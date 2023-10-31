出軌大陸小三，綠營新星犯禁下馬

外遇就是外遇，但是在台灣其實有很多套標準。最近，一位民進黨原本前途無量的中生代大將，中箭下馬的原因不是因為出軌，而是對象犯了綠營的大忌。

外遇風波在台灣政壇可說是家常便飯，尤其綠營政客更有一套標準脫困程序，就是請出正宮公開表示原諒丈夫出軌，從此就可雨過天晴，因為綠營民眾對男人出軌的容忍度極高，真正在乎的重點在於能不能打敗對手，道德標準並不在考慮之列。不過，民進黨明日之星立委趙天麟這次卻意外翻車，慣用的標準程序完全使不上力，皆因出軌對象是中國大陸人，讓支持者群情激憤，感覺被出賣。

向來打著反中旗號的民進黨，公職人員小三對象竟然是大陸人，引發的政治效應除了影響趙天麟所屬的高雄市立委選區外，連民進黨總統候選人賴清德亦受到波及。

民進黨總統候選人賴清德的選情，亦受趙天麟小三事件影響。

趙天麟已擔任三屆立法委員，這次聲勢看好，本應輕鬆連任，並可望在2026年接替現任高雄市長陳其邁，出馬角逐下屆市長，是民進黨重點栽培對象。黨內各派系這次不但沒有出手相救，還紛紛切割關係，在於傳媒查出趙天麟2018年6月要求國會助理出面，以醫美健康檢查名義幫張姓外遇對象辦理簽證來台。從多張引爆今次小三事件的外流照片來看，兩人此時感情正打得火熱，因此隔年趙天麟從立法院教育及文化委員會改為加入外交及國防委員會，並一口氣就延續10個會期，引發不少是否中了美女間諜招數的聯想。其實也不能說是空穴來風，畢竟國防部經常在外交及國防委員會舉行機密會議，報告預算和相關軍備發展情形，外交部的機密預算也在這個委員會報告，這些機密資料假若經由小三透露給對岸，並不令人意外，連民進黨內同志都有不少人懷疑。

外遇對象是民進黨的頭號假想敵，趙天麟再笨也知道東窗事發的後果，因此行事慎密，偷情多年都沒出意外。這次傳媒突然取得數十張和小三幽會及激情擁吻的照片，來源引起不少猜測。前立委邱毅認為，可能是兩人分手談不攏，女方才流出照片爆料加以報復。但是說法馬上被質疑，原因是傳媒刊登第一批照片時，誤把兩人擁吻的地點標示為高雄夢時代摩天輪，後來才被指正為東京台場摩天輪；另一張熱吻照片上，趙天麟穿著「螢光夜跑」T-Shirt，以這個活動日期推斷兩人交往長達10年。如果這些照片都是女主角爆料，應該會有更多時間、地點相關細節。因此合理懷疑，黨內「同志」自相殘殺，才是引爆今次小三事件的幕後推手。

民進黨立委趙天麟和小三在東京台場摩天輪親熱的照片，引爆綠營政治風暴。

趙天麟這次競選立委連任，選區內沒有對手，爆料對象不可能來自這裏。但如果從下屆高雄市長黨內競爭者來看，則大有人在。如果民進黨能繼續執政，擔任高雄市長後的下一步便是入閣，部長級是起碼的規格，甚至可能擔任副院長和院長，往後更有機會代表綠營出馬角逐總統大位。以大陸小三消滅一個潛在競爭者，是最輕鬆而且不用付出代價的高明招數。

綠營政客外遇事件不勝枚舉，爆出小三後目前仍然活躍在政壇的所在多有，包括參選立委的台北市議員王世堅、競選連任的立委王定宇、羅致政等人都有婚外情，最後對政治前途毫無影響，部分支持者甚至肯定他們是「真男人」，認同感倍增。民進黨慣用戴紅帽方式對付藍營，屢試不爽，沒想到原來這招也可以除掉黨內政敵，並且一招斃命永不超生。

藍營當然也並非都是聖人，不過支持者對道德標準要求較高，東窗事發後多半下場悲慘，就此消聲匿跡。