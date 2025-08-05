  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

05/08/2025

堅持玉石俱焚，賴清德勢難連任

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #賴清德 #大罷免 #民進黨 #國民黨 #關稅 #美國 #總統大選 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　屋漏偏逢連夜雨，賴清德發動對國民黨立委大罷免，以24比0大失敗後，特朗普又對台祭出比日韓還高的20%對等關稅，在內外交逼、民調暴跌下，島內部分輿論認為，民進黨不只明年縣市長選舉將面臨大敗，賴清德恐已預先和連任絕緣。雪上加霜的是民進黨票倉中南部，罕見遇到連續暴雨，淹成水鄉澤國，損失慘重，可謂天怒人怨。

 

從大罷免投票前一直到本周，綠營南部大票倉連續受到颱風和暴雨侵襲，部分輿論認為是賴清德倒行逆施導致天怒人怨。

 

　　在綠營發動大罷免失敗後，美國對台關稅終於揭曉，既不是賴清德當初夢想的「從零關稅」談起，更是比日本和南韓高出5個百分點的20%。雖然民進黨當局並不承認是挫敗，但部分島內經濟學者則指出，如果將年初以來，美國施壓致使新台幣升值了12%的匯率計算在內，稅率高達32%，傳統產業承受不起打擊，恐怕會掀起倒閉潮。

 

　　島內的工具機、自行車和紡織等傳統產業，毛利率通常只有10%左右，新台幣升值12%早已把毛利吃掉。當台灣企業面對20%關稅，而日韓競爭對手只需負擔15%時，許多中小企業已完全喪失出口競爭力，無利可圖。

 

　　民進黨當局雖然解釋還可以和美國再談判，以便獲得和日韓一樣的15%稅率，但外國傳媒已認為，除非台灣仿效日韓，承諾對美巨額投資以及作出對農產品、汽車等全面零關稅開放，否則只是痴人說夢。外媒更點出，以日本承諾5500億美元、南韓承諾3500億美元來看，台灣投資金額極有可能落在4000億美元。

 

　　2024年台灣的GDP（本地生產總值）約為7955.73億美元，4000億美元相當於去年GDP的一半。而去年度政府總預算支出3兆元新台幣（約950億美元），對美投資相當於4.2倍的政府年度預算。大罷免大失敗後，在野黨仍控制立法院多數，這些對美投資預算能否通過頗有疑問。

 

　　分析台灣對美貿易結構，其實關稅大魔王仍未揭曉。傳統產業對美輸出只佔25%左右，另外七成半是半導體和電子零組件。美國早前已針對晶片和半導體相關產品，啟動《貿易擴張法(Trade Expansion Act)》232條款調查，島內面臨的稅率，絕對有可能比20%高。

 

　　特朗普以國家安全為理由，對高科技產品制定的各項法令和稅率，目的都是迫使各國供應鏈遷到美國，手段就是讓進口成本高出在美國生產許多。

 

　　超微半導體公司(AMD)主席和行政總裁蘇姿丰曾公開表示，台積電在美國亞利桑那州設廠，生產的晶片要比從台灣採購貴約20%。從這個角度推論，美國引用232條款調查對台的稅率，起碼25%起跳。島內所謂「護國神山」高科技產業，註定被迫遷到美國。

 

　　在大罷免大失敗，以及美國對台關稅稅率不如預期下，各傳媒近期公布的民調都顯示賴清德民望暴跌。據綠營背景的《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德的執政滿意度為34.6%，較上月暴跌10.1個百分點，創上任以來新低；不滿意度56.6%，較上月高出近10個百分點，寫下上任以來不滿意度新高紀錄。民調亦顯示，高達54.9%受訪者不支持賴清德連任，比去年11月的37%增加近18個百分點；當時有46.9%民眾支持他連任，現在暴跌至34.3%。

 

　　在多重內外因素夾擊下，傳媒本來猜測他會收手停止大罷免，並放低姿態與在野黨和解，共同面對美國關稅對島內產業的打擊，但賴清德仍選擇玉石俱焚的策略，下令本月23日針對七名國民黨立委的第二輪罷免，採取精準打擊、背水一戰。

 

賴清德堅持推動的第二輪大罷免，被不少政治學者看衰。

  

　　要知道，在綠營側翼氣焰高張的情況下，第一輪大罷免仍以零蛋收場，部分側翼已表達棄船不玩，民進黨要在第二輪罷免有所斬獲難度甚高。如果依大部分島內傳媒預測，第二輪罷免仍無藍委被罷，早前宣布參選明年縣市長和議員的綠營政治人物，勢必為自己政治前途公開挑戰賴清德，迫他辭任黨主席。

 

　　如果賴清德繼續發揮硬頸性格，死不下台，並且死不認錯，雖然苦了民眾，但是藍白可藉由在多地區贏得縣市長選舉，順勢壯大地方政治版圖，以地方包圍中央，大幅增加2028年總統大選的勝算。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票

我要回應
更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #賴清德 #大罷免 #民進黨 #國民黨 #關稅 #美國 #總統大選 #大國博弈
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

一場政治鬧劇——民主黨議員集體外逃

05/08/2025 15:06

大國博弈

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如...

05/08/2025 13:48

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk