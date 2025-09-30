  • 報價
  極速報價
  全文搜索
世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

30/09/2025

傳統糕點乘勢再爆紅

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #太陽餅 #蛋黃酥 #花蓮 #中秋節
  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣民眾近期最關切的話題，首推花蓮馬太鞍堰塞湖（堰塞湖指山崩或落石堵塞河谷或河床，儲水到一定程度形成的湖泊）因豪雨溢流在當地釀成重大災害，死傷慘重令人鼻酸。大家有錢出錢有力出力，踴躍幫助災區。大量救災物資從四面八方湧入，卻意外讓一款台灣經典食品爆紅。

 

花蓮馬太鞍堰塞湖因豪雨溢流，造成至少17人死亡、多人失蹤、近百人受傷。

 

　　原來有一位善心人士想捐水給災區，當地人表示已經不缺飲用水，因此婉拒並建議改捐台中名產「太陽餅」。這種食品熱量高又耐久放，食用方便，據說當初在「921大地震」時也曾經幫助不少災民度過難關。香酥餅皮配上麥芽糖內餡，香甜美味，吃一點甜食也有撫慰人心的功用。而這已經不是第一次太陽餅因為新聞事件成為焦點。當年鬧翻台灣的「太陽花學運」，學生攻佔「行政院」，還吃掉了當時「行政院」副秘書長蕭家淇放在辦公室準備用來送禮的大批太陽餅，蕭家淇衝冠一怒為太陽餅，向媒體大肆抱怨太陽餅和蛋糕被偷吃，原來他等了一個月，好不容易才買到這款太陽餅，「淇淇太陽餅」因此一炮而紅。順便說一句，筆者真的因此去台中市朝聖，嘉味軒的太陽餅內餡厚實口感好，用奶油取代傳統豬油，因此充滿奶香，的確好吃。

 

台中多間太陽餅名店，陸續捐出數萬個太陽餅給花蓮災民。

 

　　除了太陽餅，中秋佳節將屆，另一種糕點又掀起熱潮。台灣原本也是和香港一樣，應節的不外乎月餅，但近十幾年來，月餅的角色漸趨低調，可有可無，也不會發生買不到的情形。反而是蛋黃酥愈來愈受歡迎，在中秋節總是話題不斷，各大名店無一例外，總是出現大批民眾排隊搶購，價格因而飛漲，但是消費者照樣埋單。

 

　　近年每到中秋都被傳媒報道的，莫過於台北市松山區被誇為「蛋黃酥界愛馬仕(Hermès)」、陳耀訓．麵包埠(YOSHI BAKERY)的蛋黃酥。今年預售前一天，就有數百老饕漏夜在店前排隊，讓路過民眾誤以為是排隊買演唱會門票。黃牛更在現場開出新台幣500元「代排費」，由於場面混亂，最後驚動警方來維持秩序，店家後來亦因此公開道歉。

 

　　另一家曾引起「蛋黃酥之亂」的彰化名店不二坊，也是每逢中秋，店前都出現延綿一兩公里的排隊長龍。今年自8月23日開放電話預購後，隨即湧入超量訂單，店家被迫宣布9月14日至10月2日休店備貨。發生同樣休店的還有新北市的小潘蛋糕坊，公告連續休息22天，算一算數量委實驚人，可見台灣人對蛋黃酥的狂熱。

 

近年中秋節前，彰化名店不二坊前都大排長龍，被傳媒戲稱「蛋黃酥之亂」。

  

　　看準蛋黃酥市場的龐大機會，今年更有社會福利團體，協助犯罪坐牢出獄後的「更生人」投入製作蛋黃酥行列。台灣監獄目前關押近5萬2千名犯人，為了讓他們出獄後融入社會，社福團體協助提供職業訓練，並挑選考取了廚師證照的更生人製作中秋節蛋黃酥，獲得不少迴響。

 

　　之前提過台灣人做食物創意豐沛，熱愛混搭，造就很多稀奇古怪的口味。果真搭上中秋蛋黃酥熱潮，超商業者和烘焙名店合作，在霜淇淋裏面拌入鹹蛋黃粉，做出季節限定的「蛋黃酥霜淇淋」，嫩黃的顏色加上前所未見的風味，相當吸引人。而另一家競爭業者不甘示弱，推出匪夷所思的「香菜霜淇淋」打對台。不論喜不喜歡，只能說台灣人對食物的混搭創意還真是源源不絕。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

