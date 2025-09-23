南部鐵票動搖，綠營選情難樂觀

島內深綠支持者最大特色，莫過於「不問是非，只問顏色」，又以南部屏東、高雄和台南等縣市最為明顯。尤其是賴清德崛起的根據地台南市，更經常被譏諷不論大小選舉，綠營只要推個西瓜出來就肯定當選，只因西瓜皮是綠色。

大罷免大失敗後賴清德在「本命區」台南市聲望大跌。

不過，在賴清德推動對國民黨32名立委的大罷免，以32比0慘敗收場，以及其間當局種種倒行逆施後，幾十年來從未變心的南部深綠支持者，竟然出現離開的趨勢，這真的是我以為一輩子都不會看到的現象。

根據具綠營色彩的台灣民意基金會民調顯示，賴清德最新聲望再創歷史新低，跌至32.7%，對他施政不認同者高達57.8%，兩者相差25.1個百分點。在台灣，民調一個百分點約等於19.5萬人，25.1個百分點的意思是，當前不贊同賴清德執政表現民眾，已多過贊同者近五百萬人。

一當政就容易動輒得咎，這並不稀奇。從陳水扁、蔡英文都跟賴清德一樣，遇到過民望大跌，但是在基本盤穩固的南部，支持度並不會有太大變動。但從近期另一份由震傳媒所做的民調，卻又更進一步透露出驚人變化。賴清德在台南市的滿意度跌至37.2%，不滿意度45.2％，顯示他的「本命區」支持度崩盤。之所以有這樣結論，在於賴清德2014年參選台南市長選舉，以72.9%得票率獲勝，因而被島內政壇封為「賴神」。對比這次民調，簡直就是跌落神壇。目前台南市6個選區立委，都清一色是民進黨籍，民調的結果顯示出的政治危機，恐怕對明年縣市長以及2028立委和大選產生極大影響。

台南人之所以忍無可忍對賴清德當局反感，冰凍三尺非一日之寒。除了丟盡顏面硬搞到底的大罷免大失敗外，更直接的是民進黨在推動大罷免時，台南先後遇到丹娜絲颱風侵襲，以及728豪雨引發水災，災情都非常慘重。然而賴清德兩次災後視察，都十分傲慢，表現出對災民莫不關心的態度，甚至當場對提出批評的災民反脣相譏，激發台南鄉親在網路上發表多篇批評後迅速引發共鳴，逐漸讓支持者態度轉變。

島內不少傳媒向來將民進黨定調為「只會選舉，不會治理」，綠營當然嗅出民望下跌帶來的影響，因而開始推出一些口惠而實不至的政策，企圖吸引中間選民，甚至設法形造出「萬民愛戴」的形象。

中間選民最關心的議題之一，在於賴清德的仇中政策是否改變或暫緩，讓兩岸降低敵意。日前他接受傳媒訪問時表示，願意兩岸在對等、尊嚴的條件下互動與對話，並持續強調對於大陸善意不變、對話合作僅在對岸的一念之間。但他從今年初以來，先後推出「賴17條」，將對岸定義為「境外敵對勢力」，之後又驅逐在台大陸配偶，言行不一，讓人感覺他只是口頭講講的空泛善意，不但無法改善兩岸關係，稍有知識和判斷力的中間選民也多半不予採信，不為所動。

淡江大橋合龍儀式的馬屁布條引來輿論和不少民眾譏諷。

上星期連接淡水和新北市的重要工程淡江大橋舉行合龍儀式，邀清賴清德主持，現場竟出現在台灣罕見的大紅色馬屁布條─「歡迎最親民的『賴總統』視察」。多間電視台現場直播，礙眼畫面立即引發民眾強烈反感和抗議，網路上出現大量「以為身處北韓（北朝鮮）」等諷刺評論，讓主辦單位不得不在賴清德到場前拆除布條。就此看來，民進黨當局種種只做表面工夫的策略，短期內肯定無法將支持度回穩。

隨著前民眾黨主席柯文哲，被司法機關以涉及京華城弊案關押14個月近期獲准交保，影響力猶在的柯文哲未來必定針對賴清德展開一系列政治攻防。賴清德面對內憂外患，在未來兩輪重要選舉想要保持執政優勢，恐怕並不樂觀。