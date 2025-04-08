台美「磐石」被徹底粉碎

台美關係「堅若磐石」，是民進黨近9年來不斷吹噓的大內宣，卻被特朗普宣布對台徵收32%關稅徹底粉碎了。

自蔡英文執政以來，民進黨奉行倚美抗中路線，一切政策唯美國老大哥馬首是瞻，目的就是為了取得美國撐腰，逐步實現「台獨」目標。從印太包圍大陸、高科技管制、降低對大陸市場依賴，以至引導台商撤離，完全以執行美國政策為出發點。

特朗普對台徵收32%對等關稅，殺得民進黨當局措手不及。（The White House@X圖片）

賴清德上台後，更預見特朗普將對全球推出新一輪關稅政策，提前向美方送出三大禮物示好，包括台積電赴美投資1650億美元，和將防務預算提高到本地生產總值(GDP)3%，以貼近美方提出至少5%甚至10%的要求；同時為降低對美順差，更簽署價值440億美元的「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」，未來將採購阿拉斯加的液化天然氣。

民進黨當局本以為，交了那麼多保護費就可以高枕無憂，因此民進黨立法院黨團總召集人柯建銘，在特朗普的「解放日」(Liberation Day)前預言，美國對台徵收關稅只有10%。「行政院長」卓榮泰前一天更在臉書發文，「風險可控、政府有準備，大家安心睡覺」，沒想到一覺醒來竟然變天，而且稅率比南韓的25%和日本的24%高出許多，數字更拆穿台美關係絕非綠營宣傳如磐石那麼堅固，老美要錢絕對不手軟。

特朗普祭出的32%關稅，雖然半導體、藥品等項目暫時豁免，但半導體供應鏈包含了3C產品、汽車、AI伺服器、筆電等產品，只要終端產品被徵收32%關稅，台灣的半導體等同也將被間接課稅，無法倖免，對台灣影響巨大。據美國傳媒預估，台灣對美出口將因此重挫63%，GDP可能下滑多達3.8%，嚴重影響國計民生。

蔡英文當年為了降低兩岸經濟關係，推出「新南向政策」，以分散風險名義，獎勵台商離開大陸到東南亞國家投資設廠。這次特朗普的對等關稅，「新南向政策」國家稅率比台灣還重，越南、泰國分別課徵46%、37%對等關稅，這兩國為台商供應鏈移轉的兩大基地，但現在關稅皆比台灣高，對台商供應鏈極具殺傷力。

外國傳媒預測，對等關稅將使台灣對美出口重挫63%，GDP可能下滑多達3.8%。

相對大陸在第一時間，以組合拳方式反擊，民進黨當局只能弱弱的喊著不合理。賴清德更重申不採取報復措施，要和美國從「零關稅」談起，並大量採購美國農、工、石油、天然氣等產品，以及增加美國投資。「行政院」則只推出880億元新台幣（約205億港元）方案，對各產業作出紓困和貸款，但卻提不出實質內容。顯而易見，32%對等關稅完全出乎意料之外，殺得台方措手不及，也凸顯台灣和美國高層沒有直接溝通渠道，無法事先探知美方政策作為。

綠營立委更反對採取對美提高關稅的報復措施，表面看來是不敢得罪美國老大哥之外，實際上是手上籌碼已用盡。最重要的台積電，都帶著先進技術去美國投資設廠，防務預算還未達到美方佔GDP 10%的要求，更遑論美國要賣核能發電廠給台灣，直接拆掉民進黨賴以吸收環保和反核團體選票的「非核家園」神主牌。

台灣不還擊，不等於老大哥就此罷手，雖然台積電到美國投資，快變成「美積電」，但美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受傳媒訪問時，質疑為何美國的電子產品「主要是在台灣製造」、「過去是在這裏打造的。我們的政策導致台灣帶走一切」。

這番說話凸顯出，美國並不滿足只有台積電大舉投資，而是整個台灣的高科技供應鏈都要改到美國生產。由於高科技廠投資成本都高達上百億美元，絕對影響島內投資，隨著供應鏈重心轉移至美國，將牽動未來台灣經濟成長。霸道美國心狠手辣，台灣繼續軟弱抱華府大腿，只會吃大虧。