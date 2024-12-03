賴清德過境美國，待遇遜蔡馬

台灣領導人出訪，大家都心知肚明目的，並不完全是為增進與訪問國家的關係，重中之重反而是中途從老大哥美國過境，製造台美關係親密友好的話題。

賴清德上任後，上周末首度出訪，前往太平洋三國訪問，但卻只能在夏威夷和關島而非美國本土過境，待遇跌破前兩任蔡英文和馬英九的紀錄，凸顯美方對他的「台獨」主張明顯存有高度顧忌。

賴清德借出訪之名，在夏威夷過境。

馬英九2008年5月20日就任後，8月11日出訪巴拉圭和多明尼加，去程過境美國洛杉磯和巴拿馬，回程過境美國三藩市。蔡英文2016年上任後，6月到訪巴拿馬，去程過境美國邁阿密，回程過境美國洛杉磯。

再看賴清德出訪，先在夏威夷停留兩夜，再到馬紹爾群島共和國、圖瓦盧，過境關島停留一夜，再至帛琉訪問，回程再沒有踏足美國領土。

賴清德上任後，曾傳出到中南美洲訪問，依慣例過境美國，最後都無疾而終，他自己更親自否認有出訪規劃。這次出訪，日期比蔡英文晚近半年，過境地點比前兩任層次低。台灣輿論認為，是美方對他不信任，因而不同意經美國本土過境。

英國《金融時報》8月曾報道，部分美國官員私底下對賴清德感到緊張，因為賴清德缺乏外事經驗，被認為比前蔡英文更難預測。

其實民進黨當局這次規劃賴清德出訪，應該是相對容易和美方談判過境事宜，取得超越前兩任待遇的時機。因為美國總統大選民主黨落敗，拜登即將卸任，送個順水人情並不困難。從拜登批准烏克蘭用長程武器攻擊俄羅斯來看，顯然就是臨別秋波，讓繼任者收拾棘手殘局。因此就算讓賴清德在本土過境，甚至和官員會面，衍生政治問題導致中美關係緊張甚至惡化，大不了推給候任特朗普政府來收拾。

外交部就美國安排台灣地區領導人賴清德過境，向美方提出嚴正交涉。

而且這次訪問過境夏威夷，從地理位置看一點都不順路，距離比要訪問的三個國家還遠，加上待遇比以往低一級，賴清德為何仍摸摸鼻子接受？筆者認為，在於他有時間壓力。試問如果連這次訪問都去不成，島內輿論會認為「美國疑賴論」的確存在，亦即因賴清德「台獨」主張可能損及美國利益，而且判斷他可能不受控制，因而拒絕他從本土過境。民眾則會聯想，上任那麼久連一步都踏不出去，證明他的「台獨」主張不受國際歡迎。

再看看他到訪的三個國家，馬紹爾群島人口4.2萬、圖瓦盧1.14萬、帛琉1.8萬，加起來才7.14萬人，連台灣大城市一個區的人口都不到，更凸顯賴清德出訪，只求沾個邊在美國領土過境，根本是形勢重於實質意義。

對大陸而言，民進黨當局每次想超越中方劃下的紅線，必定採取強力措施回應。2022年，時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍發動軍演，正式消除兩岸默契多年的海峽中線。今年5月賴清德上任發表「新兩國論」言論後，大陸即舉行「聯合利劍-2024A」；10月賴清德雙十節提出「祖國論」後，迎來的是「聯合利劍-2024B」圍台軍演，將演習區域劃在台灣各重要港口外，而且離台更近。這次會不會趁賴清德出訪，舉行「聯合利劍-2024C」引發關注。

如果北京真的舉行「聯合利劍-2024C」，恐怕對象不只是台灣，而是以軍演向候任特朗普政府劃出紅線，確立第一島鏈是大陸的勢力範圍。賴清德出訪，剛好讓這次軍演順理成章舉行，得失之間，明眼人一看就知。