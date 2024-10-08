台灣藝人紛賀十一，綠營玻璃心碎

近年每到十一國慶，台灣藝人表態祝賀人數愈來愈多，然而在民進黨治理下，這些動作總會挑起綠營的敏感神經，尤其今年金馬影帝吳慷仁在微博轉發《人民日報》的國慶祝福，更讓島內獨派網軍群起攻之。

吳慷仁在微博轉發《人民日報》國慶祝福，在島內引發爭議。

吳慷仁賀十一國慶之所以讓深綠玻璃心碎滿地，在於他曾參加過太陽花學運，甚至當年前往香港也以「出國」形容，被綠營和獨派歸類為自己人。其實除了吳慷仁之外，還有歌手伊能靜、楊宗緯、王力宏、王心凌等13位著名藝人祝賀國慶，綠媒將現象歸因於大陸演出酬勞豐厚，台灣藝人見利忘義。「陸委會」更發聲明，認為某些台灣藝人有「人在屋簷下，不得不低頭」的壓力。

台灣逢中必反的新世代，只要遇到這種情況，都一律無情翻臉，原本的偶像轉眼變成眼中釘。近期明顯的例子還有樂團五月天，5月時在北京鳥巢演唱會上，主唱阿信說了一句「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，北京全場歡聲雷動，但五月天也將自己推上風口浪尖，就此退粉的台灣歌迷不計其數。曾幾何時，說自己是中國人，竟然成了不赦之惡。

如設身處地站在藝人的角度，其實不見得完全和金錢有關。這些已經有高度成就的藝人，更期盼的是演藝事業更上一層樓。將心比心，藝人投注畢生心力的表演，當然希望得到更多人欣賞，台灣2300萬人口和大陸13億相比，希望登上更寬廣的舞台是人之常情。此外，大陸可拍攝的電影和連續劇題材豐富，最具體的評論就是直指台灣絕對拍不出《繁花》這類有濃厚時代色彩、紅遍海內外的劇集。

當綠營關注吳慷仁賀國慶時，歌手安溥亦選在10月1日晚上10時01分，在微博貼出親筆信「祝福新中國成立75週年」。安溥原本的藝名是張懸，2013年在英國演出時曾高舉「青天白日滿地紅旗」，島內綠營支持者一片叫好，卻從此被大陸歌迷抵制。後來悄悄放棄藝名張懸，改用本名安溥，並清空臉書粉絲頁過去的發言，2020年終於能參加溫州東海跨年音樂節，從此自由地在大陸表演。從安溥的轉變可以引證，藝人賀國慶並非出於「人在屋簷下」，而是有計劃地為自己找出路謀發展。

連串知名藝人前往大陸發展，並祝賀祖國國慶，之所以引起民進黨當局緊張，在於這些藝人和歌手有龐大的觀眾和粉絲。當賴清德切割兩岸歷史淵源，將對岸視為「外國」時，粉絲們可能因為喜愛的藝人表態受到連帶影響，改變對兩岸定位看法，起碼開始思考相關議題，動搖到「台獨」主張的立論基礎。

台灣藝人接連祝賀十一國慶，動搖「台獨」主張，令賴清德急於反擊。

無怪乎賴清德趕在離雙十節還有5天前，在一場雙十晚會上提出和現場氣氛無關的所謂「中共非祖國」論調。不過，當賴清德慷慨激昂地發表這番言論後，現場只獲得零星的掌聲，因為認同「台獨」的人不會承認雙十節，更不會參加這類活動，他顯然是察覺到近來賀十一國慶趨勢帶來的衝擊，趕快安撫島內獨派情緒，並借機再刺激對岸。