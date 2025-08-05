堅持玉石俱焚，賴清德勢難連任

屋漏偏逢連夜雨，賴清德發動對國民黨立委大罷免，以24比0大失敗後，特朗普又對台祭出比日韓還高的20%對等關稅，在內外交逼、民調暴跌下，島內部分輿論認為，民進黨不只明年縣市長選舉將面臨大敗，賴清德恐已預先和連任絕緣。雪上加霜的是民進黨票倉中南部，罕見遇到連續暴雨，淹成水鄉澤國，損失慘重，可謂天怒人怨。

從大罷免投票前一直到本周，綠營南部大票倉連續受到颱風和暴雨侵襲，部分輿論認為是賴清德倒行逆施導致天怒人怨。

在綠營發動大罷免失敗後，美國對台關稅終於揭曉，既不是賴清德當初夢想的「從零關稅」談起，更是比日本和南韓高出5個百分點的20%。雖然民進黨當局並不承認是挫敗，但部分島內經濟學者則指出，如果將年初以來，美國施壓致使新台幣升值了12%的匯率計算在內，稅率高達32%，傳統產業承受不起打擊，恐怕會掀起倒閉潮。

島內的工具機、自行車和紡織等傳統產業，毛利率通常只有10%左右，新台幣升值12%早已把毛利吃掉。當台灣企業面對20%關稅，而日韓競爭對手只需負擔15%時，許多中小企業已完全喪失出口競爭力，無利可圖。

民進黨當局雖然解釋還可以和美國再談判，以便獲得和日韓一樣的15%稅率，但外國傳媒已認為，除非台灣仿效日韓，承諾對美巨額投資以及作出對農產品、汽車等全面零關稅開放，否則只是痴人說夢。外媒更點出，以日本承諾5500億美元、南韓承諾3500億美元來看，台灣投資金額極有可能落在4000億美元。

2024年台灣的GDP（本地生產總值）約為7955.73億美元，4000億美元相當於去年GDP的一半。而去年度政府總預算支出3兆元新台幣（約950億美元），對美投資相當於4.2倍的政府年度預算。大罷免大失敗後，在野黨仍控制立法院多數，這些對美投資預算能否通過頗有疑問。

分析台灣對美貿易結構，其實關稅大魔王仍未揭曉。傳統產業對美輸出只佔25%左右，另外七成半是半導體和電子零組件。美國早前已針對晶片和半導體相關產品，啟動《貿易擴張法(Trade Expansion Act)》232條款調查，島內面臨的稅率，絕對有可能比20%高。

特朗普以國家安全為理由，對高科技產品制定的各項法令和稅率，目的都是迫使各國供應鏈遷到美國，手段就是讓進口成本高出在美國生產許多。

超微半導體公司(AMD)主席和行政總裁蘇姿丰曾公開表示，台積電在美國亞利桑那州設廠，生產的晶片要比從台灣採購貴約20%。從這個角度推論，美國引用232條款調查對台的稅率，起碼25%起跳。島內所謂「護國神山」高科技產業，註定被迫遷到美國。

在大罷免大失敗，以及美國對台關稅稅率不如預期下，各傳媒近期公布的民調都顯示賴清德民望暴跌。據綠營背景的《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德的執政滿意度為34.6%，較上月暴跌10.1個百分點，創上任以來新低；不滿意度56.6%，較上月高出近10個百分點，寫下上任以來不滿意度新高紀錄。民調亦顯示，高達54.9%受訪者不支持賴清德連任，比去年11月的37%增加近18個百分點；當時有46.9%民眾支持他連任，現在暴跌至34.3%。

在多重內外因素夾擊下，傳媒本來猜測他會收手停止大罷免，並放低姿態與在野黨和解，共同面對美國關稅對島內產業的打擊，但賴清德仍選擇玉石俱焚的策略，下令本月23日針對七名國民黨立委的第二輪罷免，採取精準打擊、背水一戰。

賴清德堅持推動的第二輪大罷免，被不少政治學者看衰。

要知道，在綠營側翼氣焰高張的情況下，第一輪大罷免仍以零蛋收場，部分側翼已表達棄船不玩，民進黨要在第二輪罷免有所斬獲難度甚高。如果依大部分島內傳媒預測，第二輪罷免仍無藍委被罷，早前宣布參選明年縣市長和議員的綠營政治人物，勢必為自己政治前途公開挑戰賴清德，迫他辭任黨主席。

如果賴清德繼續發揮硬頸性格，死不下台，並且死不認錯，雖然苦了民眾，但是藍白可藉由在多地區贏得縣市長選舉，順勢壯大地方政治版圖，以地方包圍中央，大幅增加2028年總統大選的勝算。