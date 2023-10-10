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10/10/2023

台自製潛艇，再揭綠營斂財黑幕

#台灣 #蔡英文 #海鯤 #美國 #民進黨 #國民黨 #潛艇
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣自製潛艦被吹捧成重大里程碑，不過卻爆出一連串令人啼笑皆非的弊端。

 

　　台灣官方聲稱進度超前，神奇地趕在總統大選的造勢階段下水，被當地傳媒戲稱「政治下水」。才不到半個月，馬上被藍營立委踢爆製造過程黑幕重重，一間剛成立48天的公司，竟然可以得到重大的潛艇標案，再度露出民進黨當局藉由重大建設圖利、幕後綠營人士的狐狸尾巴。

 

蔡英文在水泥地廠房舉行潛艇「下水」儀式。

 

　　「海鯤」號潛艇上月底舉行所謂的「下水」儀式，嚴格說來其實根本沒碰到水，儀式竟然不合常理地在水泥地廠房內舉行，而不是可以放水的船塢。專家指出，這是因為根本還沒有完成，所以下不了水。砸下巨資的潛艇，淪為民進黨當局拉抬選情的「武器」。好戲在後頭，國民黨立委發現，得到潛艇其中一個標案的GL公司，原本是英國賣煙草飲料的公司，倒閉後重新復業48天，立即打敗眾多國際知名軍火大廠獲得標案，被國民黨立委稱為詐騙集團。更有網友戲稱，莫非這家公司是賣「潛艇堡」起家而得標？

 

「海鯤」號潛艇很多部位都以粗糙蒙皮包覆，不知是保密抑或未完成。

 

　　消息傳出後，民進黨當局照例不顧一切全力護航。具有醫學背景的行政院院長陳建仁，在立法院被立委質問：「會找剛拿到執照48天的人做換心手術嗎？」陳建仁則臉不紅氣不喘地回應：「如果找到好的外科醫師是可以呀！」

 

　　其實這種幕後綠營人士圖利的手法屢見不鮮，例如今年8月台灣缺雞蛋，由政府委託民間公司進口，其中資本額僅僅50萬新台幣（約港幣12萬）的「一人公司」超思，被曝光承接上億元新台幣的雞蛋進口訂單，更因此獲得政府1.75億新台幣（約港幣4233萬）的高額補助。去年5月疫情期間，資本額200萬新台幣（約港幣48萬）、前身為小吃店的高登公司，更名為「高登環球生醫有限公司」後，馬上拿到當局16.5億快測試劑訂單。這三個案例手法如出一轍。

 

　　回到被綠營稱為「台灣之光」的潛水艇，當局用盡方法進行大內宣，指2025建造三艘，2027年期待四艘，屆時可在重要水域潛伏，伏擊解放軍潛艇。客觀而言，解放軍近年以下水餃式造艦，早已有越過第一島鏈的能力。根據美國軍事網站資料，中國目前擁有72艘潛艇，其中16艘為核子動力，中國海軍的實力指數已經達到美國海軍的98.7%，位列全球第二。連第一艘潛艇都未正式下水的民進黨當局，竟然可講出美國老大哥也不敢出口的狂言。

 

　　至於台灣自製柴油動力潛艇的性能，台灣傳媒普遍宣揚擁有自製能力，可攜帶18枚魚雷，並能發射MK48 MOD6 AT長程重型魚雷、改良型潛射UGM-84魚叉反艦飛彈等武器。就和當年台灣自製戰機，傳媒一味強調自製能力多強，卻未提最重要的發動機（引擎）是美國製造一樣，能驅動潛艇航行作戰的戰鬥系統，來自洛歇．馬丁(Lockheed Martin)。也就是說，戰鬥系統和向美國採購的武器一樣，要美國行政部門批准才能出口。

 

　　台灣的軍事專家就指出，美國對台灣以龐大預算自製潛艇表達質疑，認為這筆錢不如向美方採購部署數量大、取得時間短、戰力形成快的「不對稱武器系統」。因此，並非民進黨當局說要造幾艘潛艇就能實現，還要看老大哥的態度。最有可能的，是美國只賣兩套戰鬥系統，讓台灣製造兩艘潛艇，汰換服役近80年的「海獅」與「海豹」號。

 

　　當然，到美國揭曉謎底時，拿潛艇來為選舉造勢的目的已經達到，蔡英文亦已下台，沒有人需要為此負任何責任，能賺的綠營自己人也都已經荷包滿滿了。

 

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