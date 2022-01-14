廣東人有句話好啜核：「呢啲冇得教架！」

「冇得教」，跟教學內容與教導方法無關，純粹是人的悟性，有些人先天有那種慧根，有些人用經歷去學習，也有人從撞板中領悟，當然，更有人一生都無法明白，總之，「冇得教」，真係冇得教。

「冇得教」的，一定不會是課本知識，主要是做人做事的智慧，舉幾個例子……

第七屆立法會日前召開第一次大會，鑑於新冠變種病毒肆虐，政府特別派出疫苗外展隊，上門到立法會大樓為議員、議員助理及立法會員工接種科興疫苗。

整件事，合情合理合法，議員帶頭打第三針疫苗，幾好的宣傳和教育吖！

然而，問題卻出在：錯誤的時間。

同一天，屯門區因為有隱形傳播鏈，政府宣布全區市民要做強制檢測，屯門區常住人口加上工作人口至少55萬，結果，強檢的市民要排六、七小時來做檢測。

也是同一段日子，因為第五波疫情掩至，好多市民終於下定決心打針去，又或者趕快補打第三針，於是，全香港所有疫苗接種中心的網上預約都爆滿，輪候時間至少大半個月，今天預約要排到2月才有得打。

然而，就在老百姓水深火熱的日子，有一支疫苗隊，親自上門來到立法會為會行會走的議員及大樓內所有人打針。

這做法本來很正常，難道叫議員也去社區中心排隊嗎？是的，所有行為都沒問題都沒錯更沒犯例，問題是，錯誤的時間，讓整件事帶出來的觀感，就是很負面的路有凍死骨。

不明白不認同的，請別爭拗，有些事情，冇得教，明就明，不明白也無話可說。

冇得教的，還有說話方式。又舉個例，日前因特首林鄭嚴責出席洪為民生日會的官員，前高官楊立門爆出特首其實也出席過商界選委朋友搞的大型婚宴，記者追問詳情，林鄭如此回答：「我只用了10分鐘跟該位社區人士，也不知他是嫁女還是娶新抱，我也不很清楚，只是去恭賀一下……」

那句「不知他是嫁女還是娶新抱」，真讓當事人和一對新人情何以堪？明白特首是為了劃清界線，但有些話，說出來傷人不利己，又是那句：冇得教。

（政府新聞網）

更刺痛大眾的，還有議員陳凱欣在立法會質詢特首，為甚麼香港不仿傚內地進行小區全面檢測時，林鄭的回應：「如果貿然去聽取意見，跟人哋地方做的所謂小區檢測，我不會承擔後果……」

「人哋地方」、「所謂小區檢測」，大家一聽已感礙耳，礙耳，源於語言中所表現出來的鄙視，還有心底裏情不自禁表露的隔閡。

把自己的國家叫做「人哋地方」，跟黃絲黑暴那句「鄰國」其實心態一樣。內地艱苦抗疫有成，在特首眼中原來只是「所謂檢測」，有些事真的冇得教，有些人實在冇得救。