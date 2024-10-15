賴清德連番出狂言，兩面不討好

賴清德繼上周提出所謂「祖國論」後，一如預期在雙十節講話又繼續推銷「新兩國論」主張，不過卻淪落到豬八戒照鏡子的情況，兩面不討好。不但北京方面外交部和國台辦先後批評、解放軍舉行「聯合利劍-2024B」演習，而且竟然連島內獨派團體都不滿，真是裏外不是人。

賴清德雙十講話後，島內傳媒紛紛猜測解放軍會不會舉行盛大軍演回應。正當政論節目名嘴就會與不會各抒己見之際，解放軍東部戰區揭曉謎底。

這次演習區域分布在台灣六大港口之外，與5個月前舉行的「聯合利劍-2024A」相比更靠近台灣島，突顯北京對以武力解決台灣問題的手法，從過往的渡海搶灘登陸，轉變為封鎖優先。

「聯合利劍-2024B」演習區域，分布在台灣六大港口外海。

封鎖的好處是大陸方面沒有發動攻擊，但已切斷台灣對外運輸，包括發電用的天然氣和石油等物資。當西方國家表達關切調解之際，兵臨城下讓島內富人紛紛設法外逃，股市崩盤經濟瓦解，是以戰迫統的手法。如果民進黨當局不就範，解放軍才再採取武統手段登島。

這次演習的另一重點，是遼寧號航母從巴士海峽前往台灣東部海域，也就是警告美國，中方有能力阻止外部勢力支援和介入台海戰爭。如果連同上月解放軍向太平洋試射洲際彈導飛彈，並飛越關島上空來看，已對美國發出非常明確的訊號。

遼寧號航母編隊抵達台灣東部海域參加演習

在發表雙十節「新兩國論」前，民進黨當局透過幕僚放料，認為北京將在賴講話後舉行「聯合利劍B」大規模軍演回應。顯然是用傳統思維猜測，大陸只會對台進行「文攻」和「武嚇」。

這次演習還增加了中國海警出動的四支艦艇編隊，在台灣周邊海域執法巡查。如果演習過程中，在距台灣24浬海域登船檢查往來船隻，就成為法律戰的一部分，即以法律行動，確立台灣海峽和周邊水域是中國領海的法律地位。

中國海警配合解放軍「聯合利劍-2024B」演習，展開圍島執法巡查。

而中國商務部更在演習前公告，經過近10個月調查後，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。這顯示事態發展並非民進黨當局預告的只有「文攻」和「武嚇」，還多了法律戰和經濟制裁。

比較意外的是連島內「台獨」派系，都先後對賴清德的「祖國論」，以及雙十節講話表態反對。有「台獨理論大師」之稱的民進黨前立委林濁水批評賴清德，從提出「祖國論」到雙十講話，竟然如此語出悲淒，堅持扛「中華民國」走國際，是「滿滿的孤臣孽子情懷」。對於「祖國論」，他反對用歷史觀，來界定或討論一個國家的祖國或主權。

「台獨」人士過往的主張，是用台灣的名稱推動「獨立」，「中華民國」只是暫時不得已的稱呼，且從不承認她的存在。賴清德從「祖國論」到雙十講話，則被解讀為借「中華民國」的殼「上市」，有違「台獨」人士認知。

美國雖然對這次圍台軍演表達嚴重關切，但對比賴清德在雙十前5天發表的「祖國論」，負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)回應傳媒時重申，美方「一個中國」政策沒有改變，反對兩岸任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立；有關「祖國論」，他建議記者去問台北當局，表明美國對這些言論「不負責，也不背書」的撇清態度。

唯恐天下不亂的美國老大哥其實並沒那麼好心，完全是因為年底大選局勢仍不明朗、俄烏戰爭和中東情勢讓華府窮於應付之際，如果再搞亂台海局勢，一旦出現不可預知的變數，可能拖累執政黨選情，因而選擇置身事外。

現在剩下的，是賴清德如何去收拾軍演後大陸方面的經濟制裁，以及向「台獨」人士交心表態的殘局。