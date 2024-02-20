  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

20/02/2024

網紅上演鬧劇，柬埔寨速審速決

#台灣 #晚安小雞 #台灣熱話 #柬埔寨
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣的一位「網紅」，最近登上多間外國傳媒版面，但不是做了什麼豐功偉業，而是因為這位直播主「晚安小雞」在柬埔寨拍攝所謂在詐騙園區慘遭襲擊的假影片，而且被抓包之後就算跪地求饒都沒用，柬埔寨極為明快的速審速決，火速判刑兩年，被島內傳媒形容為「丟臉丟到全世界」。

 

台灣網紅「晚安小雞」（圖左）和同夥被捕後下跪道歉。（柬中時報照片）

 

　　社會現象其實就是人民習性和集體行為的反應，近年來台灣年輕人腦殘的現象愈來愈多，這起事件鬧上國際舞台，終於把這種亂象拉上檯面，一併檢討。

 

　　「網紅」是近年台灣年輕人夢寐以求的職業，工作看似輕鬆卻能名利雙收，也因此不少人為博取網路流量，不惜昧著良心造假或是發表譁眾取寵言論，甚至私闖民宅、拍攝猥褻影片等脫序行為。而這些「網紅」們的底氣，來自於台灣的法律過度寬鬆，以及可利用「民主」當擋箭牌，不論什麼都可以硬拗變成政治迫害。就算最後被踢爆，法院依舊輕判，至於過程中已賺飽流量，甚至因此成為圈內名人，代價很划算。

 

　　不過這回不是在台灣，而是跑到別人的地盤造假，果真踢到鐵板，付出慘痛代價。「晚安小雞」與同夥「阿鬧」到柬埔寨，上週宣稱深入凱博園區，直播人口販運、凌虐、性侵和器官交易等情況，但直播不久，宣稱疑遭突襲毆打斷訊，晚安小雞老婆還在臉書貼文聯繫不上對方。第二天下午「晚安小雞」重開直播表示已逃出，因為破綻太多，當時台灣部份評論已懷疑係自導自演。

 

柬埔寨警方記者會公布「晚安小雞」造假影片道具。（柬中時報照片）

 

　　柬埔寨14日逮捕晚安小雞及阿鬧，以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，法院兩天內以觸犯刑法煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬瑞爾（約12萬港幣）。

 

　　台灣雖然強調人權、自由、民主和法治，但事件反而被島內傳媒評論為有效率，連一向親綠營的網路論壇，也幾乎看不到什麼批評。重點在於兩名網紅的確做出誹謗和唱衰柬埔寨的行為，罪證確鑿，無可辯駁。最重要的是凸顯出台灣的輕放輕判，已經到縱容犯罪的地步，整起事件如果發生在台灣，兩人根本得不到應有懲罰。

 

　　不少台灣律師以當地法律比較，指出兩地犯了同樣的罪行，法律條文都最高判處兩年徒刑，但處理方式則有天淵之別。例如律師呂秋遠就假設事件發生在台灣發文指出，影片當然先是會火紅，接著警方會出面澄清並無此事。如果小雞與阿鬧哭訴「一切都是真的，人都被打成這樣了，怎麼可能拿自己的生命開玩笑？」大批無腦網友會不分青紅皂白的反批是台灣警方粉飾太平，台灣治安已經到了無可救藥的地步。跟著網路上會分裂成兩個陣營，有人支持小雞，認為台灣就是爛；另一派比較有腦的會開始抽絲剝繭，認為場景不對、情節不合理。

 

　　就算檢察官介入偵辦，歷經半年後，小雞與阿鬧可能被起訴「不指定犯人誣告」罪。在過程中與律師、議員、立委一起開了幾次的記者會，不斷抨擊政府限制言論自由，風向逐漸有些改變，認為這就是網友的惡作劇而已，為什麼要拿大砲打小雞？起訴後，眾人抱屈，兩人抱流量，再度賺了一波。台灣社會又付出了龐大的社會成本，資源也再度遭到濫用。

 

　　台灣縱容養出的天兵，自導自演整齣鬧劇，罪證明確，柬埔寨速審速決，大快人心。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #晚安小雞 #台灣熱話 #柬埔寨

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk