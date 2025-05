特朗普樂見統一，賴清德痴心枉付

慣於抱美國大腿的民進黨當局,對於華府老大哥的一言一行都特別敏感,一律放大解讀。沒想到特朗普近日評論中美貿易談判時竟然喊出「對統一與和平非常有利」,頓時讓綠營如坐針氈,忙於以各種理由打圓場和安撫支持者。

自特朗普以關稅手段向全球宣戰以來,民進黨當局一直以局外人身份看中美關稅大戰好戲。尤其美方對華祭出高達145%的天價關稅時,多名高官更喊出,台灣選對邊站在美國一方是正確方向。沒想到中美第一輪正式會談馬上有結果,雙方各降低115%關稅90天,美國對華關稅從145%降至30%,大陸對美關稅從125%降至10%,中方對美在90天內暫停實施24%的加徵關稅稅率。

特朗普突然喊出中國開放市場「對統一與和平非常有利」,讓島內綠營大為震驚。(WhiteHouse X圖片)

打從美國關稅戰一開始,賴清德就立刻舉起雙手跪地投降,宣布以零關稅和美國談判,根本不懂得討價還價的基本常識,導致台灣至今仍被美方徵收高達32%稅率。反觀向來強調不跪的北京,稅率竟然一談就降到30%,讓島內輿論嘩然,質疑賴清德團隊除了投降根本無計可施。更大的打擊是特朗普在記者會中,提及中方展現的態度時說:「他們同意開放中國,完全開放中國。我認為這對中國將會非常好,我認為這對我們也會非常好,而且我認為這『對統一與和平非常有利』。」(They've agreed to open China, fully open China, and I think it's going to be fantastic for China, I think it's going to be fantastic for us, and I think it's going to be great for unification and peace.)

看似談大陸開放市場的講話,竟然扯上敏感至極的「統一」,讓民進黨當局和綠營傳媒大為緊張,馬上向美方提出詢問。可想而知得到的官方答案當然就是:美國對台政策沒有改變,特朗普的發言明顯是針對美中貿易關係。

然而筆者認為,特朗普向來講話雖然看似口沒遮攔,但他其實是個精於算計的生意人,發言都有特定目的和盤算。回顧歷史,這個橋段其實是似曾相識。2022年美國前總統拜登受訪時表示,「大陸如果入侵台灣,美國軍隊將捍衛台灣」,當時白宮官員也是以美國對台政策沒有改變回應,深綠學者更推給「失言」打圓場。不過到去年5月為止,拜登類似發言達五次之多,學者才承認美國對台政策開始轉變。

拜登在位時多次提及若台海發生戰爭,美軍會「捍衛」台灣,看來並非口誤。(Joe Biden X圖片)

從這樣的背景來看中美關稅談判議題,一般認為特朗普的關稅戰,讓美方未蒙其利先受其害,導致美方先「跪」。雙方能迅速達成初步協議,合理推測是美方接受北京要求,在台灣問題上表態,讓北京感到滿意。特朗普講話全文是談及大陸開放市場,亦即拿台灣當作籌碼,要求北京加速開放市場。最值得關注的是,特朗普向來強調甚麼都可以交換,這次是否釋出如果北京答應美方要求,他將協助推動兩岸統一的信息?

當然,以特朗普言行反覆的風格,還必須要持續觀察他未來做法是否朝這個方向發展。賴清德今年以來,從驅逐親陸大陸配偶、推出賴17條將大陸定義為「境外敵對勢力」,到近日要清算親陸台灣藝人等,逐步去中國化和鼓吹「台獨」主張,都自豪的宣稱這一切是跟美國站在同一邊的正確做法。如今特朗普突然大轉彎,拋出中美貿易談判「對統一與和平非常有利」,狠狠倒打唯華府馬首是瞻的賴清德一耙,除了民進黨當局威信深受打擊外,「疑美論」也開始在島內發酵。