  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
暢所欲妍
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

04/11/2022

沒有暴亂，哪來最壞的時代？

#暴亂 #社會事件 #暴動 #李家超
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　颱風下召開的國際金融領袖投資峰會，特首李家超發言時有幾句話讓我眼前一亮：「香港最壞的情況過去了」、「我們總能從危機中復甦過來」，而可圈可點的，是這兩句話的大前提：「2019年社會暴亂」，英文版本是「disturbances and violence in 2019」，有了這定性，才會有「危機」和「最壞的情況」。

 

　　這幾年，我們聽到無論官員、議員、還是意見領袖，都漸漸把2019年的事情淡化成「社會事件」甚至「社會運動」。

 

　　名不正則言不順，言不順則事不成。如果，那只是一場「社會事件」，那幹嗎涉事的人會被控暴動罪？同理，如果這麼多人在2019年因暴動罪被起訴，那為甚麼他們身處不算暴動現場？

 

　　隨便抽幾個鏡頭看：掟磚、打砸、縱火、襲擊、行私刑……這些行為，放到全世界任何一個國家任何一個城市，都是暴亂，只有香港人才會戰戰兢兢地說句「社會事件」。

 

（資料圖片）

 

　　2019至今，站出來說話的官員，只有警察一直貫徹始終，堅持稱之為「暴亂」，有些當時說「黑暴」的官，今日已改口叫「社會事件」。

 

　　今天，看到特首李家超在國際舞台清晰地定性2019為「disturbances and violence」，政府新聞稿亦清楚寫著「社會暴動」，但不少媒體報導時，竟又自我淡化成「社會事件」。
　

 

　　打劫的人說自己是劫富濟貧，嫖妓的人說自己在振興經濟，這種當事人的自圓其說，我明白。

 

　　我不解的，是當權者、為官者、甚至政客、傳媒、商人，都捂著良心避說那個「暴」字，甚麼「社會事件」？這「事件」不就是暴亂嗎？罪都定了，監都坐了，還怕宣諸於口？到底大家怕甚麼？到底大家怕得罪誰？

 

　　歷史是由勝利者寫的，在暴徒面前，正義的一方就是勝利者，「暴亂」就是2019年的歷史定案。請大家別再模糊，請大家別再誤導，那烽火連天的一年，不是社會事件，如特首言，那是暴動，沒有其他。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多暢所欲妍文章

你可能感興趣

#暴亂 #社會事件 #暴動 #李家超

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk