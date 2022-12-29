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29/12/2022

我們欠的不是辱警罪

#辱警罪
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  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　這幾年，常常看到刁民辱罵執法者的情景，於是愈來愈多聲音要求，香港要立辱警罪、或者侮辱公職人員罪。

 

　　立法，當然是最有效的阻嚇方法，但我奇怪，在未有法例之前，難道就真的對刁民束手無策嗎？以前殖民統治年代沒有刁民的嗎？為甚麼從前看不到通街粗口辱警的風景？

 

　　近期，我看到幾場精彩的演出，終於明白箇中因由。

 

(資料圖片)

 

　　今年11月，一名交通督導員在深水埗抄牌時，被洗車屋幾名古惑仔追幾條街辱罵。事後，深水埗警區立即出動刑事探員、特遣隊、交通隊甚至警犬隊等等，連續幾日高調掃蕩該區的違泊車輛。風聲鶴唳下，那幾個累街坊的古惑仔立即跪低，公開道歉，還要接受涉嫌「公眾地方行為不檢」的檢控。

 

　　12月，一名躁底「外賣大叔」在銅鑼灣鵝頸橋底被抄牌，又是舉機拍攝及辱罵交通督導員，結果同樣引來警察大舉掃違泊。

 

　　聖誕前夕，一名男子在粉嶺被抄牌後憤而向交通督導員潑熱奶茶，被警員當場以涉嫌「普通襲擊」及「阻礙公職人員執行職務」拘捕。

 

　　以上的「公眾地方行為不檢」罪一經定罪要監禁12個月，「普通襲擊」有機會判監1年，「阻礙公職人員執行職務」則是6個月，誰說沒有辱警罪就奈何不了刁民？

 

　　發洩完、攞完彩，原來要付上牢獄代價，看到一個、兩個、三個可鑑前車，以後刁民在說粗言動粗之前就會懂得三思。

 

　　其實，我們的法律百寶箱內還有很多可用工具，刁民對警察的要求粗口爆舌、諸多刁難，已有機會觸犯阻差辦公或公眾地方行為不檢罪。問題在於，掌權的人懂不懂用？敢不敢用？

 

　　怪刁民滿街的同時，為官者也該反思，是否過去太多縱容忍讓，令刁民以為誰大誰惡誰就正確？

 

　　原來，社會欠的不是辱警罪，而是對惡勢力敢於亮劍，對困難敢於承擔的勇氣。

 

 

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