  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

24/10/2023

台灣民眾寧外遊拒被宰

#台灣 #旅遊 #香港 #酒店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　新冠肺炎疫情後，台灣開放外地旅客入境，港澳遊客迅速衝上台灣最大客源。雖然那麼多港人鍾意台灣，但其實本地人卻寧願到外國旅遊，主因就是價格不合理，尤其是住宿費太過離譜，感覺在台旅遊，就是任人宰割的冤大頭。

 

　　民進黨當局這個月高調宣布，今年1到9月，港澳旅客來台觀光人數超過80萬人次，成為來台觀光旅客首位，人數比第二名多出近一倍。有趣的是台灣人反向而行，同期前往日本旅客260萬人次，中國大陸亦有100萬人次；其中中秋節和雙十節連續假期，就有162萬人到外國旅遊。當然港澳人口本來就遠比台灣少，數字上比較看不出差異，但從近期重要連續假期酒店訂房率來看，就能發現島內觀光業的慘況。

 

　　據當地觀光署統計，今年從農曆新年、二二八、清明節、端午節一連串假期的訂房率都只有55%左右，比2019年9月疫情結束前的60.3%住房率還低。最近的中秋連假訂房率更跌破5成，創全年最低紀錄；至於雙十節連假也只有55%。

 

大批台灣民眾嫌當地旅遊消費高得不合理，而選擇到外國觀光。

 

　　最近一群國際旅遊經驗豐富的朋友聚會，談起台灣瘋狂的住宿價格，都一致認為，留在台灣旅遊還不如去外國玩。

 

　　互聯網群組的熱門話題當中，不少網民拿台灣和日本、泰國旅遊比較，發覺台灣旅店的房價簡直是暴利。在日本，新台幣2000元（約港幣480元）就能住到精華區很不錯的飯店，如果花到新台幣5000元（港幣1200元），已經可以住到很豪華的飯店；在泰國，新台幣1萬元可以住到海邊Villa，台灣同級飯店索價2、3萬以上，而且通常交通非常不方便。

 

　　某連鎖飯店在東部重要風景區的旅店，一晚要價新台幣2萬元。最讓我生氣的是著名的南投日月潭，原本的蔣介石行館，變身一家老字號的旅館，坐落在居高臨下俯瞰湖面的絕佳位置，房間寬敞而且收費合理，多年前是我們家族的最愛。我從最早的新台幣450元房價住到750元之後，轉由財團經營，變身所謂的精品旅館，從此再也住不起了。原本定價就很誇張，多年來還不斷漲價，偏偏就有冤大頭（或是錢已經多到滿出來的人）踴躍捧場。剛剛查詢最新價格，庭園雙人別墅，一晚開價3萬！絕非我這種一般人能夠負擔得起。最南端的度假勝地墾丁，也是以天價房價聞名，某家時尚Villa，一口價3.5萬，套句台灣人自嘲的流行語：「貧窮限制了我的想像」。或者該說，台灣貧富差距太大，花得起的富人則夠撐起這些精品奢華住宿的市場吧。

 

台灣觀光酒店收費高昂，引發民眾和傳媒批評。

 

　　除了這些頂級高端例子，一般稍微好一點的旅館，也都貴到嚇人。日月潭其他飯店，隨便一查動輒1.3萬、1.8萬。

 

　　網友另一討論焦點，是當局經常拿來推廣觀光的夜市。在台灣人看來，不少夜市雖然看起來人山人海，但細看攤檔賣的食物或商品重複率非常高，看不出特色，而且經常發生「宰客」事件。像台北市士林夜市，曾經賣過一盒比市價貴5、6倍的切好水果。我一位朋友也買過一杯要價新台幣600元的剝好釋迦，獅子大開口，宰殺這輩子再也不會來的觀光客。

 

　　當然港人愛台灣旅遊，玩的方式可能和本地人不同，這可能是文化上的新鮮感吧！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #旅遊 #香港 #酒店

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk