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10/09/2024

島內第三勢力漸失動能

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　在台式民主制度下，政治人物犯罪，第一招都會以「政治迫害」作為護身符，以便一旦被判刑，也有藉口脫身。台灣民眾黨主席柯文哲上周因涉嫌在「京華城弊案」「收賄」和「圖利」被羈押，第一時間白軍（民眾黨）方面理所當然將事件導向民進黨的政治迫害和追殺。

 

　　今次是島內首位在野黨主席被收押，更是自2008年陳水扁因貪污等罪名被收押後，再度出現具影響力政壇人士涉貪案件，引來陳水扁在社交平台，以一句「同為天涯淪落人」送暖。

 

柯文哲涉京華城弊案被收押，陳水扁社交平台刊登合照送暖。

 

　　所謂京華城弊案，是指位於台北市八德路的京華城購物中心，2001年開幕後因經營困難，2011年提出土地使用修訂案，希望將地積比率從392%提高至560%，遭市政府駁回，但到2020年，時任市長柯文哲簽署公文，竟然批准將地積比率一口氣提高到840%。

 

　　究竟柯文哲是不是被賴清德政治追殺？信者恆信，大家因政治立場不同各有定見。但有趣的是，踢爆這案的是國民黨籍台北市議員鍾小平和游淑慧，鍾小平後來更到台北地檢署檢舉柯文哲。從這點看來，說民進黨布局追殺有點不合邏輯。

 

　　台灣的司法制度，向來被在野一方認為是執政者的御用機構。地檢署第一次提出羈押柯文哲時，法官以罪嫌不足無保釋放；但第二次的法官認為罪嫌重大，還擔心被告會逃亡，因而裁定羈押。由於檢方並無在第二次羈押庭提出新證據，法官卻裁定羈押，民眾黨認為是法官政治立場深綠的結果，部分傳媒更引伸至賴清德下令。這個部分相信將永遠成為懸案，不會有真相大白的一天。

 

　　姑且勿論柯文哲是否貪污，抑或賴清德幕後指使的政治追殺，相信大家最關心的，莫過於島內第三勢力未來發展。

 

　　原本台灣政壇多年來都由藍綠兩大陣營把持，讓支持者不滿的是，國民黨從早前主張兩岸交流、融合再走向統一，到現在避談「九二共識」；至於民進黨，或明或暗的主張「台獨」，惟多年來只聞樓梯響，未見實際行動。當柯文哲提出另類而且刷新觀念的「兩岸一家親」交流方式，同時在諸多內部政策創新提出與藍綠兩黨迥異的看法，加上他無厘頭的敘事方式，頗有耳目一新之效，頓時吸引不少年輕及中年人拋棄令人生厭的兩大黨投向柯陣營，造就柯文哲在這次大選獲得369萬票。

 

　　從這個角度來看，藍綠兩黨都有理由摧毀柯文哲帶領的民眾黨。

 

　　根據《美麗島電子報》最新民調，受訪者對柯文哲的信任度為23.4%，比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時，已經大跌22.4個百分點；不信任則有69.1%，比2023年5月暴增23.1個百分點。至於流失的支持者，正以二比一的比率回流至民進黨和國民黨。

 

　　柯文哲涉貪，讓人想起公元2000年，前台灣省長宋楚瑜宣布參加總統大選後，被指涉及「中興票券事件」，涉嫌私吞國民黨1億600萬資金，他無論怎麼解釋，仍讓部分支持者懷疑，親民黨在政壇的影響力自此日漸衰落。民眾黨和親民黨都是所謂「一人政黨」，靠黨主席個人魅力吸引民眾支持，柯文哲這次就算能逃過一劫，很大可能下場也會和宋楚瑜相似。

 

柯文哲在第二次羈押庭開庭前，預錄影片向支持者交代，莫非已知劫數難逃？

 

　　更何況，柯文哲除了京華城弊案外，還有政治獻金假帳案、北士科地上權案、第一果菜魚類批發市場改建案、南港轉運站BOT案，以及台智光警用監視器（閉路電視攝影機）案，台北地檢署都已展開調查，法律訴訟將持續多年。

 

　　與親民黨不同的是，民眾黨仍在立法院擁有八席立委，未來4年相信會和國民黨緊密合作，聯手在立法院保持過半數席位優勢，對抗民進黨。除此之外，相信第三勢力已無發展空間。

 

　　近一兩年慕名而來想沾光柯文哲魅力和民眾黨影響力、參選2026年九合一地方選舉的政治人物，在柯文哲尚未被起訴之際，已傳出紛紛跳船另找出路。民眾黨想在2026年的九合一地方選舉獲取大量縣市議席的目標，恐難以達成。

 

　　至於2028年大選，柯文哲想再憑一己之力參選總統，勝選希望應接近零，惟有寄望再搞一次「藍白合」，和國民黨合作對抗賴清德。國民黨如果同意合作，勢必要讓出部分選區立委名額，但柯文哲實力已今非昔比，相信國民黨不會做蝕本生意。

 

　　在這個情況下，島內有別於藍綠的第三勢力，將逐漸失去動能，除非能出現新的政治明星，否則又回復到藍綠對抗的舊格局。

 

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