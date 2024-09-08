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08/09/2024

蘇聯解體促成彭定康出任港督

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　馬卓安在1990年從鐵娘子戴卓爾夫人手中接過首相權杖，隨後在保守黨主席彭定康的協助下，贏得了1992年4月9日的大選，創下了該黨第四度執政的意外成果，但亦標誌著中英關係在鐵娘子時代的「緩和期」告一段落。馬卓安贏得選戰後，大幅度改變了對華政策，並打破由外交部掌管香港事務的慣例，委派黨主席彭定康出任末代港督。

 

馬卓安（右）在1996年訪港時，與彭定康一同出席記者會（資料圖片）


　　在彭定康偶爾從香港返回英國述職的那些日子，我會在一些政圈場合看到他的身影。他面對黨友和記者時，喜歡垂下頭，用右手做一個撥頭髮的動作。懂的人會心一笑，那是他模仿自己在中環巡視時，擺姿勢給攝影記者拍攝他吃蛋撻的樣子。

　　外界一般認為，中英兩國圍繞著香港問題鬧僵，是因為馬卓安及彭定康等個別英國對華鷹派造成。尤其是彭定康運用個人政治魅力、手腕及意志，在香港與中方單打獨鬥，甚至連遠在唐寧街的馬卓安都拿他沒有辦法。

倫敦判定中國會步蘇聯後塵

　　筆者根據自己在英國的採訪經歷，認為這種觀點是不全面的。一個更為宏觀及更為關鍵的因素是，當時西方獲得了冷戰結束的巨大勝利。就在鐵娘子離開唐寧街10號次年，蘇聯轟然解體。倫敦金融城此時忙於吞食和消化蘇聯留下的國有資產，而唐寧街的新主人，以及大西洋彼岸的美國政府，已開始打量下一個可供吞食的目標--中國。

　　蘇聯的崩潰，及其後俄羅斯倒向西方，不僅使得中國在後冷戰時代失去了在遠東地緣政治板塊的緩衝作用，而且西方普遍預判，中國作為社會主義國家，難逃蘇聯的下場。這種預判促使唐寧街在香港交接問題上，撕破已經與北京達成的協議，調整方向並重新布局，準備把鐵娘子時代失去的遠東利益奪回來。

　　馬卓安內閣對香港政策的改變迅猛而粗暴，不要說令北京錯愕，連本來處理交接問題的英方官員都受到波及。最為典型的事件，是英國外交部的頭號「中國通」、時任港督衞奕信被強行撤換，為彭定康赴香港讓路，這在白廳造成了極大不滿。

馬卓安對北京耍小心眼

　　馬卓安在對北京翻臉前，還耍了一個小心眼--他先是在1991年9月訪問了北京，成為自1989年以來首位訪華的西方首腦。北京對笑容可掬的馬卓安投桃報李，同意了英方提出的香港大型基建項目--「玫瑰園計劃」的「諒解備忘錄」。北京沒有料到的是，馬卓安一返回倫敦就收起了笑臉，撤掉了被指對中方軟弱的衛奕信。馬卓安的變臉自然引起了中方的警惕，當彭定康以親民形象抵達香港之時，北京已經意識到，這位不速之客將致力於令英國在香港的影響力延續到1997年後，中英關係將進入對抗期。

　　不過，隨著香港交接的日子一天天接近，馬卓安的首相生涯亦一天比一天內外交煎。保守黨的執政已是強弩之末，馬卓安已經在黨內親歐和歐疑兩大派的權鬥中心力交瘁，唐寧街和國會再無暇理會遠在香港的彭定康。

彭定康成了一位孤獨的港督

　　更為重要的是，倫敦開始意識到，所謂的「中國崩潰論」是一次誤判。1995年4月，即彭定康赴香港近3年後，英國政府在國會公開承認：「中國不會出現如蘇聯般的結局。」甚至是馬卓安本人，現在亦試圖繞過香港問題，重新與北京接觸。

　　可惜，後者此時已領教過他在推銷「玫瑰園計劃」時的變臉，從而決定關上與保守黨政府對話的大門。據我觀察，在香港走向政權交接的最後歲月，倫敦的政客和官僚們開始靜悄悄地與彭定康拉開距離，他正變成一位被疏遠的港督。

 

 

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