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14/01/2025

拜神政治學風行台灣

#台灣 #台灣熱話 #廟宇 #媽祖 #城隍廟 #柯文哲 #蔡英文 #韓國瑜 #拉票 #聚焦神州
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　在台式民主制度下，政治人物除了勤走基層向民眾拉票外，遇到選舉或各式政治難題，到廟中拜神更是向支持者明志和表達立場的慣例。不過，輿論近日議論的，卻是神不能亂拜。

 

　　民眾黨主席柯文哲因涉及京華城和政治獻金等弊案，被羈押後兩度提出抗告，獲准以7000萬新台幣保釋候審。他隨即前往新竹城隍廟參拜，沒想到第二天法院就駁回抗告，當庭收押禁見至今，柯文哲再提抗告也被駁回。無獨有偶，同為民眾黨的新竹市長高虹安，因涉詐領助理費被起訴，也是拜完城隍爺後，遭一審判有罪被停職。

 

　　不少網友和政治評論員，貼出新竹城隍廟的對聯：「天知地知子知我知何謂無知，善報惡報遲報速報終須有報」。往後幾天，城隍廟在Google評論區，因柯文哲再度被收押，給五星評論驟增。更有不少網友留言：「善有善報、惡有惡報」、「非常靈驗城隍爺不保佑壞人，壞人還自己跑去拜，真的是廁所點燈（歇後語為「找屎」，「屎」普通話與「死」幾乎同音）」。

 

民眾黨主席柯文哲到廟宇參拜後隨即被收押，「神不能亂拜」成新聞熱話。

 

　　輿論和網友反應，反映出台灣民眾非常相信廟宇的影響力，筆者多年前亦有另一種體驗。

 

　　2009年採訪時任海協會會長陳雲林訪台，所到之處都有民進黨及綠營側翼抗議，而且必定企圖衝進參訪地點引發衝突，但當中竟然有一處例外。陳雲林一行前往台中大甲鎮瀾宮向媽祖上香，綠營民眾很安分地站在封鎖線外觀望，沒叫口號也沒有要衝的意思，讓外地來採訪的記者十分納悶。

 

　　詢問幾位穿著黑色上衣、在現場維持秩序的年輕人，得到的答案都是民進黨不敢。因為鄉下地方，幾乎都認得出抗議者家在哪裏，如果不安分，晚上自然有人「拜訪」，讓他們不敢亂來，答案反映出宮廟在地方的勢力。

 

　　也因為地方宮廟的勢力和影響力龐大，每到選舉都成為候選人必拜之地。2020年總統大選，民進黨蔡英文對上國民黨的韓國瑜，從前一年5到11月投票前的行程，傳媒做出非常有趣的統計：爭取連任的蔡英文共安排了137次的拜廟行程，佔了總行程的21%，被國民黨譏笑為「宮廟總統」。相較之下，韓國瑜同一段時間內也有113次拜廟行程，佔總行程23%，其實不遑多讓。

 

　　媽祖在台灣民間信仰佔有非常重要的地位，更是兵家必爭之地。每年台中大甲鎮瀾宮和苗栗白沙屯拱天宮出巡，媽祖起駕當天，藍、綠、白各黨主席和島內領導人物都爭相出席，起駕扶轎更凸顯政治人物的地位，被各黨派視為必修的媽祖政治學。

 

每年大甲鎮瀾宮和白沙屯拱天宮媽祖出巡，政治人物都爭相到場抬轎。

 

　　台灣政治人物的行為，其實出發點並非迷信，而是經過精心計算的拉票手段。相較於選舉造勢場面，一般都是各黨花大筆錢，從其他縣市動員支持者到場，看到人山人海，並不代表這些人有投票權，更遑論最後是否會投票支持。

 

　　各地廟宇則是當地信仰中心，居民閒時聚集聊天之處，候選人拜過一次廟之後，不代表就可以得到地方信眾的支持，但是「有跑有機會」。因為在政治人物拜廟之後，就有機會成為當地人討論的話題，看到人山人海的場面，會使本來不支持的民眾產生同儕效應，認為這個政治人物有很多同鄉支持，進而考慮自己是不是也投他一票？而更不要臉的，還會事後透過傳媒放出風聲，暗指這間廟宇公開支持這位候選人，影響選民風向。

 

　　過往不少人批評島內政治人物不問蒼生問鬼神，其實鬼神只是拉票的工具罷了，參拜時是否有敬畏之心，真是值得懷疑。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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