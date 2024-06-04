  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    素食譜大全
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

04/06/2024

520後，大陸經貿軍事兩面施壓

#台灣 #台灣熱話 #賴清德 #蔡英文 #兩岸關係 #中美關係 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　賴清德520就職演說提出所謂「新兩國論」，引發北京激烈反應乃是意料之中，只是島內政客沒料到除了「聯合利劍—2024A」軍演外，經貿反擊那麼快就上場。大陸財政部在演習後，隨即宣布終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

 

　　大陸方面繼去年12月，以台灣違反ECFA規定，宣布今年元旦起，向原產自台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，終止適用協定稅率後，上周五再度出手，宣布終止包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等產品關稅減讓。

 

　　這次終止關稅減讓影響出口金額約98億美元，不過親綠傳媒和學者的說法都是堅稱影響不大，理由是蔡英文執政期間，已逐步將大陸市場分散至其他國家，例如，對外投資方面，大陸從高峰時佔83.8%，降到去年的11.4%；而貿易方面，大陸雖然仍是台灣最大出口地，但比例已從45%降到今年前兩季的30%以下。

 

大陸終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》134個進口商品關稅減讓，對台造成約98億美元影響。

 

　　島內部分學者也預估，基於北京兩岸「融合發展」的基調沒有改變，終止ECFA部分產品關稅減讓只是經貿手段，不會完全廢止ECFA。因為中斷兩岸經貿交流、令兩岸經貿脫勾，不符合中共總書記習近平3月重申的「共同推進祖國和平統一進程」。

 

　　雖然一般預料北京不會廢止ECFA，但對岸逐步終止傳統產業的關稅優惠，除了對出口雪上加霜之外，亦會引發一輪傳統產業出走潮，台灣經濟面臨空洞化，出口產業結構受到打擊，最後很可能只剩就業人數不多的高科技產業獨挑大樑。

 

　　至於所謂蔡英文時期的分散市場，將面臨台灣沒法加入的《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)，因會員國已達成協議，未來10年內會員國之間90%以上產品，關稅都會降到零，令台灣出口失去競爭力。據統計，RCEP 15個會員國佔台灣出口比率高達近62%。所謂的分散市場，如果過不了這關卡，根本是一場空。

 

　　除了經貿手段之外，520之後，北京的軍事施壓亦未停止過，例如從5月29日上午6時起至30日上午6時為止，有三架蘇愷-30戰機進入台灣北部應變區，最近距基隆39浬，距台北市更只有20幾浬，台灣空軍完全沒有反應的時間。

 

兩岸關係緊張，解放軍蘇愷-30戰機一度距台北僅20幾浬；圖為俄羅斯的蘇愷-30戰機。

 

　　有趣的是，在北京宣布「聯合利劍—2024A」軍演後，美軍第七艦隊卻公布列根號航母離開橫須賀港，返回美國維修，接班的華盛頓號航母當時才開始航向亞洲。聲稱撐台灣的美軍這時候竟公開鬧空城計，是怕兩軍靠近擦槍走火引發戰爭，抑或美國老大哥也在藉此對賴清德台獨演說表示不滿，讓人有無限想象空間。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

我要回應
更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #賴清德 #蔡英文 #兩岸關係 #中美關係 #大國博弈
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

北約政策新轉向，俄烏之戰翻開另一頁

06/06/2024 15:40

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行128日4.2厘，大新6個月失守4厘

04/06/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk