台積電改姓美，勢拖垮島內經濟

近一周島內從輿論到民間,嘴邊都掛著一句口頭禪:「被人賣了還幫忙數錢」。說的是感嘆被譽為護國神山的台積電,大舉到美國投資1000億美元,「台」積電似乎正在漸漸走上不姓「台」改姓「美」的道路,民進黨當局還洋洋得意的高調歡送。

美國總統特朗普上周和台積電董事長魏哲家舉行記者會,宣布台積電在美投資加碼1000億美元,連同拜登時期承諾的650億美元,總投資金額高達1650億美元。這次擴大投資將新增三座晶圓廠、兩座先進封裝廠,以及一座研發中心。

台灣民眾看到白宮記者會直播後,輿論迅速炸鍋,引發不少質疑和指摘。賴清德眼見如排山倒海的批評聲浪後,和魏哲家舉行記者會,稱讚增加對美投資除了壯大台積電,也讓台灣協力廠商有機會進入國際,讓台灣經濟有進一步發展。不過,這番講話,似乎透露出台灣高科技業出走美國現在才剛開始。

賴清德和台積電董事長魏哲家舉行記者會,企圖平息民間對台積電赴美巨額投資的疑慮。

台積電改姓「美」之所以引起台灣民眾關注,在於這家公司並非由哪位知名企業家創辦,以真知灼見眼光發展才有今天,而是當年國民黨發展高科技政策下,以政府力量介入協助尋找人才,用納稅人金錢扶持,才有今天的成就。

以台積電的背景,應和台灣綑綁一起去和美國談判,獲得不加稅以及最重要的安全承諾。但是當世界各地面對特朗普不按常理出牌的無底線關稅威脅,都提出有力的反擊措施時,民進黨當局在美國還沒有對台出招的情況下,竟然舉手投降,向美國老大哥送上大筆保護費。試問美國老大哥如果再度施壓,賴清德拿甚麼籌碼去談判?

而另一關注焦點在於1000億美元對台灣的價值。台灣當局今年度政府總預算約959億美元(新台幣3兆1534億元),一間公司新增的對外投資計劃,竟然超過政府總預算,才引發民眾聯想到「被人賣了還幫忙數錢」這句流傳已久的口頭禪。

島內經濟和政治學者認為最嚴重的是,台積電這次投資包括研發中心,在美國這方面人才不足下,將發生一波高科技人才出走潮。而且台積電還需要相關供應鏈,勢必讓台灣的協力廠商也跟著去美國投資,金額恐怕超過1000億美元,連同台積電總投資,相當於台灣3年的政府總預算。

在這個磁吸效應下,大部分資金和人才外流,未來10至20年島內難看到重大投資,嚴重影響經濟發展。而且台積電和相關協力廠商赴美後,獲得利潤的本地生產總值(GDP)是算在美國,而非台灣,連帶影響島內經濟成長率。

台積電在美國設立研發中心,勢必搶走大量台灣高科技人才。

台積電承諾赴美投資後,特朗普仍重提台灣搶走美國人芯片生意,雖然後面加一句稱讚台積電,但似乎亦暗示仍未滿足,其他高科技業應效法台積電進貢美國。而特朗普提名的國防部政策次長柯伯吉(Elbridge Colby),在參議院的任命聽證會上表示,台灣應該將國防預算佔本地生產總值的比例提高到10%,才能避免戰爭,看來保護費還要繼續加碼。

最幸運的情況,是特朗普對於台積電和相關協力廠商赴美感到滿意,不再施壓提出其他要求。但是這次的投資形同「買4年保險」,只是當4年後特朗普卸任,下屆美國總統不一定要認帳,又可以獅子大開口。

近9年來民進黨當局一心「倚美」,想當美國的「好朋友」。早在越戰時期,曾擔任美國國務卿的基辛格,提出過一句評論美國外交雙重性的經典表述:「成為美國的敵人或許很危險,但做美國的朋友卻是致命」("It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal")。老奸巨猾的基辛格之言,但願執政者能夠引以為鑑。