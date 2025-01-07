台北年夜「牢飯」惹民眾垂涎

這個月底才過農曆新年，民以食為天，年夜飯永遠是大家最愛的話題，尤其是扯上新聞時事，更是有趣的談資。

和往年民眾想知道達官貴人如何過年，除夕團年飯有甚麼特殊精彩菜式不同，今年大家討論最多的是「牢飯」。因為監獄菜譜設計得太好，不少人喊著簡直想進去吃牢飯。主要原因是涉及京華城和政治獻金等重大弊案，遭到羈押的台北前市長、民眾黨主席柯文哲，在台北看守所內年夜飯的菜式曝光。

台北監獄1月份平日晚餐：鹹冬瓜肉醬、炸卡拉雞扒、炒小松菜、味噌湯。

根據台北看守所公布1月份被關押犯人菜單，1月28日除夕從早餐的吉利海鮮粥開始，就比往常豐盛。午餐有金蔥爆炒豬肉、福氣韭菜盒、燴長年菜，還有飯後特級QQ好茶（珍珠奶茶）。至於大眾關切的年夜飯，菜式包括福氣臨門黑椒牛、來運轉佛跳牆、金玉胡椒餅、白玉花菜炒雙鮮及迎福人蔘雞湯，菜名看來非常豐富。

年初一整天菜式也精心調整過，除了三元雜錦粥外，還有塔香迎春三杯雞、御品麻辣火鍋、開運燒賣及桂圓開泰紅棗茶等。

不少人會懷疑，監獄菜只是取個好聽的菜名，未必好吃，這個合理的質疑，可能只有當事人才能體會。當年陳水扁涉及貪污弊案，也是被關在土城看守所，以及這次柯文哲關押過程中，都提及從看守所提押到台北地檢署訊問時，對飲食頗有微詞。陳水扁和柯文哲最受不了的部分很巧的竟然相同，也就是在地檢署連續幾天早午晚餐都是包裝飲品配麵包，吃到他們異口同聲希望寧願回看守所吃牢飯。有人戲稱，講究人道的時代，既然無法嚴刑拷打迫供，司法系統不妨考慮用單調乏味但又不會餓肚子的食物，吃到這些人受不了，乖乖吐露實話。

從陳水扁2010年判刑確定，發監桃園龜山台北監獄，第一天晚餐——藥燉排骨、炒青菜（豆角）、椰子批、味噌豆腐湯，陳水扁很平靜的全部吃光來看，台灣的監獄餐並不太難吃。

當然犯人家屬為表達關心，通常都會另外「加餸」，看守所稱之為「會客菜」，當中有不少限制和禁忌，像是禁止含有酒精、中藥類；肉類不能帶刺、帶骨；海鮮要去殼，避免骨、刺、殼成為傷人或自殺的工具。另外，為了防止毒品進入，會客菜不能有結晶物，不能撒粉狀的胡椒粉，不能打芡，糕點、餅乾也不能撒糖霜。

至於禁忌，則包括家屬不應送雞、鴨和香腸，在香港人看來似乎沒有甚麼問題，但如果用閩南話發音，則非常觸霉頭。雞和鴨連起來諧音就是「羈押」，香腸閩南話叫做「炎腸」，諧音是「延長」，和雞鴨加起來就是「延長羈押」。柯文哲的死對頭、民進黨立委王世堅，就特別幫柯文哲「贈慶」，關押第二天送上「香腸雞鴨飯」，爆笑又狠毒！

柯文哲注定要在台北看守所過農曆新年

柯文哲從3000萬新台幣交保，檢方不服上訴提高至7000萬，高等法院發回再審，上周裁定重新羈押，看來真是觸了「香腸雞鴨飯」的霉頭。

無獨有偶，韓國民眾近期也關注首爾看守所菜式。雖然韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）上周拘捕總統尹錫悅失敗，但民眾仍相信他最終會關進首爾看守所，並公布菜單。

韓國並沒有中國農曆年，平日菜單就比台灣豐富得多，早餐包括餃子湯、牛肉湯、年糕湯、麵包配番茄醬、香腸等；中餐有豬肉丼飯、紅燒鯖魚、辣炒年糕、中式麵食、泡菜鍋等餐點；晚餐則提供炸雞、泡菜湯、嫩豆腐湯、味噌湯、烤肉、咖哩飯等菜色。

為犯人準備太過豐盛的監獄菜，是否浪費納稅人稅金，在台韓兩地引起不少討論。