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18/06/2024

大陸小艇，戳破台灣防衛謊言

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　民進黨當局一邊搞「台獨」，一邊又怕北京以此理由「收復」台灣，所以每年花大量民脂民膏購買美國昂貴武器，甚至聲稱要把台灣打造成「刺蝟島」，讓膽敢攻台的解放軍付出極大代價。不過，上周一艘普通的大陸快艇，卻輕易突破所有高科技雷達監控，如入無人之境的抵達台灣北部淡水河，被傳媒形容為丟臉丟到太平洋。

 

　　一名聲稱要「投誠」的大陸男子，駕駛一艘約四米長快艇，從福建寧德出發，橫渡長達260公里的台灣海峽，暢行無阻的抵達淡水的觀光景點漁人碼頭。相信有不少讀者來過台灣旅遊，也造訪過這裏，應該並不陌生。如果不是快艇靠岸時不小心擦撞台灣船隻，導致海巡人員接獲報案趕到現場，這位大陸民眾要從容靠岸脫身、揚長而去，根本並不困難。

 

一艘普通大陸快艇竟然能突破台灣軍方和海巡雷達監控，從福建「直航」抵達淡水。

 

　　事件引起社會關注，在於台灣每年投入大筆防衛預算，為大陸攻台做準備，今年度軍費支出達4151億新台幣（約996億港幣），海巡署隸屬海委會，單位預算250億新台幣（約60億港幣），為何雷達和守在海峽的大批公務船隻，對這起闖關事件完全不知不覺？

 

　　依照海委會主委管碧玲的解釋，海巡雷達在離岸六浬時發現快艇，但「正常」的偷渡客會加速衝到灘岸登陸逃走，這艘快艇卻以正常速度駛向淡水渡船頭，因此誤判為自己的漁船。當然，事後責任全推給下級相關官員。

 

　　管碧玲的講法，完全曝露出台灣雷達的盲點。這艘快艇是從福建出發，在長達260公里的航程中，軍方理應發現有船隻直航過來。在立委追問下軍方才承認，原來他們的雷達沒有辦法發現這麼小的目標，所以海巡近岸雷達發現時，已經到六浬。

 

　　軍方在防守方面的假設，是如果解放軍攻台，其中一條重要路線就是在淡水河登陸，然後直攻近在咫尺的台北。當局因此將新北八里海灘、台北港及淡水河口，指定為軍方戍守政經中樞「防衛鐵三角」，每年最大規模實彈「漢光演習」，必定有淡水河反登陸作戰項目。

 

台灣軍方每年都在淡水河口舉行大規模實彈反登陸演習

 

　　快艇輕易登陸的警號，對台灣而言構成多個危機。首先，快艇如果進入淡水河後，直接駛到台北，船上人員成功登陸，台北的行政中心隨時有可能被攻擊。而最特別的是聲稱「投誠」的大陸男子，具有退役解放軍艦艇艇長身份，是否代表解放軍早就掌握這個漏洞，他才知道可以用快艇直航台灣？至於這次事件是否屬於一種測試，也未嘗不可能。

 

　　正如台灣軍方承認，雷達只能在近岸才發現快艇，代表解放軍攻台時，台灣無法知道這種大小船隻在外海的行動？這樣的話，解放軍如果採取萬船齊發，再加上快艇、無人艇直衝淡水河，豈不是就能夠輕易攻進台北？說來有點異想天開的假設，如今卻被一艘大陸小小快艇，戳破了台灣的防衛大話。

 

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