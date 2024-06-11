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11/06/2024

黃仁勳的美食地圖

#台灣 #台灣熱話 #黃仁勳 #英偉達 #夜市 #美食 #電腦展 #台北
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　英偉達(NVIDIA)市值已經超越蘋果，全球影響力驚人。創辦人黃仁勳出身台南，最近再度回到家鄉台灣參與電腦展，讓台灣陷入黃仁勳熱潮。除了這位最當紅「AI（人工智能）教父」所帶來的產業商機，普羅大眾熱衷八卦的，還包括黃仁勳的相關美食。

 

　　黃仁勳是全球排名13的大富豪、華人首富，身家估計高達1022億美元。雖然普通人幾輩子都賺不到他的零頭，但是卻可以享用他品嘗的美食。黃仁勳作風平易近人，非常接地氣，選的餐廳固然有高價而難訂的私廚，但更多他惠顧的餐廳其實價格相當親民，大家都可以毫無負擔的跟他一樣好好吃上一頓。此外，黃仁勳出了名愛逛愛吃夜市，還拖著92歲高齡的台積電創辦人張忠謀一起逛，畢竟台灣本來就以多樣化的夜市小吃聞名。所以黃仁勳所到之處，媒體緊追不捨，大眾看得津津有味，跟著流口水。台灣市政府觀光傳播局把握良機，把他當作免費的宣傳大使，很有效率地畫出美食地圖供大家參考。

 

　　他的足跡遍及台北的饒河夜市、遼寧夜市、通化（臨江）夜市和寧夏夜市，看他的戰果，果真是吃貨一枚，蚵仔煎等等都是必吃攤位，相當懂吃，特別是對台灣的特產水果像是芒果青和芭樂情有獨鍾。

 

（右起）科技界巨頭台積電創辦人張忠謀、英偉達執行長黃仁勳及廣達董事長林百里，相約吃寧夏夜市的蚵仔煎。

 

　　其中寧夏夜市更是黃仁勳的最愛，他今年1月來台時，連續在20和21日晚上現身吃「圓環邊蚵仔煎」。這家1965年創立的老店，從2018年開始便連續獲得五連霸米芝蓮推薦，怪不得黃仁勳這次來台，特地邀約92歲高齡的台積電創辦人張忠謀，還有廣達董事長林百里再度光顧。吃完蚵仔煎，黃仁勳還帶兩位科技大老闆，去對面1965年創立、台北排隊超人氣豆花名店「豆花莊」來個平價飯後甜品。

 

　　非夜市類，我這個普通人也吃過的也不少。「富霸王豬腳」位在台北市四平商圈，豬腳肥瘦適中，完全不會膩口。肉質並非軟爛而是極有嚼勁，過去就整天要大排長龍，現在應該會要等更久，但是的確好吃，值得花時間等待。

 

　　這次電腦展還有眾多大型科技公司老闆參加，莫不趁此機會宴請合作供應鏈廠商。有別於一般商界以豪奢方式宴客，黃仁勳夜宴AI產業鏈的鴻海、華碩、廣達、英業達、台達電，各方大佬齊聚的「磚窯」古早味懷舊餐廳，我也吃過。裝潢完全不豪華，走一個古厝風格，菜單非常台式，黃仁勳筵開七桌，菜式包括豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、豆酥高麗菜、麻辣臭豆腐、白斬雞、蛤蜊絲瓜，一桌加上白飯和飲料，就算再加一成服務費，也不到5000新台幣（約港幣1200元）。經濟實惠，不浮誇，就是好吃。

 

　　另外，幾十年老字號的「驥園」，招牌的砂鍋雞湯要熬煮12小時以上，配合乾貝和金華火腿，把老母雞的精華熬成乳白色的香醇雞湯，個人覺得好喝到有撫慰人心的境界。

 

黃仁勳在夜市遇到要求合照的民眾，皆來者不拒。

 

　　黃仁勳除了帶動觀光和美食，遇到合照要求幾乎來者不拒，還不忘替喜歡的攤位義務打廣告，例如大力推薦臨江夜市賣水果的阿婆。他這種與人為善的性格，也讓他喜歡的美食更增添魅力。

 

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