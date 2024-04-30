賴清德選內閣採「和戰兩手」

5月即將上任的台灣領導人賴清德，終於公布最後一波、且涉及兩岸和安全領域的重中之重內閣名單，人事布局可以用「和戰兩手」來形容。從北京反應來看，兩岸近期關係發展似乎仍留有不少迴旋空間。

有別於2000年陳水扁、2016年蔡英文當選，北京採取強硬手段向台獨勢力施壓，賴清德當選後兩岸顯得相對平靜，應該是基於他這幾個月的言論節制，發言內容亦未超出蔡英文兩岸路線。似乎顯示，大陸方面對他的520就職演說內容保留些許期待。



從賴清德人事布局，可看出他未來初期的大致政策走向。以上星期公布的涉及安全領域官員名單來看，防長由現任國安會秘書長顧立雄出任，外長則是「總統府」秘書長林佳龍。兩人都被歸類為蔡英文人馬，在對外和軍事上沿用「依美」的方向十分明顯，可以說是顯示出對大陸強硬的一面。



不過，在財經和兩岸上，包括先前公布的經濟部長郭智輝，以及最後一波公布的陸委會主委邱垂正，卻透露出軟的一手。

賴清德公布最後一波內閣名單，涉兩岸及安全領域。

郭智輝被提名前是崇越集團董事長，對外地讀者來講，可能不知道他擔任這個職位在島內有多大爭議，但如果說崇越是協助華為在大陸成立晶圓廠的四家台灣廠家之一，就知道這家公司在兩岸科技業的地位。而且，崇越及屬下子公司在大陸各地設廠布局，服務據點多達12地、註冊5家子公司，可謂民進黨口中的「紅色資本家」。如果是國民黨提名他出任經長，保證賣台指控已鋪天蓋地而來，並且肯定預言崇越在大陸的資產一定被北京綁架作為威脅。

不過，今天偏偏是深綠到極點的賴清德提名他，綠營當然只能乖乖閉嘴，同時顯示出未來在兩岸經貿方面的政策，可望脫離目前意識形態的束縛，出現更大發揮空間。

至於候任陸委會主委邱垂正，島內傳媒將他歸類為溫和以及「知中」派。他畢業於台灣師範大學政治學研究所，博士論文題目是「台海兩岸和平整合模式之建構」。2008年8月起，在最前線的金門大學國際暨大陸事務學系任教。他在金門期間，經常前往福建一帶做研究，和對岸對口單位及學術界有一定聯繫，頗有私交。換個講法，就是對岸相關人士都有邱垂正的手機號碼，有需要能隨時直接聯絡溝通，也是民進黨內少有和大陸方面有接觸渠道的中生代。

候任陸委會主委邱垂正有豐富兩岸交流經驗

在賴清德宣布陸委會主委人選前兩星期，島內傳媒都收到風聲指邱垂正將出線，相信北京亦同時知道這個信息。從賴清德開記者會前一天，國台辦記者會釋出積極推動包含旅遊的各領域合作信息，相信都是對邱垂正擔任兩岸事務主管的正面回應。

台灣新任領導人是否有意願處理好兩岸關係，開局非常重要。2016年蔡英文當選，委任來自外交系統且毫無處理兩岸事務經驗的張小月出任陸委會主委，除了讓對岸認為蔡英文想將兩岸事務國際化，也讓北京覺得台灣釋出疏遠而非接觸交流的信息。果真在張小月任內，對兩岸事務並無特別建樹，兩岸僵局無解，對立委和外界詢問幾乎都答非所問，頻頻跳針，因而被封為「跳針主委」。

從新公布的經濟及兩岸事務兩位主管官員背景以及北京反應來看，至少在賴清德上任前，兩岸可以暫時平靜。賴的台灣血統純正，所以從好的一面而言，就是施政沒有包袱，不會動輒被貼標籤。賴清德如果真正有心改善兩岸關係，首要之務就是去掉島內綠營人士「逢中必反」的制約反應，接下來才有契機可言。