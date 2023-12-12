綠營去中國化魔爪伸到校園

台灣每逢總統選舉，統獨議題必定是藍綠攻防焦點，加上代表綠營參選的賴清德素有「務實台獨工作者」稱號，打正旗號搞台獨，更讓統獨議題從兩岸、美中關係一路燃燒到台灣的教育課綱內容。

近日一位高中名校教師火力全開大肆批評「108課綱」的五分鐘短片，在海內外互聯網上瘋傳，引起不少共鳴，並成為國民黨和民眾黨候選人攻擊綠營把去中國化魔爪伸到校園的佐證。

賴清德的台獨傾向，讓美方多次表態反對台獨立場。

台灣最好的女子高中——台北市女子第一中學教師區桂芝在影片中，毫不留情的批評民進黨早前推出的「108課綱」（是指當局在「民國108年」，即2019年實施從小學到高中的12年教科書總綱領）完全刪掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》這四書，僅截取片段集合成一課。此外還大量削減文言文篇數，其中包括顧炎武的《廉恥》等17篇，認為學生不再知道為甚麼「士大夫之無恥是謂國恥」，直指「108課綱」就是個無恥的課綱。

其實「108課綱」不只刪除文言文，歷史才是去中國化重點中的重點。歷史課程以東亞史取代中國史，以主題式課綱取代傳統的時序教學。中國史在國中只佔三個單元，「從古典到傳統時代」就介紹完商周到隋唐宋元3000年國家與社會的重要變遷，又只用一個單元「從傳統到現代」，介紹完明清時期東亞世界的變動，與晚清時期的東西方接觸與衝突。

台灣新版歷史教科書以東亞史取代中國史。

課綱更極端也是更根本的企圖心，就是盡量最大化與中國切割，拉近與菲律賓人以及南島語系族群的關係，灌輸到下一代心裏。閩南和客家族群「唐山過台灣」的歷史，實在難以否認和抹滅，只好從強調原住民著手。例如，南一版《台灣史》頁17說：「台灣原住民族屬於南島語系，與大洋洲、東南亞其他同為南島語系的族群關係密切，大約在六千多年前陸續移入台灣，最晚移入的是一千多年前才由菲律賓北上。」

據歷史考究，台灣從舊石器時代已有人類活動遺跡，但學者無法斷定台灣原住民是源自哪裏，新課綱的論述則作出定論，目的是切斷台灣和中國大陸的歷史關係。

事件喚起民眾對民進黨《台獨黨綱》的關注，美國學者葛來儀、白潔曦與柯慶生更在《外交事務》期刊發表聯名文章，主張美國政府應表明反對兩岸任何一方片面改變現狀，反對台灣獨立。文中並呼籲，台灣必須做出不追求獨立的可信保證，看出美方藉由學者表達出對賴清德的不信任。而美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)今年內更三度訪台，公開重申「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，就是要給蔡英文和賴清德明確信息。

從教育著手，就是從根本做起，雖然看似費時，但成效卓著。好的如此，壞的影響也是如此。當年台獨教育從「台獨教父」李登輝著手，國民黨又一直軟弱無能未能力挽狂瀾，讓台灣年輕一代幾乎全都成了「天然獨」。首富郭台銘某天就赫然發現兒子竟然連岳飛都不認識，大為震驚。如果這次選舉再度讓綠營執政，台灣的去中國化，恐怕會發展到難以想像的誇張地步。