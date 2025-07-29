大罷免甩轆，綠營自製災難

民進黨精心策劃的大罷免，竟然跌破不分黨派人士的眼鏡，以24比0輸到掉褲子，國民黨立委全身而退，為綠營帶來空前的治理危機。

這屆立委選舉，藍綠白三黨都不過半，國民黨和民眾黨合作成為多數黨之後，在立法院強行通過一些引起爭議的法案，讓綠營支持者對他們的仇恨值急劇上升。賴清德見獵心喜，企圖運用這股民意，對31名國民黨立委發動大罷免，一旦成功，民進黨可望重新取得立法院過半數席位，因而不擇手段，企圖令「完全執政」的大夢成真。

近半年來，民進黨當局不思進取，眼中只忙著大罷免，其他攸關民眾生死的議題都無暇處理。就連本月7日颱風丹娜絲重創綠營大票倉台南市，賴清德依舊無心救災，26日大罷免後，部分地區仍網路不通，手機、有線電視沒有訊號，大批垃圾等待清理。反正台南以「綠到出汁」聞名，就算推舉西瓜出來競選也會當選，憑的就是夠綠，所以不管做多爛，台南人還是會乖乖投給民進黨。問題是，反罷免的一方，最看不起的就是這種只問顏色、不問是非對錯的習性。

大罷免大失敗後，賴清德並無公開道歉。

面對大罷免，國民黨亦祭出罷免綠營立委反制，但民進黨當局動用司法機關，以連署名單疑似造假搜索多個國民黨地方黨部。以法例來看，名單造假只涉及偽造文書，並非嚴重罪行，但當局卻以觸犯《國安法》之重罪等級，將相關人士收押禁見，製造寒蟬效應。藍營比賤招是絕對贏不了的，最後只有綠營成功完成罷免連署。

民進黨為了營造全民都想罷免國民黨立委的氣氛，背後力挺側翼和青鳥發起罷免連署。青鳥們似乎拿了雞毛當令箭，在各地霸凌反對罷免的一方，甚至囂張地對路人進行挑釁。大罷免前發生多宗一般民眾只是在街頭用手機拍攝風景，卻被青鳥指為北京派來的間諜而當街辱罵，甚至以直播方式公審。

這些行徑加起來，讓大罷免的正當性盪然無存，不但催出藍營的基本盤選票，連淺綠和中間選民都看不下去，出來投下反對罷免票。

這次青鳥進行罷免連署的理由，是指控藍營立委都是北京代理人，所以要剷除親陸勢力，維護台灣民主，但從頭到尾都無法提出有力證據。大罷免第一階段24比0的結果，顯示民進黨近十幾年來，在選舉中藉由販賣芒果乾（亡國感）獲利的反陸政見，已無法引起民眾共鳴，甚至開始認為是誇大，大家關心的是和自己有切身關係的民生議題。

民進黨的特性是有功必攬，就算和自己無關的事件，只要能增加聲望或選票，必定邀功不手軟。有趣的是在大罷免投票前，蔡英文和賴清德先後發文，都說是社會團體的功勞。明眼人一看就知道大事不妙，顯然先為大罷免失敗打預防針，將發起大罷免的責任推得一乾二淨，以免對黨的形象造成打擊。果然在大罷免大失敗後，賴清德並未道歉認錯，還說「要深深感謝公民的力量」。

然而死不認錯不代表能逃過提早跛腳的事實，賴清德炮製的大罷免，加深了朝野政黨的仇恨，在野黨必定在立法院還以顏色，當局施政將更加綁手綁腳。

台北市長蔣萬安（右三）協助選區內五名立委避過罷免危機，聲望水漲船高。

這次大罷免亦被傳媒視為明年地方縣市長選舉前哨戰，反對罷免票數顯示出，爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安、桃園市長張善政和基隆市長謝國樑，因為替被罷免的藍營立委拉票，曝光率讓支持度水漲船高；另外，不少被罷免的國民黨立委，得到的反對罷免票竟然比一年多前當選票數更高，奠定了他們下屆連任的基礎。大罷免本來是要將藍營殺個片甲不留，卻為國民黨製造出更多政治明星，灰頭土臉的賴清德勢必受到黨內不同派系的質疑和挑戰。

從賴清德以及民進黨立法院黨團負責人在大罷免失敗後的態度可以看出，他們還寄望下個月23日第二輪七名國民黨立委罷免案能夠翻盤，只要有一兩人被罷免，便能挽回一些信心，但筆者認為是痴心妄想。之所以有第二輪投票，是因為這七名立委都深具實力，在第二輪連署時都未取得足夠民眾支持，後來再補連署才達標，所以沒能趕上26日的罷免投票，因此要罷掉這七名立委難度比第一輪高。例如國民黨立委羅明才，是八屆連任，基層實力雄厚，大罷免對他來說，只是能否取得更多不同意罷免票的面子之爭。

罷免結果對兩岸關係亦是好事，賴清德當然不會改變台獨路線，但亦不能通過收緊兩岸交流的法案。對北京而言，會認為台灣民眾普遍不認同民進黨當局路線，未來施壓將更集中在綠營人士，對台灣民眾則可望出台更多優惠措施。