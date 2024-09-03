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03/09/2024

《黑悟空》火紅，綠媒出征碰灰

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　兩岸關係長期緊張，甚至解放軍機上星期逼近南部鵝鑾鼻只有31浬，似乎大家都習以為常，更不見綠營支持者任何激烈反應。不過，近日卻因一隻「猴子」挑起民進黨當局的敏感神經，側翼四處出擊批評，企圖將這隻「猴子」趕出島外。

 

　　取材自《西遊記》的大陸首款3A單機遊戲《黑神話：悟空》（下稱《黑悟空》），8月20日全球同步發售後，不到半個月銷量上看2000萬份。民進黨當局尚未批准這款遊戲在當地PlayStation上架，不少知名玩家和政治人物卻已搶先在Steam等平台下載嘗鮮。

 

台灣當局尚未批准3A單機遊戲《黑悟空》在PS Store上架

 

　　《黑悟空》全球火紅，竟然引來綠營恐慌，側翼四處出征。粉專「政客迷因」不滿大陸遊戲在島內流行，高喊「玩個屁黑悟空？喜歡『中國』遊戲的都給我滾出台灣！」

 

　　另一親綠粉專「名為變態的神父」亦發文批評，稱「黑悟空的確是糞作無誤」、「劇本基本上是0分」，更指「這基本上是在黑《西遊記》這個作品⋯⋯恐怕連原著作者都會直搖頭，因為根本是在亂改，『施耐庵』應該會吐血而亡」。這一帖文馬上成為傳媒取笑題材，網民更以各種方式揶揄這位「神父」，臉書粉專「Next逆襲」大嘆曰：「綠綠的文化底蘊不含中啊，只能說連查證能力都沒有，施耐庵的《水滸傳》有唐僧師徒四人？這吐血的作者誰當誰倒楣，被親綠搞笑的段子。」

 

親綠博主批評《黑悟空》時，把《西遊記》作者寫成施耐庵。

 

　　綠媒神經繃緊，更進一步將《黑悟空》與北京滲透台灣和認知作戰做連結。因為不少出面表達遊戲好玩的玩家，都是知名網紅或對政治有影響力的人物，綠媒認為大陸想借由「小眾滲透」方式，以遊戲收買特定階層意見領袖，改變一般遊戲玩家的政治取向。

 

　　其實綠營恐懼的並非大陸某款遊戲大賣，而是《黑悟空》透過《西遊記》向全世界輸出中國文化。遊戲第二回「風都黃昏」出現一位無頭僧人，唱著陝西說書，讓不少玩家留下深刻印象；配樂用Rap方式，重新演譯佛教的《往生咒》、《大悲咒》，將之變成流行曲，都挑起島內年輕玩家對中國佛教的注意，以及刺激更多人去了解四大奇書之一的《西遊記》。

 

　　民進黨執政以來，默默推行「去中國化」政策，中小學教科書大量降低中國歷史和文言文比重，目的就是讓台灣年輕人從文化根本上和大陸脫勾。例如鴻海集團創辦人郭台銘曾向友人抱怨，女兒竟然連岳飛是誰都不知道，可見「去中」政策對年輕一代開始產生影響。

 

　　當年輕人從歷史到現實都不甚了解時，民進黨當局就能臉不紅氣不喘的，宣揚大陸沒有文化水準、落後、貧窮和專制，如今卻因一隻「猴子」造成破口。

 

　　這是第二次因「動物」引起綠營恐慌。2005年時任國民黨主席連戰前往大陸進行破冰之旅，北京隨後贈送大熊貓團團、圓圓給台灣，當時執政的民進黨當局以統戰、大陸藉由大熊貓貶低台灣等理由，設下層層關卡刁難，直至2008年政黨輪替，國民黨的馬英九上台後，大熊貓才終於順利抵台。連人見人愛的大熊貓都緊張成這副德性，綠營這次的強烈反應也就不足為奇了。

 

《黑悟空》大賣，遭島內被綠營側翼出征。

 

　　綠營側翼這次作戰失敗的另一原因，在於《黑悟空》除了有文化影響力之外，還為台灣科技產業帶來一筆「橫財」。因遊戲對電腦硬體要求高，使用3D環景及光追技術，且畫面均為4K畫質，玩家的電腦需要配置高階顯示卡，才能體驗遊戲流暢度，進而帶動「黑悟空概念股」上揚，例如顯示卡、記憶體族群的股價，其中板卡廠承啟(2425 TT)上周五收市來到43.1元，成交量3萬多張，如果從8月21日收盤價29.8元計算，已經飆漲69%，傳媒因此戲稱「一隻猴子救了台股」。

 

　　在綠營鋪天蓋地的「去中」政策影響下，側翼雖然張冠李戴，起碼還知道老祖宗有施耐庵這號人物，已經可喜可賀了。如果不是這隻「猴子」橫空出世，說不定哪天台灣年輕人會根本不知道孫悟空是誰，遑論作者吳承恩了。

 

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