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19/03/2024

綠營砌詞盲反，阻減陸配入籍年期

#台灣熱話 #大陸配偶 #民進黨 #兩岸關係 #國民黨
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　四年前蔡英文以「撐香港」名義獲得年輕人支持，成為連任勝選的關鍵因素。但正所謂過河拆橋，這幾年台灣政府對待港人取得居留的規定卻暗中不斷加辣，讓不少認同綠營的港人因為得不到定居許可而黯然離開，被迫第二度「移民」，充分反映民進黨向來排外的心態。繼港人之後，綠營近日又大張旗鼓反對嫁到台灣的大陸配偶取得公平的入籍待遇，朝野因此陷入對抗。

 

　　台灣年初的大選，民進黨雖然以未過半數的情況「連莊」保住執政權，卻失去了立法院過半數席位的優勢。國民黨重回立法院多數黨後，立即提出《兩岸人民關係條例》修正案，將大陸配偶取得身份證的年限比照外籍配偶，由六年改為四年。

 

在野黨推動縮短大陸配偶獲取身份證年限，從六年降為四年。

 

　　根據現有規定，外國人和台灣民眾結婚三年後，可提出入籍申請，最快一年後取得身份證。但是大陸配偶則要合法連續居留四年後才能提出，還規定至少兩年後才可取得身份證，明顯有差別待遇。

 

外籍配偶入籍台灣的規定，較陸配寬鬆。

 

　　據統計，台灣自1987年開放兩岸通婚以來，至今登記結婚已超過36萬對。綠營的憂慮是認為大陸民眾很難認同「台獨」思想，選舉時多傾向支持國民黨候選人，可能動搖綠營執政根基。

 

　　因此當國民黨提出修正案並獲得民眾黨支持後，綠營就以各種手段抹黑大陸配偶，企圖改變輿論風向，以社會力量阻止法案通過，理由包括大陸配偶入籍一旦降為四年，他們在對岸的親屬就可過來依親，並強調陸配的依親家屬通常是高齡者，使用醫療資源的機率高，會有「繳少用多」的問題，對健保的財務影響非常大，可能要提高全台灣民眾健保費。

 

　　而另一個慣用的抹紅手法，當然就是「國安」疑慮。像民進黨發言人聲稱，這並非自由戀愛問題，而是「國安」問題，更以俄羅斯籍移民策動克里米亞脫離烏克蘭，埋下日後戰爭的開端為例，認為在野黨配合北京，加速將這些叛亂分子送到台灣。

 

　　其實，民進黨的反駁邏輯不通，如果陸配入籍改為四年會有「國安」問題，試問六年就不會有嗎？況且這種疑慮和身份無關，而是做了甚麼事違反當地法律，不會因為這個人幾年入籍就突然變壞人，壞人也不會突然變好人。

 

　　至於健保更是假議題，因為根據規定，外配和陸配的家屬，要居留滿六個月才能使用健保，但《兩岸人民關係條例》限制家屬居留不得超過六個月以上。而且陸配的父母來台依親，全台配額一年只有60人，試問能加重健保多少負擔？

 

　　民進黨還把陸配和外國人入籍作比較，認為外國配偶取得身份證時要宣布拋棄原來的國籍，而陸配只需取消在大陸的戶籍。民進黨執政八年，如果這是安全疑慮，大可隨時修改，並由過半數黨籍立委馬上通過。

 

　　在台灣大陸配偶雖然超過35萬人，但開放兩岸婚姻37年來，至今仍未有大陸配偶當上立委，甚至連地方層級的議員候選人，都從未出現過。原因很簡單，就是當綠營發現有陸配可能出來參選時，不是馬上貼上標籤抹紅，就是由側翼肉搜家人，大肆抹黑抹紅，嚇阻他們參選。對於標榜人權的民進黨，這真是一大諷刺。

 

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