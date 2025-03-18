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18/03/2025

賴清德當美馬前卒，激進反陸

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


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Photo: 圖片由作者提供

　　每當遇到政治危機，或者要團結綠營支持者獲得選票和政治利益時，民進黨都會大賣芒果乾（亡國感）博取支持，而且屢試不爽。

 

　　賴清德繼去年雙十節前後，推出所謂「祖國論」之後，這次又宣布「賴17條」，一般相信是為配合綠營側翼發動大罷免藍營立委，想奪回立法院多數席位關鍵時刻，凝聚綠營共識的配合行動。

 

　　賴清德以軍人涉共諜案增加，以及大陸加大對台施壓，舉行所謂「國安會議」。會後除了宣布恢復軍法審判、要求公教人員簽寫沒有申領大陸身份證的具結書、推出民眾到大陸旅遊的登記制度外，還提出極具挑釁意味的條款，將對岸定義為「境外敵對勢力」。

 

賴清德將大陸定義為「境外敵對勢力」，引發兩岸對峙升高。

 

　　綠營的如意算盤是，將近來連串軍人共諜案與兩岸交流連結，讓交流變成協助大陸滲透台灣；直接打擊主張兩岸民間交流、降低誤解和敵意的藍營政治人物，以及在地方具有影響力、主張宗教交流的宗教界人士。這一連串反陸措施拉高抗陸層次，將大罷免塑造成等同於反共，把藍營立委個個都抹紅是北京派來做臥底的同路人，主張交流就是協助北京滲透，企圖掩蓋大罷免的不正當性，提高綠營支持者投下罷免票的意願。

 

民進黨企圖將反陸和大罷免國民黨立委連結，拉高投票率。

 

　　去年雙十節前後，賴清德推出所謂「祖國論」後，解放軍隨即舉行以武力攻台作戰中的「聯合封鎖作戰」與「聯合火力打擊作戰」概念的圍台軍演，演習分布在台灣六大港口之外，全面封鎖台灣意味濃厚。島內部分軍事專家預測，大陸方面這次也必定會作出軍事回應。

 

　　筆者認為，除了內部因素外，特朗普上台後種種行徑出現台美之間的分歧，讓「疑美論」發酵，賴清德也借此向美國老大哥表忠。在台積電宣布赴美投資1000億美元，並在當地設立研發中心後，賴清德公開表示要確保「最先進製程留在台灣」。美國要求台灣軍費增加至本地生產總值(GDP)的10%，賴清德卻只表示增加到3%。

 

　　對民進黨最直接衝擊的，是美國要拆除他們用來吸取選票的「非核家園」神主牌。美國在台協會(AIT)台北辦事處處長谷立言公開喊話，美國可為台灣提供核能，暗示民進黨當局應該放棄「非核家園」政策選用核電，但賴清德堅持5月將最後一部核電發電機停機，全面廢核。

 

　　這些分歧讓部分輿論直指，賴清德才是全台最大的「疑美論」工作者，也因此推出激進的反陸措施，表達和老大哥站在同一陣線，願意充當馬前卒配合美國圍堵中國政策。

 

　　在這些反陸政策下，旅遊業者首當其衝。大陸遊客向來佔島內40%的市場，本來大家期盼賴清德能放寬目前旅客只能自由行、旅行社不得組團到對岸旅遊的「禁團令」，以及全面開放陸客來台，但「賴17條」表明了讓陸客來台就是助長滲透。台灣4000多間旅行社工作人員，未來只能靠剩下的六成非大陸旅客維持生計，艱困程度可想而知。但是在台灣，目前只有反陸才是政治正確，至於民生問題，在這個大前提之下，只能拋一邊了。

 

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