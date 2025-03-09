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英倫歲月
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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

09/03/2025

歐洲對俄傾向鷹派，並非完全是美國「應聲蟲」

#英倫歲月 #歐洲 #北約東擴 #俄烏衝突 #政情 #國際動態 #大國博弈 #俄烏戰爭 #烏克蘭
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　本欄寫到此處，正值歐洲政局和安全形勢發生劇變，往事與現實恰巧形成了呼應。筆者的感慨是，有關北約東擴、俄烏衝突這類複雜而又影響重大的事件，數天、數月的觀察，與長達數年，甚至數十年的密切跟蹤，得出的結論是會有很大區別的。

 

歐洲國家迅速對烏克蘭表達支持，英國擬派兵「維和」（美聯社）

 

　　例如在俄烏戰爭爆發後，當時一個主要的觀點是美國利用北約東擴，把歐洲國家綁上與俄羅斯對抗的地緣衝突戰車，在削弱普京政權的同時，又消耗了歐洲的實力，導致歐盟經濟火車頭德國在內的歐洲國家蒙受「去工業化」。這種觀點無法解釋以下「怪現象」：

 

俄烏停火談判怪現象

 

　　一、如果北約東擴和俄烏戰爭僅僅是美國設下的陰謀，存有消耗歐洲的目的，那麼特朗普上台後推進停火，理應受到歐洲國家的歡迎。事實卻正好相反，歐洲主要大國迅速行動起來，不僅視「英美特殊關係」為國策的英國，違反白宮的逼和意願，對烏克蘭提供了緊急軍援，並主張對烏派兵並設置禁飛區；德國決定發行國債，聲稱「不惜一切代價」擴軍；法國總統馬克龍甚至宣稱，要為歐陸盟國提供核保護傘。

 

　　二、進一步看，除極少數國家外，無論是西歐、北歐還是東歐國家，在對俄鷹派立場上，都展示出了國與國間罕有地團結。當澤連斯基赴白宮，與總統特朗普及副總統萬斯吵架被下逐客令後，歐洲國家不僅普遍對澤連斯基發出聲援，連近來因為脫歐問題與歐陸國家鬧僵的英國，亦迅速與法國展開合作，主持緊急安全會議，商討歐洲共同對策。

 

　　三、從各國內部看，對俄鷹派立場亦是跨黨派共識。例如英國，工黨首相施紀賢在俄烏戰爭中的立場，並沒有比他的保守黨前任更溫和。再看德國，雖然在上月大選中，保守派的聯盟黨勝選，但其黨魁默茨對俄羅斯的強硬態度，比之前任肖爾茨有過之，而無不及。

 

　　上述三個現象說明，在俄烏衝突的問題上，歐洲國家並不完全是在美國拜登政府的脅迫下，淪為消極行事的「應聲蟲」，而是有其主動性。為甚麼歐洲會出現上述「怪現象」呢？因為在蘇聯垮台和冷戰結束後，歐洲國家也是北約東擴的積極支持和推進者。只有看清北約東擴起源的盤根錯節，才能正確研判歐洲局勢的發展，而不致低估了歐洲內部矛盾，對國際安全形勢的影響。

 

美國最初對北約東擴態度審慎

 

　　蘇聯瓦解之時，葉利欽領導的俄羅斯正在大擴步奔向西方，美俄關係尚處於蜜月期。在華府權傾一時的美國外交泰斗基辛格，及一些處理對俄事務的美方外交官員，最初對北約東擴都公開表達了審慎態度，擔憂此舉會擾亂冷戰結束的進程。

 

　　但是，統一後的德國急欲把冷戰時期，北約軍事力量的最前沿，由本來的東、西德分界線，前移至更接近俄羅斯的東歐地區。如此一來，就能為德國爭取到一片遼闊的安全緩衝區。與之呼應的，是一些反俄的前蘇聯陣營國家，亦急欲投身北約，以增加自身的安全系數。是以在北約東擴的問題上，這些國家其實是你情我願。

 

　　美國雖然最初表現審慎，但隨後俄羅斯在休克治療中奄奄一息，且葉利欽民望一落千丈，開始酗酒，政局發展也未符合華府意願。從這一角度說，美國政府推行北約東擴的意願，是隨著歐洲盟國的支持，及俄羅斯政治、經濟及社會的迅速瓦解而水漲船高的。但這一決定反過來又刺激了俄羅斯民族主義強硬派的抬頭，為普京走上權力巔峰提供了土壤。

 

　　就這兩天的新聞來看，還有一個誤區就是有關歐盟外交官員批評美國，當年要求烏克蘭放棄核武，現在又拒絕為該國提供安全保障的問題。事實上，蘇聯時代雖然在烏克蘭部署了核武，但指揮中樞在克里姆林宮。

 

　　雖然在蘇聯瓦解後，烏方一度要求取得核武控制權，但時任俄羅斯總統葉利欽向時任美國總統老布殊求助，要求協助游說烏克蘭放棄此念頭。如前所述，當時美俄仍處於蜜月期，且美國積極推動核不擴散，也希望控制蘇聯核彈的動向，美俄在此問題上利益一致，不可能把莫斯科的核鎖匙交到基輔。

 

特朗普看透歐洲真面目

 

　　特朗普政府上台後，準備單方面放棄對烏克蘭的支持，導致美歐關係惡化，北約東擴似乎正在瀕臨瓦解。為甚麼特朗普甘願冒此大險？也許他或他的謀士們也看穿了歐洲在北約東擴過程中的真面目，深信一旦美國抽身，歐洲國家基於自身需求，必定盡全力填補美國留下的安全真空。

 

　　如此一來，歐洲再不能躲在美國身後，把大筆金錢灑到社會福利，而是轉為積極擴充軍費。美國則反過來坐山觀虎鬥，不僅可以在俄歐兩者間謀利，同時還可騰出手來全力壓制中國。

 

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