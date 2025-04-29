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29/04/2025

遊台怕地震，可選三離島

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　「南海海槽大地震」預言讓前往日本旅遊的香港旅客明顯減少，連帶也波及到台灣，7月暑假旺季香港來回台灣非廉航機票，網上殺到港幣900元以下。究竟地震預言期間到台灣旅遊，是否與去日本一樣不安全？

 

　　日本大地震之所以引發關注，源自於日本漫畫家龍樹諒的著作《我所看見的未來》（日語：私が見た未来），書中記錄了她15則預知夢，其中10則被認為已經應驗，包括神戶大地震、阪神大地震、新冠疫情、威爾斯王妃戴安娜之死，以及2011年日本311大地震等。龍樹諒在2021年的新版漫畫中，針對2025年7月5日發生的大地震，進行了更詳盡的描述，包括海底爆炸、海嘯，以及陸地隆起連結台灣、菲律賓、香港等地。也許因為這些詳細的預言，讓外地旅客寧可信其有，這段期間選擇避免到日本和台灣等地旅遊。

 

龍樹諒著作《我所看見的未來》，曾準確預言日本311等多次大地震。

 

　　預言是否應驗還無法得知，但據台灣的地震專家、氣象局地震中心前主任郭凱紋向傳媒分析，認為可能性其實不高，而且東京距離台灣至少4000公里，不論是地震波或海嘯，都不會影響到台灣。他舉例，1771年發生在日本八重山群島的7.5級地震，雖然造成85公尺高的海嘯重創石垣島，當地2萬居民多達一半喪命，但當時台灣並未受到影響。

 

　　反倒是台灣位處環太平洋地震帶上，地震活動頻繁，平均每年地震2萬至4萬次，但大多數屬無感地震，有感地震2千次左右，且一半發生在花蓮。有了這個概念就知道，如果真是怕地震影響旅遊行程，只要不到東部宜蘭、花蓮和台東，就並不會受到影響。

 

　　不知是不是受到地震預言影響，今年靠近大陸的離島：澎湖、金門和馬祖，遊客特別多，從地理位置來看，就算台灣東部發生大地震，這三個離島可能也不會感受到震動。筆者認為，如果計劃暑假期間到台灣旅遊，除了避開東部之外，不妨考慮到離島觀光，其中馬祖3至9月的「藍眼淚」，更是吸引我經常造訪的美景。

 

馬祖的「藍眼淚」，被CNN選為世界15大奇景之一。

 

　　被CNN（美國有線電視新聞網）列為世界15大奇景之一的「馬祖藍眼淚」，主角是生長在海中、俗稱「夜光蟲」的渦鞭毛藻，由於體內有螢光素及螢光素酶，在受到海浪、風或是船隻等外部環境的驚擾後，會產生發光的化學物質，當夜光藻數量一多，在黑暗的海中就會出現大片淡藍色光，被當地人稱為「藍眼淚」，浪漫的名稱替這個現象加分不少。

 

　　澎湖也是筆者隔年暑假必去的旅遊地點，今年除了5月初到7月底的花火節（煙花節）外，吸引我的還有當地每年7月初至8月底暫停「禁捕令」期間才有得吃的馬糞海膽，和各式海鮮，以及台灣唯一一處能吃得到的仙人掌冰。

 

每年7至8月才吃得到的澎湖馬糞海膽

 

澎湖獨有的仙人掌冰

 

　　至於金門則可體驗作為台灣與大陸間「軍事前線」的氣氛，探訪各種軍事遺跡，歷史感非常濃厚，相當值得一遊。

 

　　對地震的擔憂和陰影會損及商機，但也能創造別處的商機。以上的台灣離島，都是避震的好選擇，也有充滿特色的景點，不論景色、食物和風土人情，都有別於台灣本島，適合已經造訪台灣多次、想要更深層次旅遊的人士。

 

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