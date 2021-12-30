那天看新聞，看到一個動容的畫面，警務處國安處高級警司李桂華就《立場新聞》管理層被捕一事見記者。警徽下面，只見李sir一人，面前或坐或站著黑壓壓的記者陣，那種一夫當關的膽色，讓人肅然起敬。

面對眼前近百記者及攝影機，李sir氣定神閒，以一敵百駁斥一個個不安好心的提問。

我相信市民對李sir一點不陌生，由黑暴到國安法到今時今日，李sir總是堅定站在記者面前，不慍不火，理直氣壯。這天，看到他的頭髮有點白、臉上皺紋有點深，該是勞累的痕跡。

當我們以為社會平靜了，天下無事了，其實警隊的工作從沒停止過，他們如鴨子游泳，水面在滑行，水底卻在拼命。我們看大搜捕看到拍爛手掌，但警方事前事後的追查及舉證功夫，才最浩瀚。單是警員在搜捕中抬走的文件，要看完已不簡單，從中找出罪證更是艱巨。

記得有次跟黑暴中幾個受傷的警員聊天，大家都關心他們的傷勢，噓寒問暖。有位警員忽然感慨說：「我們這些見血的傷總是較容易得到大眾關注，但其實在踏浪者行動中好多刑偵同事在背後做的功夫，才更值得大家鼓掌致敬。」

是的，人們從來只看到緊張刺激的表面，譬如防暴隊如何抓暴徒、如何跑九條街把罪犯逮到。但拘捕之後呢？由捕捉到拿證據上法庭那段日子，靠的就是刑偵探員的抽絲剝繭，包括在一個個枯燥的CCTV畫面中搜尋犯罪痕跡，那種艱辛，絕對不足為外人道。

2019至今，愈來愈多黑暴及幕後黑手落網，我們在旁邊吃花生當然說得易：「拉這個啦！拉那個啦！」但可知道，香港是法治之區，呈上法庭的證據非常嚴謹，一塊磚頭是左邊還是右邊飛來，搞不清已足以令疑犯脫罪，所以，刑偵隊伍的偵查，絕對是看不見的苦勞，卻又是最重要的環節。

所以，為甚麼看到李桂華一個人坐在記者會台上特別讓人動容？因為搜捕一大班明星、大狀、傳媒高層，查封一家響噹噹的媒體，再面對磨刀霍霍等你出錯的記者，需要底氣，更要膽色。

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記者會是當今世上最殘酷也是最恐怖的木人巷，走得過，死不了，你的能量就會升級；走得多，摸熟玩法，你就可以駕馭遊戲。警隊從黑暴時每日4點鐘記者會走過來，這木人巷，已打勝了。