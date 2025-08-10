英國出兵台海？為甚麼？憑甚麼？

前文講到，我在英國上議院的一間密室，與麥克納利男爵討論工黨執政後的對華政策。男爵所屬的自民黨，是英國第三大黨。當時貝理雅領導的新工黨和自民黨都致力於推翻保守黨執政，兩黨間具有一定合作關係。



我當時聽著男爵的發言，產生了一個強烈感覺 -- 新工黨雖然在對華政策上保持沉默，但暗地裏一條清晰的路線已經成形。男爵實際上是在不斷地向我論述，中英雙方透過香港順利交接，來擴大接觸範圍，並保持香港的國際城市地位，將有利於英國。



而在當時，目擊到美國民主黨助新工黨競選後，我變得更為關注克林頓時代的美國外交政策，會對香港交接產生何種影響？男爵很坦率地指出：「美國在香港事務上的動向，說不定會傷及中英關係。」

唐寧街十號的一場例行採訪（作者提供）



男爵：美國的危險在於政治兒戲



他解釋說：「我認為美國的危險在於，他們喜歡搞『兒戲式政治』，很可能在香港事務上製造噪音，從而撩起英國媒體的反華情緒。但這不會給香港市民，或更為廣泛的中英關係帶來任何建樹。」但總的來說，對於香港回歸後的前景，他的結論是：「香港也許會比現在更好，因為她背後有全球發展最迅速的市場。」



那麼有沒有隱憂呢？男爵輕嘆口氣說了如下的話：



「你可以有一個協議，而處理的方式卻可能造成持續的衝突和障礙。你也可以有一個協議，並將之作為建立和發展關係的途徑。



如何處理這一關係將成為香港移交後的考驗。我想在這個國家，有人想繼續不斷利用香港來揭開傷疤，在某個層度上，你得承認他們很活躍。可我同時亦認為，在政府、國會、商界中不乏謀求對華新關係的人士。我樂觀的認為，後者會取得勝利。」



回憶到此，我在網上查詢了一下男爵的近況，他長期出任自民黨上議院領袖，在自民黨與保守黨卡梅倫內閣合作期間，出任過司法部次官，現在已經退休。重要的是，他仍然在世，而我在此專欄提到過的很多政要都已回歸歷史了。



英國看上去很小，其實很大



在時隔近30年後，男爵對於香港前景、中英關係的預測是否準確？去年，英國工黨重新執掌了唐寧街。而就在上月底，該黨的國防大臣賀理安(John Healey)卻在澳洲觀摩「2025年護身軍刀」聯合演習時，發出了迄今對華最為挑釁的言論，稱「如果台海發生戰事，英國已準備好在太平洋地區作戰。」



就在他發言後不久，曾積極推動烏克蘭對俄作戰的前保守黨首相約翰遜也到了台北，宣稱「英國與台灣站在一起。」看來，現在英國無論是執政工黨，還是在野保守黨，都在插手台海問題上「立場一致」了。



英國朝野對華政策的「轉鷹」甚至引起了該國一些輿論的質疑：英國為甚麼，且憑甚麼要軍事干預台海？這使得我想起工黨1997年執政後，有一次在唐寧街10號的夜間採訪經歷 -- 當時我們正在記者室等待貝理雅出來，我身邊有一位英國攝影記者向我介紹說，他來自英國某大新聞社。



然後他一邊熟練地準備器材，一邊對我說：「你看我們英國，雖然看上去很小，但其實很大，全世界的事都和我們有關。你看，我們新聞社有的是資源，菲林、電池任我用，想用多少有多少。」



我最初以為他只是想展示英式幽默，表達對長時間工作的不滿。但觀察他說話的表情，我終於確定，他是認真的。



「英國雖然看上去很小，但其實很大」可以說是概括性地道出了英國政治精英的首要使命，就是致力維繫帝國的全球影響力，制止英國的國際地位滑坡，並爭取英國的國家利益最大化。