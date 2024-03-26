  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

26/03/2024

解放軍戰機頻越線，警示「雙獨」

#台灣 #台灣熱話 #兩岸關係 #解放軍 #殲-16 #防空識別區 #戰機 #賴清德 #蕭美琴 #台海
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　距離賴清德就職不到兩個月，兩岸情勢近日急劇升溫，解放軍戰機進入台灣防空識別區(Air Defense Identification Zone, ADIZ)及越過海峽中線的架數，都再創今年新高。

 

　　根據台灣軍方22日公布的資料，解放軍共出動36架次軍機進入台灣防空識別區，其中越過海峽中線13架次；另有6艘軍艦在台海周邊活動。最令人關注的，是相關戰機和無人機越過中線之後，航跡離台灣本島有愈來愈近的趨勢。繼21日無人機飛抵東部花蓮外海44浬（約81.48公里）後，第二天更有5架戰機逼近基隆北方、西北方約42浬（77.78公里）。以最常出現在台海的解放軍殲-16戰機為例，殲-16最高時速2馬赫，以距離42浬計算，即不到2分鐘可抵達基隆。

 

在上周五（22日），5架解放軍戰機在基隆42浬外出現。

 

　　俄烏戰爭爆發以來，無人機的攻擊能力引起關注。解放軍的無人機從造型到功能分工都非常細膩，攻擊型還分為攜帶炸彈、飛彈，其他還有偵蒐型、預警型，各型各樣的機種足以組成高效率的無人機團隊，對台灣影響很大。而台灣軍方並未公布21日飛抵花蓮外海44浬的無人機機種，更讓人引發聯想。

 

　　大陸方面近日的行動，相信是在回應賴清德副手蕭美琴先後訪問美國、捷克和歐洲議會等地的行程。蕭美琴趁未就任副總統前，刻意以「平民」身份遊走灰色地帶訪美，為「新政府」造勢，更令缺乏互信的兩岸情勢雪上加霜。

 

　　在美國當局放任蕭美琴訪美後，美軍印太司令部司令阿基里諾(John Aquilino)公開表示，大陸正在以二戰以來前所未見的規模，建設軍事和核武庫；更指自2020年以來，中國彈道飛彈和巡弋飛彈庫存已經增加多達一倍，反映北京堅持達成在2027年前做好攻打台灣的準備。這種一邊讓蕭美琴訪美製造兩岸緊張、一邊強調大陸準備對台動武的兩面手法，無疑是讓台灣變成中美競爭的籌碼，而且更可趁機大賣軍火，大賺兩岸緊張帶來的「國難財」。

 

　　大陸方面已將賴清德和蕭美琴定性為「雙獨」，在賴清德5月正式就職發表演說提出兩岸關係主張前，台海緊張可期。不過，賴清德從競選前到後，雖然口口聲聲說追求以平等尊嚴和對岸展開對話，維護台海和平，但所謂平等是以「兩國」而非兩岸為出發點，僵局根本無解。

 

解放軍戰機近日越過海峽中線後，與台灣陸地距離愈來愈近。

 

　　從今年兩會中共總書記習近平的發言看出，北京目前並未改變和平統一的方向。從這個觀點出發的話，解放軍戰機近日進入台灣防空識別區的數量雖然創新高，但對比去年9月單日103架次的歷史紀錄，對「雙獨」的警告方式已相當克制。不過，就怕那麼多軍機在台海上空對峙，萬一發生類似2001年中美軍機南海撞機那種意外事件，任何擦槍走火都會引發不堪設想的後果，實在令人擔憂。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #兩岸關係 #解放軍 #殲-16 #防空識別區 #戰機 #賴清德 #蕭美琴 #台海

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk