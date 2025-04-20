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20/04/2025

馬卓安堪稱「打得」，揭1918年來最長選戰

#英倫歲月 #政情 #香港交接 #馬卓安 #保守黨 #在野工黨 #貝理雅 #鐵娘子
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　1997年3月17日，星期一，也就是距香港交接還有3個多月時間，飽受政爭摧殘的英國首相馬卓安終於公布，在5月1日舉行大選。此時，執政保守黨的民調支持率大幅落後在野工黨25個百分點，可謂回天乏術。

 

貝理雅和馬卓安近年同框，面容均已留下歲月痕跡，而鐵娘子早已去逝了。（資料圖片）


　　但是，馬卓安由草根階層爬上首相位置，也堪稱「打得」之人。純粹從政治鬥爭的角度而言，是個非常頑強，因此也是非常難纏的對手。面對保守黨的劣勢，他算是使盡渾身解數，屢敗屢戰。

馬卓安進行「美國總統式」選舉

　　為了迎戰這次大選，馬卓安及其競選策略團隊採取了幾項引人注目的策略：首先，他啟動了自1918年以來時間最長的競選。原因在於，工黨黨魁貝理雅此時還不到45歲，工黨也已在野18年。馬卓安寄望對手競選經驗不足，會在冗長的6周選戰中露出破綻。

　　其次，馬卓安破天荒主張進行一次「美國總統選舉」式的大選。英國行內閣制，過往首相兼黨魁在競選時，按慣例都是領導全黨候選人爭奪國會議席，勝出後自然可以入主唐寧街組閣。

　　但這回，馬卓安卻主張他和貝理雅應該像美國總統選舉那樣，進行單打獨鬥式的辯論，並透過電視直播。馬卓安此建議一出，立即引來自民黨和蘇格蘭民族黨等小黨派的不滿，認為此舉會削弱他們的曝光度。馬卓安不為所動，強調在此次大選中，只有他和貝理雅有機會出任首相，因此辯論將局限在他們兩人之間。

　　馬卓安為甚麼這樣做呢？其實真正的原因是，此時保守黨內嚴重分裂，既有親歐和疑歐兩派之爭，又有敗選之前樹倒猢猻散的劣勢，馬卓安於是想透過與貝理雅「決鬥」，來爭取勝算。雖然保守黨大概率會輸掉選舉，但如果馬卓安能在決鬥中力壓貝理雅，就仍有可能在選後維持他的政治影響力。

　　3月17日當天上午，馬卓安前往白金漢宮進見女王，奏請女王在4月初解散國會。他返回唐寧街10號後，隨即宣布大選日期。他宣稱，保守黨在1992年大選之初，民意支持率也落後於工黨，相信會再次取得選舉的勝利。

鐵娘子踩保守黨一腳

　　就在當天下午，馬卓安已經旋風式到訪倫敦盧頓的一個邊緣選區，已用行動證明其雷厲風行。不過，事實證明馬卓安欺貝理雅「政治新丁」的計謀並未得逞。後者在當天下午也已經到了英格蘭的告士打市親民，向選民喊話稱：「在過時的保守黨，和獲得重生的工黨之間，選民終於可以做出選擇。」

　　在接下來的競選期間，貝理雅領導的工黨非但沒有因為經驗不足而露出破綻，反而處處居高臨下壓著保守黨打。更令馬卓安始料不及的是，被他擠走的鐵娘子戴卓爾夫人也在此關鍵時刻踩上一腳。就在馬卓安聚精會神迎戰貝理雅之時，她冒了一句：「就算是貝理雅執政也沒甚麼可怕。」

　　此言一出，令保守黨人大為不滿，認為鐵娘子實際上是在默認工黨勝出。謠言隨即滿天飛，多份報章指鐵娘子正在和貝理雅做政治交易，如果她發表讚揚工黨的言論，貝理雅上台後就會委任她為駐美國大使。

　　這些「謠言」在客觀上削弱了鐵娘子對保守黨黨友的影響力，我記得她對坊間傳言保持了沉默。但我相信她無意去美國當大使，原因在下篇文章解釋。

　　至於馬卓安，他當時還有最後一個制勝機會，那就是香港政權交接。如果英國公眾重視這場盛事的話，就有可能投下保守黨一票，以便全盤處理接交事務的該黨能夠繼續執政，見證帝國在遠東勢力回歸本土的一幕。但選民顯然沒有考慮這個因素，最終是貝理雅前赴了香港。

 

 

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