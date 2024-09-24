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24/09/2024

綠營進一步玩火，美國不一定馳援

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　多年來不管中美台三方關係如何擺盪，美國官方向來都以「一中政策」的標準答案回應，基本上毫無新意。反而從退職後轉變為學者身份的前官員發表的文章，可以嗅出美方當前的真正態度和下一步做法。例如美國要求台灣將防衛政策變更為「不對稱作戰」，即台海一旦發生戰事，戰場從台灣海峽及岸邊，延伸至本地甚至打持久游擊戰的構想，就是陸續由美國學者提出，等於幫華府放話測水溫。

 

　　賴清德上台後，「台獨」言論愈來愈激進，美方回應時頂多加一句不支持「台獨」，島內部分輿論認為看似毫無作為。不過，目前擔任華府智庫「布魯金斯研究所」非常駐資深研究員的美國在台協會(AIT)前主席卜睿哲，上周發表文章，強調美台應盡力避免讓北京領導人認為戰爭是唯一選項，關鍵在於民進黨政府必須表明「無意追求法理獨立」。

 

　　卜睿哲更認為，賴清德上台後並未依循前任做法，也就是蔡英文執政時提出的「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，暗指賴可能將台灣帶向戰爭危機。他更點明，如果因台灣挑釁而引起解放軍攻台，美國較不可能協防。

 

卜睿哲撰文認為，台灣挑釁而引起解放軍攻台，美軍較不可能馳援。

 

　　過去無論島內抑或在美、日的「台獨」人士，都認為美國挺台灣的理由，包括戰略地位重要，加上芯片技術先進，美國顧及自身利益，必須守護台灣。在這個猜想基礎上，一廂情願的認為台海一旦發生戰爭，美國必定出兵馳援，也因此肆無忌憚的倡導「台獨」主張。

 

　　其實在卜睿哲撰文之前，美方已提醒過賴清德。7月初，新任AIT處長谷立言拜會賴清德時，當面說出以三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」。不過顯然是「忠言逆耳」，在「總統府」的新聞稿中甚至故意漏掉這一段。反觀AIT網站新聞稿，則刻意將「一中政策」擺在寒喧後的主文第一段，看來這一點正是美方當時拜會的重點。過往從未有美方代表在台灣的領導人面前，直接提出美國的「一中政策」，透過此舉提醒台方扮演好自己角色的意圖明顯。但之後賴清德的「台獨」行徑並未收歛，可能是導致卜睿哲當傳聲筒，進一步發表文章的原因。

 

美國在台協會處長谷立言（圖左）拜會賴清德時，當面重申美方的「一中政策」。

 

　　近年民進黨當局策劃改變現狀的舉動，最後都得不償失。例如讓時任眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍除了以圍台軍演回應外，戰機軍艦變成常態化靠近台灣，「海峽中線」從此消失，台海成為中國的內海。今年大陸快艇金門翻船事件，民進黨當局的處理態度，亦讓中國海警常態化進入金門所謂「禁限海域」。

 

　　卜睿哲的文章點明，如果賴清德再推動激進的「台獨」行動，進而引發台海戰爭，美國大兵不可能犧牲性命保障台灣。不過，適逢美國大選年，政客必定拿台灣作為炒作籌碼騙取選票，但奉勸「台獨」人士不要高興得太早。回顧歷史，從越南、庫爾德人到阿富汗，美國的死忠粉絲沒有一個在危急關頭不被美國背叛。血跡斑斑的前車之鑑歷歷在目，就算美國政客為了選票公開支持台獨，若真的發生戰爭，難保台灣不被出賣。

 

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