世事政情
台灣熱話
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

07/10/2025

花蓮堰塞湖溢流，揭綠營醜陋操作

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #花蓮 #堰塞湖 #剷子超人 #民進黨 #賴清德 #防災 #政治
  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　所謂時勢造英雄，島內近日一批英雄——「剷子超人」橫空出世，人數更是超過五萬之多，頓時佔據各大傳媒重要版面。

 

　　這批英雄之所以說是「時勢」造成，源於9月下旬花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致18死、157傷、6人失蹤。不少傳媒認為災害原因，是民進黨當局明知卻不及早防範，且並頻頻卸責，導致災難發生後一天之內就有超過三萬民眾，以行動表達對當局或者花蓮縣政府不滿，拿著一把剷子衝往災區協助災民清理家園，成為輿論口中的「剷子超人」。

 

堰塞湖溢流後，花蓮光復市區一帶滿目瘡痍。

  

　　花蓮在7月底受颱風韋帕外圍環流夾帶的雨勢引發山崩，並於萬榮鄉馬太鞍溪上游處形成堰塞湖，根據公開資料，堰塞湖儲水達2億立方公尺，壩高近200公尺。其後受超強颱風樺加沙外圍環流暴雨影響，於9月23日，逾1500萬噸湖水衝破堤防溢流，捲帶大量泥沙，灌入花蓮光復市區一帶。洪流水深超過一層樓，災後污泥淤積，卻未見當局展開大規模救援，於是三萬多名民眾在一天之內，不約而同拿著一把剷子從各地湧進災區。期間雖然有部分「剷子超人」完成階段性任務後離開，但到中秋節連續假期，又再度湧入兩萬多人，且多為協助後續重建的水電專業人士。

 

　　事發後，部分專家認為這次災難其實能及早預防，只不過因為執政的是民進黨政府，堰塞湖所在地花蓮縣除了是國民黨執政外，還長期是藍營的票倉，反正這裏的人無論死活，大多不會投票給綠營，以致執政當局有意無意忽視危機。堰塞湖形成之後，中央負責處理的「農業部」林業及自然保育署與相關單位，只進行空拍勘察和評估，並未採取行動疏導湖中積水或引流，也沒有在強颱風樺加沙逼近、豪雨發生前，發出警告要求下游民眾疏散。種種行徑之目的，都在於綠營判斷一旦發生災害時，可歸咎在花蓮執政的國民黨籍縣長無所作為，影響下次地方選舉結果。

 

　　民進黨當局這種底氣，源自於本身執政權有龐大資源，一旦發生災害，便能趁機展現救民於水火的姿態，調動軍人、警察和消防投入救災。可惜事與願違，堰塞湖溢流除了沖毀連接外部的橋樑，夾雜的大量泥沙更阻塞主要道路，大型救災車輛一時間無法進入，導致災區外民眾看到的，是當局無意救災或者救災不力。

 

數萬名「剷子超人」湧入災區

 

　　綠營開始時並不看好三萬多「剷子超人」，還有人批評他們影響救災。但事實上，由於大型挖土機等車輛無法進入，「剷子超人」可徒步抵達並發揮愚公移山的功能。據幾位自動自發前往災區的朋友表示，當他們以剷子清理完一處區域時，大型救災車輛才姍姍來遲抵達現場，反而引起災民抱怨當局未盡力救災。

 

　　賴清德在事發兩日後前往災區視察，但表現出來的一派輕鬆，以及對災民的慰問內容言不由衷，引發諸多批評。

 

賴清德視察災區的態度一派輕鬆，引發批評。

 

　　所謂「災難政治學」，向來對當地選舉都能產生極大影響，綠營因而籌劃將黑鍋丟給花蓮縣政府和國民黨。與賴清德同樣出身台南的綠營立委王定宇，更在一個只有黨政高級官員和立委的群組，tag了「行政院」秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇三人，建議透過傳媒、第三方釋出澄清且「具殺傷力」的信息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

 

　　可惜群組內竟然出現「內奸」，截圖放料給傳媒，不但讓這個反擊行動無疾而終，王定宇的社交媒體帳號被民眾洗版，輿論更痛批吃人血饅頭，他最後憤而退出群組。

 

　　一場堰塞湖溢流災害，點出島內防災網絡受到政治操控的真面目，人命值不值錢，竟然和政治傾向有關。綠營引以自豪的台式民主，在天災前竟現出原形，顯得如此醜陋。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#台灣 #台灣熱話 #港台評論 #花蓮 #堰塞湖 #剷子超人 #民進黨 #賴清德 #防災 #政治
