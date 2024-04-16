「習馬二會」給綠營的信息

馬英九帶領學生訪問大陸雖然劃下句點，但從中共總書記習近平在「習馬二會」的談話，再連結兩人會面前，馬英九在行程中五度哭泣、哽咽，正是給民進黨當局拋出了要承認是炎黃子孫、同屬中華民族、兩岸沒甚麼不能談的信息。

馬英九4月2日參觀孫中山故居致詞時，提到兩岸人民同屬中華民族，沒講完就因太感動哽咽起來。4日到黃花崗七十二烈士墓，他致詞時朗讀林覺民的《與妻訣別書》，讀到「吾自遇汝以來，常願天下有情人都成眷屬；然遍地腥雲，滿街狼犬，稱心快意，幾家能夠？」就開始哽咽，幾乎唸不下去，最後跳過了「老吾老以及人之老」匆匆結束。

馬英九在黃花崗七十二烈士墓朗讀《與妻訣別書》時，一度哽咽唸不下去。

參觀長城高唱抗日歌曲《長城謠》時，馬英九亦因太感動，頻頻拿出手帕拭淚。在陝西參加清明公祭軒轅黃帝典禮時，他除了哽咽外，還呼籲台灣年輕人，要更加牢記中華文化與中華民族的根源，以及身為炎黃子孫的驕傲。

馬英九在長城上高唱《長城謠》，據說引起部分親日台灣政治人物不滿。

這些哭泣行程，再加上在祭軒轅黃帝典禮的講話，明顯看出是反擊民進黨政府近年的去中國化政策，並提醒被部分人稱為「天然獨」的台灣年輕人，唯有不忘記兩岸同屬中華民族，才能趨吉避凶，兩岸和平共處。

馬英九呼籲台灣年輕人不要忘記兩岸同屬中華民族。

雖然馬的感性表現，不免招來許多明嘲暗諷，笑他是演戲，但依照我多年來對他的觀察，政治立場不同的人大可以看不慣他的主張，但不要質疑他的真心，馬英九應該的確是真哭，因為每次只要遇到攸關中華民族的議題，就會觸動馬英九內心最柔軟的一塊。記得當年馬英九看完李安執導電影《色戒》後的感想，竟然是為先烈的拋頭顱灑熱血感動不已，紅著眼眶走出電影院。而此片的重點明明就不是如此，馬偏離主軸的反應，讓人有些啼笑皆非。

習近平在「習馬二會」時，亦以中華民族的基調表示：「中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，見證了兩岸同胞血脈相連的事實，沒有心結不能化解，沒有甚麼問題不能商量，沒有甚麼勢力能把我們分開。」

馬英九執政時，兩岸「九二共識」成為政治互信基礎，展開兩岸分隔多年來關係最緩和時代。但蔡英文上台後否定「九二共識」，卻提不出雙方都能接受的新「通關密語」，再加上推動「依美仇中」政策，兩岸關係邁入敵意螺旋。

繼2018年和時任國民黨榮譽主席連戰會面後，習近平時隔6年第一次發表對台重要講話。從「習馬二會」地點，選擇領導人用來會見外國元首、習近平曾在此和拜登視訊通話的「東大廳」等細節上更看出，習近平是用正式身份與沒有官職的馬英九會面，除了有三位中共中央政治局常委層級官陪同外，還用各坐一邊的長枱，明顯讓一直諷刺此行沒有尊嚴、對等的綠營人士再無批評著力點。

至於兩岸同屬中華民族的信息，能否讓曾自稱為「務實台獨工作者」的賴清德接受，相信在520就職演說中便能看出端倪。不過，以台灣的政治氣氛，外省籍的領導人很容易被冠上賣台的帽子，反之賴清德沒有馬英九的省籍罩門，想改變目前仇中氣氛相對簡單得多。兩岸是和是戰，端看這位未來領導人一念之間。