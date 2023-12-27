台灣大選前夕，會否再有驚天變局？

多年來台灣大小選舉不時會帶出令人驚呼連連的效果，不是因為某候選人爆冷險勝，而是政黨使出高明「詐術」，瞬間刺激不願意投票的支持者回流，達到一夜之間反敗為勝的戲劇化效果。最明顯例子莫過於2004年大選前夕，民進黨總統候選人陳水扁在台南被槍擊，綠營支持者同仇敵愾催出選票，讓他勝選連任。這種「事件」會不會在今次大選重現，近日成為市井小民茶餘飯後的話題。

之所以喚起台灣人對2004年陳水扁319槍擊案的回憶，在於這次大選和當年有諸多相似之處。2000年國民黨推舉時任「副總統」連戰，另外則是從藍營出走的親民黨主席宋楚瑜，兩人分別參選，導致藍營支持者選票無法集中，最後讓陳水扁漁翁得利。到2004年大選，國民黨和親民黨好不容易整合為連宋配，選民眼睛為之一亮，支持度領先陳水扁高達20個百分點。但也怪領先太多，讓藍營候選人不思進取，認為「躺著選」就穩上，始終沒有提出振奮人心的選舉政見，導致選前民調支持度逐步下滑，淪落到和陳水扁在誤差範圍內纏鬥。

319槍擊事件後，陳水扁被送往醫院接受「急救」。

今次選舉國民黨和民眾黨整合失敗後，國民黨候選人侯友宜獲利最多，聲望從谷底翻升。不過因為侯友宜缺乏政治明星的魅力，始終和民進黨的賴清德維持在民調誤差範圍，支持度未能大舉拋離。因此有民眾認為，綠營如要在最後一刻確保穩操勝券，必須使出某些台灣民眾台語所講的「奧步」（即廣東話的邋遢招數）。

其實除了319槍擊案外，綠營在近二三十年選舉中，邋遢招數可謂層出不窮。例如，1998年高雄市長選舉，當時國民黨派出吳敦義直搗綠營大票倉，竟然民調一度遙遙領先民進黨對手28個百分點。但選前兩天，民進黨突然發布錄音帶，內容是吳敦義與某女記者的鹹濕對話，台灣大學一位知名教授立即出面，以「專業」證實錄音內容沒有剪接。事件讓吳敦義支持度一夕暴跌，最後以4000多票飲恨落敗。選後證實，錄音帶根本是剪接偽造，卻也無法挽回落敗事實。

謝長廷連任八年高雄市長後，民進黨派出陳菊參選，竟然被學者出身的國民黨候選人黃俊英在民調拋離20個百分點。但民進黨創意無限，選前一晚亦出現戲劇性變化，民進黨突然舉行記者會大喊抓到了「走路工」（負責發錢買票的人），坐實選民心中國民黨買票的印象，結果黃俊英以1000多票落敗，一年後因憂鬱症過世，但所謂抓到的「走路工」卻從未現身。

這些例子在我看來，並不是民進黨多厲害，而是國民黨不爭氣和不懂得記取教訓。記得幾十年前剛到台灣頭一次遇到選舉，到投票所觀看開票時很驚訝的發現，大部分民眾都帶著電筒。原來過往台灣選舉每到開票時，經常發生「停電」，黑暗中整個票匭被換掉或者某些選票變成廢票，國民黨候選人票數立即驟增獲勝。

台灣歷史必須記上一筆的，還包括1957年台北市長選舉，開票期間多區多次詭異「停電」，最後國民黨候選人黃啟瑞以17多萬票，領先黨外候選人高玉樹的11多萬票。而當屆選舉廢票有8000多張，幾乎都是投給高玉樹的，甚至其中一個投開票所廢票76張，就有75張是高玉樹的選票。

高玉樹記取教訓，1964年捲土重來，開票時不但又多次「停電」，甚至連計票機都發生「故障」。不過他這次學乖了，派出的監票人員全部帶電筒，讓對手無法趁「停電」「做票」，順利當選台北市長。

選戰最後關頭會出現甚麼「奧步」，引發關注。

藍綠兩黨在選舉「奧步」上都經驗豐富，但差別在於藍營早期「做票」，但後期沒有發揮想像力，猜不中對手可能使出的邋遢招數。例如319槍擊案後，連戰和宋楚瑜只會前往總統府前親吻土地，表達愛台灣，顯見事先毫無防範準備，事後也沒有靈活應變。

所以單純以選舉「奧步」和靈活創意而言，民進黨的確很強。不知道這次選舉到最後關頭，會不會又發生匪夷所思的事件扭轉局勢呢？