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27/02/2024

走訪台東野溪秘境

#溫泉 #台灣熱話 #轆轆溫泉 #野溪 #栗松溫泉 #台東
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣的溫泉資源豐沛，一般的溫泉設施，再怎麼人為的豪華也不稀奇，反正有錢就都能享受，大家最著迷的，其實是原汁原味而且野性十足的野溪溫泉。野溪溫泉也分成很多種難度，有的其實已經不太野了，跋涉過程不需太久，也有一些需要背著重裝並通過陡峭艱辛的路徑才能到達，多半還需要溯溪，只是長或短的差別。不過難度愈高、愈是吸引人的秘境，因此也格外珍貴。

 

　　這次山友邀約，一次走訪台東兩處野溪溫泉：轆轆和栗松。先說海端鄉的轆轆溫泉，位在中央山脈的偏遠深處，屬於最隱密而人跡罕至的野溪。在行車終點需要先陡上240公尺，接著一路陡下800多公尺。原始路徑並非步道，一路下切到深遠的溪谷，最後幾段還要面對接近垂直的陡降，需要相當體力和基本攀爬技巧。而且因為路途遙遠，必定會起碼紮營一晚，所以要背負帳篷、睡袋睡墊和炊具食物等等重裝，更增加體力負荷。不過大家依舊趨之若鶩，只因為一旦到達，看到眼前美景，就會大呼實在太值得了。

 

　　轆轆屬於碳酸溫泉，乳白色的泉質十分潤滑。間歇性的溫泉露頭不少，可以看到溪旁不斷冒出明顯蒸汽。休息地點可以挑有天然地熱的區域，雖然還是寒冷的季節，即使夜晚氣溫下降，涼風習習，但是背部卻暖呼呼，相當舒適。行前做功課，看到有人在比較炎熱的季節到訪，描述自己宛如熱鍋上的螞蟻，熱到翻來覆去睡不著，所以可能還是要依照季節做調整。

 

牛奶色溫泉和大自然神奇美景

 

　　不過野溪畢竟是野，我們看中前人用石塊堆砌好的溫泉池，不過露頭不定時會湧出滾熱的溫泉，旁邊的岩壁也有一些是滾燙的，所以要留心保持距離，一不小心有燙傷的危險。後來覺得太熱，動手搬動石頭，引進冰涼的溪水調整。泡到全身發燙，就進到溪水當中降溫，野趣十足。

 

　　因為礦物質的沉積，旁邊的岩壁呈現多彩繽紛的色澤，非常漂亮。一邊泡溫泉，一邊欣賞美景，沉醉在大自然的恩賜之中。入夜之後，則可以欣賞滿天星斗和月亮，靜謐的感覺又是一番風味。

 

　　除了登山到達，也可以走水路，從大崙溪溯溪進去。雖然海拔高度變化較小，但路程也有13.5公里，水位高時過河會是一大難題。如果帶上溯溪裝備，抵達後可以沿著溪流上溯到凱翁峽谷和轆轆峽谷，不過我們這次淺嚐即止，只露營了一晚，因為還要去季節限定的栗松溫泉。

 

　　栗松溫泉是台東人的驕傲，甚至有台灣溫泉第一美的稱號，因為喜愛溫泉的藻類附著在碳酸鈣結晶上面，顯現出如翡翠般的明亮鮮綠色澤，非常夢幻。每年只有秋冬及初春，大約從11月到4月的枯水期適合前往，因為溫泉露出的機會高，溯溪也不至於太過困難。

 

栗松溫泉標誌的翡翠綠

  

五彩岩壁

 

　　因為栗松溫泉高低落差只有400公尺，大約一個小時就能抵達，大部分人都是當日往返，不像我們一行人選擇紮營。到達溪谷，必須拉繩過去對面紮營處，然後再沿著河岸攀爬和溯溪一小段，方能抵達栗松溫泉。之前的資料說枯水期水位大約及膝或到大腿處，不過當天卻到175公分的我的腰部，嬌小的女生則淹到胸口。據說有時雨後溪水也會高漲至170公分以上，水深不定，增添變數，所以要老天賞臉，天氣和水位配合，方能有幸一親芳澤。

 

　　栗松溫泉的範圍遠小於轆轆溫泉，翡翠綠岩壁周圍的溪水都是冰冷的，所以冒著嚴寒泡在水中並不好受。不過一旦到達，撲進溫泉當中，強烈反差，感受到的溫暖和熱力也格外夠勁。栗松屬於弱鹼性的碳酸泉，水溫約45℃至65℃，酸鹼值約pH7，富含礦物質，泡完大家都覺得自己變美了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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