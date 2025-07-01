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01/07/2025

池上農會食腦，豆品商機無限

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣各地的農會相當富有創意，非常懂得替當地農特產包裝行銷。最近讓我大開眼界的是台東的池上農會。

 

　　池上除了出產高品質的純淨好米，豆皮等豆製品也非常受歡迎，遊客去到當地，幾乎一定會品嚐豆皮。私人經營的大池豆皮店，只賣豆花、香煎豆包和豆漿三種豆產品和泡菜，生意好到經常賣光。當地農會也從獨沽一味販售米產品，近年積極發展豆皮相關產品，果真大受歡迎，成為新的觀光景點。

 

　　豆腐蘇打餅乾、秘製豆乾、蘋果豆包捲、法式芝麻豆包捲及豆包起司（芝士）捲，把豆包相關商機極大化。

 

　　池上農會改裝廢棄的舊穀倉，搭配綠色植物，打造出採光明亮的挑高空間，取名為「豆之間」，成為時尚文青的展售中心和複合式餐廳。既有特殊的建築結構，又有別處吃不到的菜式和富有特色的產品可選購，還可以隔著玻璃窗觀看手工豆皮生產線，地點離火車站只需徒步3分鐘，難怪生意火紅。 

 

會場挑高的空間令人特別舒服

  

　　喜愛豆類產品的人，看到菜單會陷入選擇障礙。先說我們當天的餐點，繽紛的蔬菜豆包捲，還有夠味的皮蛋豆花、椒麻豆花，炸過再滷的秘製豆乾，滷汁鎖在裏面，口感和一般偏軟的豆乾大不相同。本來想試豆皮泡菜夾堡，把豆皮當作漢堡包夾蕃茄和泡菜，非常適合夏天的清爽口感。甜點則是把豆包做成甜味的串串豆包拼拼盤，搭配米製的香脆小點心，讓層次更豐富。

 

蔬菜清爽，豆包有嚼勁。

 

第一次吃到的皮蛋豆花，很搭，夠味。

 

　　另外還有口碑也相當不錯的起司豆包捲、蘋果豆包捲及法式豆包捲，但豆製品其實很飽腹，我戰力有限，又多吃了冰品，只能留待下回品嚐。豆漿冰淇淋（雪糕）和豆漿剉冰等等，讓有乳糖不耐症的人也能大快朵頤。

 

　　吃飽之後，一定都會被寬敞的特產展售空間吸引過去，那裏有豆腐餅乾、豆腐蘇打餅乾、有別於台灣盛行的鮮奶饅頭的豆漿饅頭、日曬豆皮等等。

 

豆腐蘇打餅乾有特色，可補充蛋白質。

 

　　除了五花八門的豆製品，當然還有同樣精彩的米製品，畢竟池上米向來以純淨美味名聞遐邇。台灣人的國民零食可樂果，本來是蠶豆酥，在這裏變身為標榜使用池上米的蒜味米穀酥。還有用池上糙米造的杏仁餅、米蛋捲、米蔥餅，看得人眼花繚亂，忍不住買來嘗鮮。

 

池上糙米造的杏仁餅，屬於療癒系伴手禮。

　　 　

　　講起豆製品，豈可漏掉平民美食臭豆腐。池上的臭豆腐也是一絕，雖然沒有玉里臭豆腐那麼有名，個人覺得口味更和。兩家名店，我選的不是福原，而是必訪景點伯朗大道旁邊的博文臭豆腐。這家有超過40年歷史的小店，目前已經交給第二代經營。看到這種有人傳承的美食，總是特別開心。

 

　　環境打理得十分整潔，臭豆腐還能選葷或素。外酥內嫩是名店臭豆腐必須具備的水準，台式泡菜酸甜多汁而且量多，最加分的是辣醬極度夠力，吃下去全身冒汗。一問老闆，果真是自種朝天椒自製的，新鮮又夠力，和臭豆腐真是絕配。

 

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