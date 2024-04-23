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23/04/2024

民進黨僅剩兩大神主牌何去何從？

#台灣 #台灣熱話 #民進黨 #賴清德 #郭智輝 #兩岸關係 #政治
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　距離賴清德上任進入倒數，傳媒和國際學者紛紛從近日公布的內閣名單，猜測當局未來政策走向，特別聚焦在「新政府」會不會拆除民進黨僅剩的兩大「神主牌」：「台獨」和「非核家園」。

 

　　民進黨自1986年創黨以來，先後推出四張所謂「神主牌」：「台灣獨立建國」、打造非核家園、推動全民公投（獨立），以及守護食安（即堅決反對含有萊克多巴胺「瘦肉精」肉類進口），在政治、健康、安全等領域，給反國民黨人士帶來願景。

 

　　台灣有句俗語「換個位置換個腦袋」，2016年蔡英文執政，而且選舉還贏得立法院過半數席位，行政、立法大權一把抓，發現原來在野時用來對抗執政黨挑起事端的「神主牌」，到自己大權在握時竟然變成持續執政的絆腳石。

 

　　2019年民進黨火速通過《公投法》，內容變成規定公投和大選脫勾。依照台灣政壇慣例，大選和公投綁在一起舉行，可以增加公投投票率，在政黨強力動員下，提案通過機會大增。如果分別舉行，通常會因民眾懶得為單一公投返鄉投票或選民熱情不足，導致公投無法成案。《公投法》通過等於宣布，民進黨拋棄通過公投來實現「台灣獨立」這張「神主牌」。

 

　　馬英九執政期間，在2012年宣布開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口，隨即引起以民進黨為首的綠營進行大規模抗議，甚至在表決前，民進黨立委在議場內夜宿5天4夜，批評馬英九政府以人民健康換取經濟利益，堅持「瘦肉精只有零檢出」。不過，蔡英文上台後採取「依美仇中」政策，為拉攏美國，在2020年宣布將開放含萊克多巴胺的全豬，以及30月齡以上的美國牛肉進口，宣稱可因此加入主要經貿組織，正式拋棄第二張「神主牌」。

  

候任經濟部部長郭智輝會否繼續推動民進黨廢核政策，引起商界關注。

 

　　賴清德近日陸續宣布新內閣，在野國民黨和輿論批評度低，與其說新內閣成員個人色彩亮眼，不如說他們知名度不高，民間無從起底批評。然而，當中的候任經濟部部長郭智輝，仍引起大家不少聯想。

 

　　郭智輝獲選台灣百大CEO，早年曾擔任過鴻海集團創辦人的司機，後來投身高科技業，涉足半導體、生物科技、光電、太陽能等多個產業領域，目前擔任崇越集團董事長，身家超過百億。

 

　　綠營執政以來，經長一職不是由親綠學者擔任，就是皇親國戚（現任是蔡英文表姊），用意除了限制台商赴陸投資，更重要是固守「非核家園」這張「神主牌」。郭智輝是高科技業商人，深知綠營推動的「非核家園」，廢除全部核電廠並以綠能發電取代的政策，導致台灣近年供電不穩、電價暴漲、碳排放量飆升。到「神主牌」規定的2025年全部核電廠關閉後，等於減少11%供電，在綠能發電不穩，以及供應量還不足以填補缺口的情況下，工業限電可以預期。

 

　　因此，郭智輝獲提名後，傳媒的問題都集中在缺電，他回應時並未一如以往綠營經長一樣，搬出「神主牌」再強調電力足夠，而是說「希望取得全民的認同」，將核電廠延役。談話被島內傳媒分析為，綠營可能回歸現實，從高科和經濟發展著眼，準備再拋棄第三張「神主牌」。

 

　　至於最後一張「神主牌」——「台獨」會不會拋棄，現在還言之過早。雖然綠營傳出前陸委會副主委邱垂正將成候任主委，並強調他兩岸政策溫和，但熟知台灣政壇運作的都應該知道，陸委會主委亦只是聽命辦事，無法左右賴清德的意向。要改變，只能靠外力。

 

美國在台協會理事主席羅森伯格，在1月大選後兩度訪台會見賴清德。

 

　　所謂外力，首先是北京方面軟硬兼施的態度，像「習馬二會」時中共總書記習近平以中華民族貫穿全場的發言，已給了只要承認兩岸同為中華兒女的寬鬆要求。而在中美共管台灣的形勢下，美國在台協會(AIT)理事主席羅森伯格(Laura Rosenberger)，在1月大選後兩度訪台會見賴清德，顯見美方對這位「務實台獨工作者」不信任，相信重點是就賴清德520就職演說內容、未來兩岸政策走向以及內閣人選等施壓。

 

　　從羅森伯格兩度與賴清德會晤後表示「談得很愉快，相信會有很好的合作關係。對於賴清德承諾維持台海現狀，美方非常歡迎」來看，相信賴清德就職演說不可能出現偏向「台獨」的激烈主張，短時間內仍以維持和平為基調。至於會不會拋棄最後一張「神主牌」，基於深綠支持者的選票壓力，似乎還有一段漫長的路要走。

 

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