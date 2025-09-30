台灣民眾近期最關切的話題，首推花蓮馬太鞍堰塞湖（堰塞湖指山崩或落石堵塞河谷或河床，儲水到一定程度形成的湖泊）因豪雨溢流在當地釀成重大災害，死傷慘重令人鼻酸。大家有錢出錢有力出力，踴躍幫助災區。大量救災物資從四面八方湧入，卻意外讓一款台灣經典食品爆紅。

花蓮馬太鞍堰塞湖因豪雨溢流，造成至少17人死亡、多人失蹤、近百人受傷。

原來有一位善心人士想捐水給災區，當地人表示已經不缺飲用水，因此婉拒並建議改捐台中名產「太陽餅」。這種食品熱量高又耐久放，食用方便，據說當初在「921大地震」時也曾經幫助不少災民度過難關。香酥餅皮配上麥芽糖內餡，香甜美味，吃一點甜食也有撫慰人心的功用。而這已經不是第一次太陽餅因為新聞事件成為焦點。當年鬧翻台灣的「太陽花學運」，學生攻佔「行政院」，還吃掉了當時「行政院」副秘書長蕭家淇放在辦公室準備用來送禮的大批太陽餅，蕭家淇衝冠一怒為太陽餅，向媒體大肆抱怨太陽餅和蛋糕被偷吃，原來他等了一個月，好不容易才買到這款太陽餅，「淇淇太陽餅」因此一炮而紅。順便說一句，筆者真的因此去台中市朝聖，嘉味軒的太陽餅內餡厚實口感好，用奶油取代傳統豬油，因此充滿奶香，的確好吃。

台中多間太陽餅名店，陸續捐出數萬個太陽餅給花蓮災民。

除了太陽餅，中秋佳節將屆，另一種糕點又掀起熱潮。台灣原本也是和香港一樣，應節的不外乎月餅，但近十幾年來，月餅的角色漸趨低調，可有可無，也不會發生買不到的情形。反而是蛋黃酥愈來愈受歡迎，在中秋節總是話題不斷，各大名店無一例外，總是出現大批民眾排隊搶購，價格因而飛漲，但是消費者照樣埋單。

近年每到中秋都被傳媒報道的，莫過於台北市松山區被誇為「蛋黃酥界愛馬仕(Hermès)」、陳耀訓．麵包埠(YOSHI BAKERY)的蛋黃酥。今年預售前一天，就有數百老饕漏夜在店前排隊，讓路過民眾誤以為是排隊買演唱會門票。黃牛更在現場開出新台幣500元「代排費」，由於場面混亂，最後驚動警方來維持秩序，店家後來亦因此公開道歉。

另一家曾引起「蛋黃酥之亂」的彰化名店不二坊，也是每逢中秋，店前都出現延綿一兩公里的排隊長龍。今年自8月23日開放電話預購後，隨即湧入超量訂單，店家被迫宣布9月14日至10月2日休店備貨。發生同樣休店的還有新北市的小潘蛋糕坊，公告連續休息22天，算一算數量委實驚人，可見台灣人對蛋黃酥的狂熱。

近年中秋節前，彰化名店不二坊前都大排長龍，被傳媒戲稱「蛋黃酥之亂」。

看準蛋黃酥市場的龐大機會，今年更有社會福利團體，協助犯罪坐牢出獄後的「更生人」投入製作蛋黃酥行列。台灣監獄目前關押近5萬2千名犯人，為了讓他們出獄後融入社會，社福團體協助提供職業訓練，並挑選考取了廚師證照的更生人製作中秋節蛋黃酥，獲得不少迴響。

之前提過台灣人做食物創意豐沛，熱愛混搭，造就很多稀奇古怪的口味。果真搭上中秋蛋黃酥熱潮，超商業者和烘焙名店合作，在霜淇淋裏面拌入鹹蛋黃粉，做出季節限定的「蛋黃酥霜淇淋」，嫩黃的顏色加上前所未見的風味，相當吸引人。而另一家競爭業者不甘示弱，推出匪夷所思的「香菜霜淇淋」打對台。不論喜不喜歡，只能說台灣人對食物的混搭創意還真是源源不絕。