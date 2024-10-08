  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

08/10/2024

台灣藝人紛賀十一，綠營玻璃心碎

#台灣 #台灣熱話 #十一國慶 #藝人 #吳慷仁 #五月天 #安溥 #張懸 #大國博弈 #兩岸關係 #賴清德 #聚焦神州
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　近年每到十一國慶，台灣藝人表態祝賀人數愈來愈多，然而在民進黨治理下，這些動作總會挑起綠營的敏感神經，尤其今年金馬影帝吳慷仁在微博轉發《人民日報》的國慶祝福，更讓島內獨派網軍群起攻之。

 

吳慷仁在微博轉發《人民日報》國慶祝福，在島內引發爭議。

 

　　吳慷仁賀十一國慶之所以讓深綠玻璃心碎滿地，在於他曾參加過太陽花學運，甚至當年前往香港也以「出國」形容，被綠營和獨派歸類為自己人。其實除了吳慷仁之外，還有歌手伊能靜、楊宗緯、王力宏、王心凌等13位著名藝人祝賀國慶，綠媒將現象歸因於大陸演出酬勞豐厚，台灣藝人見利忘義。「陸委會」更發聲明，認為某些台灣藝人有「人在屋簷下，不得不低頭」的壓力。

 

　　台灣逢中必反的新世代，只要遇到這種情況，都一律無情翻臉，原本的偶像轉眼變成眼中釘。近期明顯的例子還有樂團五月天，5月時在北京鳥巢演唱會上，主唱阿信說了一句「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，北京全場歡聲雷動，但五月天也將自己推上風口浪尖，就此退粉的台灣歌迷不計其數。曾幾何時，說自己是中國人，竟然成了不赦之惡。

 

　　如設身處地站在藝人的角度，其實不見得完全和金錢有關。這些已經有高度成就的藝人，更期盼的是演藝事業更上一層樓。將心比心，藝人投注畢生心力的表演，當然希望得到更多人欣賞，台灣2300萬人口和大陸13億相比，希望登上更寬廣的舞台是人之常情。此外，大陸可拍攝的電影和連續劇題材豐富，最具體的評論就是直指台灣絕對拍不出《繁花》這類有濃厚時代色彩、紅遍海內外的劇集。

 

　　當綠營關注吳慷仁賀國慶時，歌手安溥亦選在10月1日晚上10時01分，在微博貼出親筆信「祝福新中國成立75週年」。安溥原本的藝名是張懸，2013年在英國演出時曾高舉「青天白日滿地紅旗」，島內綠營支持者一片叫好，卻從此被大陸歌迷抵制。後來悄悄放棄藝名張懸，改用本名安溥，並清空臉書粉絲頁過去的發言，2020年終於能參加溫州東海跨年音樂節，從此自由地在大陸表演。從安溥的轉變可以引證，藝人賀國慶並非出於「人在屋簷下」，而是有計劃地為自己找出路謀發展。

 

　　連串知名藝人前往大陸發展，並祝賀祖國國慶，之所以引起民進黨當局緊張，在於這些藝人和歌手有龐大的觀眾和粉絲。當賴清德切割兩岸歷史淵源，將對岸視為「外國」時，粉絲們可能因為喜愛的藝人表態受到連帶影響，改變對兩岸定位看法，起碼開始思考相關議題，動搖到「台獨」主張的立論基礎。

 

台灣藝人接連祝賀十一國慶，動搖「台獨」主張，令賴清德急於反擊。

 

　　無怪乎賴清德趕在離雙十節還有5天前，在一場雙十晚會上提出和現場氣氛無關的所謂「中共非祖國」論調。不過，當賴清德慷慨激昂地發表這番言論後，現場只獲得零星的掌聲，因為認同「台獨」的人不會承認雙十節，更不會參加這類活動，他顯然是察覺到近來賀十一國慶趨勢帶來的衝擊，趕快安撫島內獨派情緒，並借機再刺激對岸。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

我要回應
更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #十一國慶 #藝人 #吳慷仁 #五月天 #安溥 #張懸 #大國博弈 #兩岸關係 #賴清德 #聚焦神州
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk