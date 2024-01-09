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09/01/2024

綠營羅織罪名，屈大陸介選

#民進黨 #台灣熱話 #國民黨 #大選 #中國 #兩岸關係
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　民進黨向來視中國大陸為頭號敵人，但每到選舉，卻千方百計讓對岸「幫忙」打壓自己，靠這種一度百試不爽的民粹操弄，激出支持者踴躍投票。不過，北京方面這次並沒有採用軍演等方式，警告台灣民眾支持台獨候選人的後果。民進黨當局眼看「頭號助選員」不再出馬，於是自行羅織罪名，把民間兩岸交流和一些社會事件，營造為大陸方面介入選舉（台灣傳媒稱之為「介選」），果真也有效成為選戰焦點。

 

　　近期最受關注的，莫過於台灣天團五月天被大陸網友指控演唱會假唱。有外國傳媒更引述台灣國安單位消息，指中國國家廣播電視總局已經要求五月天公開表示支持北京「台灣是中國的一部分」的說法，並要求配合中國的「媒體對台宣傳」，企圖影響年輕人投票意向。

 

 台灣樂團五月天大陸演唱會假唱疑雲，被外媒指為北京借此對台介選。

 

　　事件被綠媒大肆炒作為對岸介選的指標事證，但細看報道原文，卻發現並沒有真憑實據：According to the internal Taiwan security note reviewed by Reuters。

 

　　受事件打擊最深的國民黨總統候選人侯友宜，除了要求民進黨官員要拿出證據外，更點出國家廣播電視總局職務並不包括管理藝人演唱會，質疑報道的真實性。國台辦也出面批評報道子虛烏有，是徹頭徹尾的假消息。

 

　　以我從事新聞工作的經驗，事件相當明顯是官方刻意「放料」，讓未有充分證據的事件成為眾人眼中的事實，看來所謂介選並非來自北京，而是民進黨自己。

 

 五月天假唱風波對被視為較親中的國民黨候選人侯友宜打擊最大。

 

　　所謂的北京介選另一焦點，是台灣最基層民意代表「里長」，被指免費或低價招攬民眾前往大陸旅遊，並接受對岸官員「訓話」，藉此改變民眾投票意向。據傳媒統計，光是台北市，就有41位里長因此遭到約談，且清一色是國民黨籍，有些里長甚至一下飛機就直接被帶走問話。

 

　　其實所謂低價前往大陸旅遊，屬兩岸民間交流的相互落地接待，從馬英九當選時已開始，十多年來經常有這種活動。既然另一方提供落地接待，行程價錢當然低於市價甚多。而且接待里長到大陸訪問，是北京方面例行的統戰工作之一，多年來一直存在，並非刻意針對選舉，將統戰指鹿為馬成介選，看來民進黨為打擊對手已經無所不用其極。

 

　　當然北京方面並非對今次選舉袖手旁觀，我早前的文章曾提及，大陸方面今次推出更具吸引力的「銀彈」取代「飛彈」，以經濟壓力衝擊台灣選民意向。除了商務部提前公布「對台貿易壁壘調查」結果，製造經濟上的壓力外，軟的一手則是重新開放台灣石斑進口。不過，綠營以只開放其中七間養殖企業，指控不但是介選，還借此分化台灣人。

 

　　每逢選舉，招數不外乎抹黑抹紅抹黃。撈出對手黑歷史，整個家族的過往黑料一一挖出，不然就是去酒家或是包養小三的秘密。至於抹紅則是綠營專屬利器，指控藍營親中賣台。不過用了這麼多年，實在看膩了。

 

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