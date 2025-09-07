《人類之子》的預言難道要成真？

最近我在互聯網上看到一段短片，就在我以前位於倫敦中區的辦公室，到國家藝廊的路上，沿途垃圾遍地，還不時可見露宿者的帳篷。這是30年前不可想象之事 - 這是倫敦最為核心的市區地帶，我以前到唐寧街和國會採訪的必經之途。



前文講到，我當年在倫敦工作時，英國社會因為蘇聯解體而彌漫一股樂觀氣氛。彼時美國的日裔學者福山提出歷史終結論，樂觀認為西方民主制度已經達到了人類政治理念的頂端，再沒有尋求突破的可能。

《人類之子》預測了英國的末日情境（互聯網）



我記得在某場外交晚宴上，和幾位英國資深政治記者圍坐一桌，他們免不了跟我談起香港的政治制度前景。當時我回問了兩個問題，第一個問題是：「假如香港要照搬英國政治制度的話，是否應該先討論這套制度本身，還有沒有可以改良的空間？」



外交晚宴上的微笑沉默



結果現場一片靜默 - 在西方文明將統一地球的預期下，他們顯然沒有考慮過這個問題。當時英國的主要政治糾紛，在於歐洲問題上親歐和脫歐兩大派的黨爭。至於政治制度本身，只有一些修修補補的議題，例如單議席單票制的改革，還有樞密院是否應該脫離上議院等等。



凡此種種都不足以構成對英國政治制度更為系統性的檢討。於是我的第二個問題就更難回答了：「如果一個政治制度已經找不出可以改進的空間，是否意味著這種制度的發展已到極限，生命力正在衰竭？」這兩個問題並不是我故意「挑機」，而是我認真提出的，結果令席間各位語塞了。



我個人的經驗是，在和英國及歐陸各界人士討論這類問題時，他們一旦回答不了，就會選擇微笑並保持沉默，一副沒必要與夏蟲語冰的姿態。而我個人認為，歐洲精英階層這種優越感，導致思想固化，拒絕正視自身問題，缺乏革新精神，恰恰是歐洲近年來迅速衰落的原因。



30年前，在倫敦市中心這些街區，一年中最為紅火的「社會活動」，是7月舉行的同性戀「驕傲大遊行」(Pride March)。當時的英國公眾更專注於爭取更多個人權力和自由，沒有感覺到媒體或普羅大眾，會花時間討論，或是有能力討論西方整體政治狀況及社會革新的前景。



不過，幻滅的情緒也在悄悄滋長。我記得有一次我在萊斯特廣場(Leicester Square)的一家咖啡館，和一位英國行家聊天。作為某份黃色紙張財經大報的資深編輯，他先給我們解釋了該報採用黃色紙張的由來，最初只是為了省錢，不料卻大受讀者歡迎，成了該報的特色。



然後他大談特談了一番對1997年5月英國大選的心得，聽得我茅塞頓開，不禁問他會投給哪個黨？他的熱情突然退卻，居然連連搖頭說：「我才不會去投票，幹了這麼多年的新聞工作，早就不指望這套制度有何作用了！」

米高肯恩在電影中的小木屋場景（互聯網）



《人類之子》的文明暗喻



也就是在這個時期，一部「反烏托邦」小說開始在英國的書市流傳，就是女作家P.D. 詹姆士(P.D.James)寫的《人類之子》(Children of Men)。很多年後，我在香港看了同名改編的電影。片中開頭有一幕，主角克里夫歐文(Clive Owen)在酒吧遭遇到一場炸彈恐襲，令我很有感觸。



因為我相信，這個場景是要重現倫敦攝政街(Regent Street)，也就是我當年和「黃報」編輯飲咖啡，討論英國政治制度的地點附近……作為一部改編自小說的電影，它只能截取小說的某些場面來加以發揮，但也已經毛骨悚然地展示了英國社會未來面對的各種危機，包括出生率下降、難民潮湧入、經濟萎縮和貧富懸殊加劇等，隨之而來的是民主制度瓦解，國家走向毀滅。



電影很細膩地刻畫了英國人對其文化優越性的執著與懷舊，例如在場景中大量採用了泰特博物館及其裝置藝術作為背景，同時也透過老牌英國影星米高肯恩(Michael Caine)的小木屋和屋外的森林，來暗喻英國曾經是一處擁有高端文明和高品質生活方式的人間淨土。



我最初看到上述電影情節時，還暗笑片中的末日情節，只是反映了英國文化界的煽情與誇張，英國或者整個西方都不會淪落到這一天。但目睹近年來的歐洲崩壞，現在我不那麼確定了。