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12/09/2023

賴柯郭侯四候選人，兩岸政策齊打迷糊仗

#台灣
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　從美國退役將領到智庫以及多國專家，都先後預測兩岸將在2027年前發生戰爭，也就是明年一月新當選的台灣領導人，勢必面對兩岸對峙甚至兵戎相見局面。奇怪的是，各政黨總統候選人在兩岸政策上都打迷糊仗，彷彿講出真心話會變成票房毒藥。

 

　　包括獨立參選人郭台銘和三個主要政黨候選人，兩岸政策不約而同的避談承認兩岸「九二共識」，反而在「備戰」和「避戰」上轉移焦點。

 

民進黨總統候選人賴清德努力去除「務實台獨工作者」形象。

 

　　民進黨候選人賴清德向有「務實台獨工作者」之稱，不承認「九二共識」可以預期。他所努力的，是洗白「務實台獨工作者」並轉為和平保台。加上蔡英文政府上台後的仇中親美政策，更讓他不可能提出更「務實」的兩岸政策，否則只會讓綠營選民反感影響得票。所以只能借由向美國傳媒投書，重申當選後要加強國防，兩岸問題維持現狀。

 

　　加強國防亦即所謂的「備戰」，就是向美國老大哥多買軍火，而兩岸維持現狀則是「避戰」，他卻說不出以任何論述和對岸溝通復談。

 

國民侯友宜在三黨候選人當中支持度始終排名倒數第一。

 

　　國民黨候選人侯友宜在三黨參選人中，從未擺脫過倒數第一的地位。正因為民望低落，更不敢明確支持在台灣被綠營汙名化的「九二共識」。他在輿論壓力下，七月初表態接受合乎「中華民國憲法」的「九二共識」，反對「一國兩制」的「九二共識」、與蔡英文總統汙名化的「九二共識」。雖然他提了那麼多句「九二共識」，但都加上前題，並非北京要求兩岸復談的「通關密語」。

 

　　民眾黨候選人柯文哲，則認為北京未提供「九二共識」的明確定義，如果當選會向大陸方面詢問。他更自豪擔任台北市長期間，北京接受他的「兩岸一家親」主張，並以此基礎舉辦雙城論壇，當選後兩岸也可以遵循這個模式交往。

 

　　柯文哲在兩岸議題上施展模糊策略，是不懂兩岸關係，抑或故意騙台灣選民不得而知。很明顯的，大陸方面在兩岸政策的處理方式，中央和地方有明顯差別。柯文哲覺得北京接受他的「兩岸一家親」主張，所以能夠去大陸訪問，然而以地方首長層級來看，民進黨的陳菊擔任高雄市長任內，只要不特別批評大陸，也能帶團前往天津、深圳、廈門以及福州等城市訪問。萬一柯文哲當選，當然不能再用以往市長的標準來和大陸方面溝通，兩岸僵局維持無解。

 

　　這個禮拜登記以連署方式參選的鴻海集團創辦人郭台銘，8月發表了「金門和平倡議」，包含一系列新的民間計劃來推動海峽和平，並提供2千萬美元的個人資金來資助這些項目，包括：設立兩岸和平協商辦公室，以及一個與推動這些工作有關的智庫。5月時他還宣布「金門和平宣言」，重申他將在「一中各表」原則基礎上，與中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。雖然內容洋洋灑灑，卻缺少了最重要的「九二共識」。

 

　　兩岸恢復溝通緩和關係，絕對要有政治基礎，大陸方面很明確的就是「九二共識」，反觀台灣幾位爭取大位的政治人物，只想贏得選舉後再說。這些政治人物能夠這樣避談台灣未來是戰是和，選舉文化是其中的因素。選民在台式選舉中，投票時最重要就是一個「爽」字，那位候選人能讓選民高興或者情緒得到發洩，往往就能吸取選票。這次選舉大家可能「爽」完之後，才開始面對兩岸困局。

 

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