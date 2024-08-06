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06/08/2024

綠營推台海戰爭劇，搞「台獨」大內宣

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　隨著綠營政府加大思想教育，在台灣絕跡近40年的軍教宣傳電視劇即將重出江湖，不過主題已從過往的反日、「反共」轉變為台海戰爭，簡言之就是借軍教之名，行「台獨」宣傳之實。

 

　　島內戒嚴時期，當時的國民黨文工會，以及國民黨政府的「新聞局」，每年都會出資拍攝至少一部軍教宣傳劇。內容不是緬懷過去的抗日就是「反共」。然而就算是「反共」題材，以現在的角度看，都是在「一個中國」框架下，講述中國人的「家務事」。

 

劇集《零日攻擊》講述大陸武統台灣過程中發生的故事

 

　　最近島內傳媒廣泛報道即將在明年上映的劇集《零日攻擊》，預計拍攝經費2.3億新台幣（約港幣5400萬），民進黨當局的「文化部」和「國發基金」出資1.13億新台幣（約港幣2700萬），加上聯華電子前董事長、被國台辦點名指為「台獨」分子的曹興誠具名資助，從投資組合可看出，該劇已有既定的明確政治方向。

 

　　製作單位釋出的預告片顯示，解放軍一架運八反潛機在台灣東南海域失蹤，大陸以搜救為名封鎖台灣海域，展開兩岸戰爭序幕。不過，預告片中民眾都是處於捱打狀態，未見有出面一戰的畫面。

 

　　島內部分軍方前將領和評論質疑，《零日攻擊》先畫靶再射箭，內容迎合「台獨」意識形態，渲染大陸攻台和「紅色滲透」，號召「抗中保台」，是一部販賣「亡國感」的「台獨」大內宣劇集。

 

　　國民黨戒嚴時期的軍教片，配合時代背景，而且當時還缺乏多元媒體，所以有一定程度的教育和洗腦效果。現在的「台獨」劇集還能不能喚起民眾的憂患意識，筆者高度存疑。從1949年以來，台灣民眾對兩岸緊張起起伏伏的局勢習以為常，絕大部分人都以此為家，也無法輕言移民。有趣的是，從海外多個台僑組織都是綠營附庸或者具深綠色彩來看，「台獨」人士佔了海外移民相當比例。

 

　　從另類思考角度來看，《零日攻擊》有一個明顯的宣傳效果，就是提醒島內有錢人趁未開戰、台幣還值錢時趕快移民。而在國際上，民進黨當局近年以台灣芯片技術具領先優勢，不斷吸引歐美高科技公司來台投資。這部劇集一旦引起關注，就成為外資評估台海戰爭可能成真的風險，因而作為不考慮對台灣投資的重要依據，對當地經濟可說是扯後腿。

 

　　賴清德上台後的「台獨」步伐似乎比蔡英文時代更積極，就職演說拋出「新兩國論」的「台獨」主張後，又將台灣使用的「閩南語」更名為「台灣台語」。現在更進一步利用電視劇宣傳宣揚「台獨」，彷彿有美國老大哥做靠山，就可以不斷挑釁對岸不怕一戰。

 

　　然而與1996年台海飛彈危機相比，解放軍實力已比當年有巨大進步。據美國國防戰略委員會7月29日最新發布的報告顯示，大陸軍事力量已今非昔比。報告更悲觀地預測，一旦進入大陸海岸線1000英里內，美國的軍事優勢可能化為烏有。

 

兩岸如發生戰爭，台灣島內勢必成為戰場。

 

　　賴清德的「台獨」行徑如讓北京忍無可忍，棄和平而改以武力統一的話，島內最悲慘的命運是最終淪為戰場。以美國最新指導的作戰方式，台灣將以巷戰打到一兵一卒，肯定從基礎建設到高科技廠房無一倖免，淪為廢墟。這樣的台灣，將失去美國看中的高科技經濟利益，別指望這位老大哥肯花美國納稅人一分一毫，保護一座失去利用價值的島嶼。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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