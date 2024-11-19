  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

19/11/2024

大陸領導人首點名賴清德搞「台獨」

#台灣 #台灣熱話 #民進黨 #習近平 #拜登 #賴清德 #特朗普 #中美關係 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　從蔡英文執政以來，大陸領導人雖然多次明確表態，批評民進黨及相關政客「台獨」行徑，卻從未對島內政壇負責人指名道姓的直接批評。然而，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬，與即將卸任的美國總統拜登舉行會談時，首度點名呼籲美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題。這樣打破慣例的做法，當然引起關注和各方解讀。

 

　　習近平重申，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。如果美方總是「說一套、做一套」，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。

 

習近平在中美元首會晤重申中方四條紅線（外交部網頁圖片）

 

　　從中美雙方事後公布的會晤內容來看，習近平對中美關係正往向上道路發展，還是予以肯定，然而要中美關係發展保持穩定，「台灣問題」是最大分歧，美方「說一套、做一套」，更是可能破壞雙方互信的絆腳石。

 

　　除了首度點名賴清德加以抨擊引起關注外，習近平將台灣問題放在中方四條紅線首位，不僅強調了將不惜一切維護中國主權完整，也重申這是中美關係的重中之重，更強硬地向即將卸任的拜登警告，不要在離任前做一些支持「台獨」行為、向台灣做順水人情，例如宣布重大軍售，以及給予賴清德出訪過境優惠等舉措。

 

　　筆者覺得，除了向美方重申中方立場外，亦顯示北京已經完全無法信任賴清德，並將他定性定調，認定賴未來會持續向實質「台獨」方向前進，更是向民進黨當局表明，大陸方向已預判未來兩岸關係的走向，做好一切應對「台獨」以及外力介入的準備。

 

大陸領導人首度點名批評賴清德「台獨」行徑

 

　　一如預期，民進黨官員的處理方式，是以美方公布的會晤內容，認為沒有看到有提及賴清德名字，宣稱是北京官員事後「加料」。

 

　　其實多家外國以及台灣傳媒的報道都點出，拜登任期剩不到3個月，根本無法代表美國作出任何長遠的承諾。中美領導人會晤，其實都是向不在場的第三者特朗普喊話。

 

　　拜登在開場白中提到，美中對話可防誤判，確保兩國間的競爭不會演變成衝突，「這是我們的責任」。他認為在過去4年，美中已證明建立這種競爭但又非衝突關係的可能性，說法似乎為維持與北京的關係提供理由。

 

　　而習近平的談話，看似給拜登4年任期處理美中關係做總結，但其實是在為未來特朗普處理複雜敏感的中美台關係設下「框架」，尤其將台灣問題排在四條紅線第一位，明確定出中美兩國關係的底線。

 

　　在這個背景下，中美元首都希望藉傳媒報道，將信息傳遞給特朗普幕僚，作為下屆政府施政依據，況且大陸官媒在報道中點名賴清德，肯定經過高層審批。習近平在兩國領導人會晤中，有沒有說出賴清德名字已不是重點，而是要特朗普幕僚從報道中看到，美方包庇賴清德「台獨」行為，勢將破壞兩國關係和互信，甚至可能走向衝突邊緣。中方極其強烈而明確的信息，美方和民進黨當局肯定都接收到了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票

我要回應
更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #民進黨 #習近平 #拜登 #賴清德 #特朗普 #中美關係 #大國博弈
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk