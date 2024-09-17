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17/09/2024

美免費軍援過期發霉，台軍自求多福

#台灣 #台灣熱話 #軍事援助 #美國 #聚焦神州 #大國博弈 #兩岸關係 #武器 #坦克
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　天下沒有白吃的午餐，美國免費提供軍事援助給台灣，乍聽之下是慷慨義舉，但是殘酷的真相卻是這種免費軍援，可能讓島內軍人在兩岸發生戰爭時，死得不明不白。

 

　　當美國國會通過2023年度《國防授權法案》(National Defense Authorization Act, NDAA)，授權白宮從2023年至2027年的5年之間，對台灣提供高達100億美元的「無償」軍事財政援助時，民進黨當局形容雙方關係堅若磐石，甚至暗指美方會藉此提供之前台方想要而美方拒售的先進武器。

 

　　美國總統拜登去年7月，首度向台灣提供3.45億美元軍事援助，大家當然好奇美國老大哥豪邁送出手的，究竟是甚麼犀利武器？台灣當局照例保密到家，等到美國國防部監察長這個月公布報告，才披露軍援涉及彈藥、防彈板和避彈背心。不過，報告也提到，270萬發子彈和炮彈，是1983年製造的過期彈藥；3000塊防彈板和500件避彈背心，全部發霉。美國陸軍坦克車輛和武器司令部(TACOM)官員在報告刊出後，良心建議台軍不要使用。

 

美國首批軍援台灣軍備，不是過期就是發霉。（美國國防部監察長報告圖片

 

　　事件好比民眾在百貨公司周年慶，花大筆銀紙購物後，以點數換來毫無用處甚至過了保存期限的贈品一般，而台灣軍方還要耗費大批人力去處理。既然免費的不能用，付費買來的總應該可以提升島內防衛能力吧？但是這種理所當然的想法依舊不切實際。

 

　　台灣花約100億港幣，向美國購買108輛號稱地表上最強的M1艾布蘭主戰坦克，去年起陸續交貨。這款坦克在俄烏戰爭中，竟然成為俄軍頭號目標，甚至當沙包打，連烏克蘭軍方都非常嫌棄。原因在於艾布蘭坦克渦輪引擎過於精密，反而導致故障率高，而俄羅斯的RPG反坦克火箭，針對M1坦克炮塔和車身結構間的空隙進行攻擊，以癱瘓而不是摧毀的戰法，輕易將艾布蘭坦克打成廢鐵。

 

　　除了解放軍馬上知道這個弱點外，台海一旦發生戰爭，戰場基本上就在台灣島上，地形和俄烏戰爭在平原地區完全不同。每輛造價1000萬美元的艾布蘭坦克火力雖然強大，但過大的車身和重量，導致台灣大部分橋樑、道路如不改裝加強均無法負荷，直接影響坦克調動的靈活性。

 

台灣向美國採購108輛M1坦克，以接替即將接近使用年限的M60A3坦克；圖為M60A3坦克。

  

　　軍方當然不會批評或抱怨美國對台軍售，但不少退役軍官近年陸續老實講出軍售原則，重點就是：有用的武器都不賣給台灣。例如當年美方一直不同意出售愛國者三型飛彈，直到台灣自己研發出性能更好的天弓飛彈時，很奇妙地美國就宣布通過軍售案。台軍在某一類武器預算有規定，美國的做法就是出售比台灣落後的同類武器，排斥台製武器預算、減少台製產量，目的當然就是不希望台軍技術超越美國。

 

　　汲取俄烏戰爭經驗後，美方更認定一旦發生台海戰爭，台軍使用以小博大「不對稱作戰」方式更有效果，也就是用低價、輕巧的武器，讓解放軍造成巨大損失。這種戰法的影響，首先施壓民進黨當局將年輕人服役期間，從4個月延長為1年，甚至成立全民皆兵的國防志願隊，以便打城鎮戰、巷戰、游擊戰，每個警察局放刺針飛彈。本質上就是將台海戰爭「越戰化」，台灣打成廢墟並非老美關心的對象，主要目的還是拖累大陸國力。明知老大哥居心叵測，還要死命抱大腿，真的難以理解這樣的政權到底在想甚麼。

 

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