「抹紅、戴紅帽」，在島內公認是民進黨最強看家本領，多年來這個絕招戰功彪炳。因為隨便抹紅政治人物非常方便，就算對方想反駁，也很難找到可以說服外界的具體證據。可能是食髓知味，綠營近期抹紅抹到不經大腦脫離現實，成為坊間笑話。

被島內部分傳媒稱為「綠媒」代表的《自由時報》，上周刊登一篇大陸國台辦滲透台灣政論節目的報道。消息來源據稱是資深媒體人，描述島內某電視台為了換取對岸的商業利益，在政論節目中以特定題目為大陸宣傳，期間《新華社》駐台記者參與製作會議監督，甚至在錄影現場要求出席的政治評論員按照劇本發言，以達到國台辦的要求。

當輿論紛紛猜測是不是某親中傳媒時，綠營立委隨即開記者會影射東森電視台。東森最受歡迎的政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑，第一時間在節目回應，指如果他讓一個大陸人進來他的節目說三道四，就算立即把他抓走，也不會說一句話。劉寶傑還表示，翻查過去幾個月的閉路電視錄像，從電視台到攝影棚，都沒有拍攝到這位記者的身影，要求放話者給出交代。

政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑，在節目中批評綠媒抹紅。

為求逼真，相關官員還配合演出，表示已開始調查，而民進黨立委沈伯洋更在社交網站聲稱，兩個月前就知道此一江湖傳說，馬上被傳媒指為「豬隊友」，讓抹紅露出破綻。

不少經常參與各電視台政論節目的名嘴（政治評論員）亦跳出來，痛批綠營傳媒報道無中生有。因為政論節目先有題材，然後請合適發言的名嘴參加，並採取來賓交錯發言的方式，在這樣情況下，不要說劇本，甚至連評論員會怎樣發言，主持人事先都不可能完整知道，試問《新華社》記者是不是要不停中斷節目，讓他們按照劇本重講？而且所謂名嘴是各電視台爭相邀約的對象，一旦要求按照事先準備好的方向發言，他們絕對馬上拂袖而去。

如果依照沈伯洋所言，早在兩個月前就知道，以民進黨當局的反陸思維，如此有利執政黨的事件，絕對不可能不當場揭破，哪裏還有機會讓這位大陸記者在4月底派任時間順利結束、輕鬆離台？

綠營近期抹紅手段可謂一波接一波，早前還有親綠網紅聲稱，大陸邀請台灣網紅到對岸拍片宣傳，講好中國故事。隨即近半年去過大陸拍片的網紅，甚至只介紹當地美食的，個個被綠營網軍打成過街老鼠，指控他們為北京宣傳。有趣的是，民進黨政府其實也有邀請大陸和香港網紅拍片，為台灣觀光宣傳。為甚麼台灣找人拍片叫宣傳，對岸同樣做法變成對台滲透、賣台？莫非只許州官放火？

曾幫蔡英文拍宣傳片的網紅波特王（圖右），指大陸收買台灣網紅赴對岸拍片講好中國故事。

連串事件只反映一個事實，就是賴清德政府內外交迫的窘境。他以不到五成選票當選，民進黨也失去立法院多數席位，在野黨得以聯手通過國會監督法案，加強對行政部門的監督。綠營則以國民黨和民眾黨立委是大陸在台代言人、根本不代表民意為由，發動民眾包圍立法院，結果號稱動員10萬聲援群眾，當立法院三讀通過法案時，竟然只有不到3000人。這種連狂熱綠營支持者都動員不起來的情況，不得不讓民進黨製造新話題，企圖轉移自身無能無力的焦點。