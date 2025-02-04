農曆年初二車公廟都會為香港新一年運程求籤，台灣也有類似習俗，只不過和香港今年求得的中籤相比，台灣卻求到下下籤，引發民眾擔憂。

農曆新年期間，台灣多座知名廟宇求「國運籤」已是多年習俗，之所以受到大家關注，是因為位於綠營大票倉台南的南鯤鯓代天府，2015年求得的「武則天坐天」「國運籤」，預言蔡英文第二年當選總統。當籤文應驗後，南鯤鯓每年求到的籤文，都成為焦點話題。

台南南鯤鯓代天府今年「國運籤」求得下下籤

南鯤鯓今年求得的籤文曰：「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，剛巧與蔡英文2016年當選後，2017年首次求得的「國運籤」是同一支，籤文解曰：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」。當年台灣的確經濟不佳政局動盪，廟方解籤時直言，就字面上來說是下下籤。

無獨有偶，位於藍營大票倉、供奉關公的苗栗市玉清宮，「人民籤」求得第53籤下下籤：「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」。廟方解釋，籤詩似乎呼籲政黨用心協助治理政務，朝野兩黨繼續僵持下去只會兩敗俱傷。

過年求籤雖然是民間信仰，但籤文亦相當程度反映出台灣政壇混亂情況。自從去年國民黨和民眾黨控制的立法院，通過修訂《選舉罷免法》、《財政收支分法》、《憲法訴訟法》後，又大幅刪減和凍結今年度政府預算，朝野對立氣氛升至高點。民進黨過年後發動「大罷免」，策動綠營側翼對對國民黨重量級立委進行連署罷免，藍營也不甘示弱，以同樣方式回應。可以預期未來幾個月，台灣內部政局持續陷入動盪已經無可避免。

再加上特朗普和他提名的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，都公開點名台灣的台積電搶走美國九成以上芯片生意，特朗普更揚言祭出100%關稅，迫這些擋美國人財路的公司遷往美國設廠。面對這些內外交迫的因素，不用求神問卜也可預見，台灣今年（至少上半年）面對的棘手難關不少。

不過，島內廟宇過年求籤，經常被冠上政治化解讀。例如南鯤鯓代天府2016年抽出「武則天坐天」時，被藍營和部分輿論質疑以宗教影響政治，為蔡英文拉票干預選舉，綠營則以天命難違回應。

蔡英文2016年當選後，前往南鯤鯓代天府還神。

有趣的是，當綠營認為神明站在自己一方時，蔡英文上任後南鯤鯓求得的「國運籤」皆為下籤，2019年更根本求不到籤，被視為不吉利的凶兆。民間因此傳言，南鯤鯓供奉的王爺生氣了。

曾反諷天命難違的綠營政壇人士，因此提倡停求「國運籤」，以擲茭方式請示神明，惟提議被否決。此後南鯤鯓採取聰明的做法，只求籤不解籤，把爭議留給各方各自解讀。

籤詩是否靈驗見仁見智，求得下籤甚至下下籤卻總在島內引起波瀾，所幸今年求得下下籤的兩大名廟，分別位於藍綠大票倉，直接堵住雙方悠悠之口。冥冥之中似乎有某種力量提醒政客們，有時間打口水戰勾心鬥角，不如多花心思處理台灣內外交迫的困境。